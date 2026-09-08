Kendall Jenner thu hút mọi ánh nhìn tại Liên hoan phim Venice

Kendall Jenner xuất hiện tại Liên hoan phim Venice để tham dự buổi chiếu Wild Horse Nine. Ngay khi bước lên thảm đỏ, nữ người mẫu nhanh chóng trở thành tâm điểm với thiết kế váy ánh kim nổi bật, vừa quyến rũ vừa mang vẻ đẹp cổ điển.

Kendall Jenner lựa chọn một mẫu váy hai dây màu vàng ánh kim của Giorgio Armani. Phần thân váy được phủ sequins cùng họa tiết hoa cầu kỳ, tạo hiệu ứng bắt sáng ấn tượng mỗi khi cô di chuyển. Hàng trăm mảnh sequins phản chiếu ánh sáng, giúp bộ trang phục trở nên lấp lánh từ mọi góc nhìn.

Kendall Jenner gây chú ý khi diện thiết kế Giorgio Armani vintage có tuổi đời đúng bằng tuổi của nữ người mẫu. Ảnh: Getty Images

Điều đặc biệt nằm ở tuổi đời của thiết kế. Theo W Magazine, chiếc váy thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1995 của Giorgio Armani, cũng chính là năm Kendall Jenner chào đời. Nữ người mẫu sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 11, khiến màn xuất hiện càng trở nên thú vị khi cô diện một thiết kế gần như đồng hành cùng tuổi đời của mình.

Thiết kế sở hữu phom slip dress tối giản với phần cổ khoét nhẹ, được điểm xuyết bằng những viên pha lê nhỏ. Phía sau váy gây chú ý với phần lưng khoét sâu cùng chi tiết khóa kéo đơn giản. Sự kết hợp giữa đường nét thanh thoát và chất liệu lấp lánh giúp Kendall Jenner duy trì vẻ gợi cảm nhưng không quá phô trương.

Để hoàn thiện diện mạo, Kendall Jenner phối váy cùng giày cao gót mũi hở màu be của Aquazzura và khuyên tai kim cương. Cô giữ kiểu tóc dài màu đen đặc trưng, duỗi thẳng và tạo đường ngôi ziczac ở giữa. Cách làm đẹp tối giản giúp toàn bộ sự chú ý tập trung vào thiết kế vintage.

Trong những khoảnh khắc Kendall Jenner bước xuống từ một chiếc xe màu đen để tiến vào sự kiện, ánh nắng càng làm nổi bật phần viền pha lê và sắc vàng đậm của chiếc váy. Hiệu ứng ánh sáng giúp các chi tiết nhỏ trên trang phục trở nên rõ nét, đồng thời tạo nên những khung hình thảm đỏ bắt mắt.

Màn xuất hiện tại Venice cũng đánh dấu lần đầu Kendall Jenner tham dự liên hoan phim danh giá này. Không chỉ gây ấn tượng bằng thời trang, nữ người mẫu còn cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó với Giorgio Armani. Hồi tháng 1, cô được bổ nhiệm làm đại sứ nước hoa toàn cầu của Emporio Armani và sau đó trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Power of You của thương hiệu.

Thiết kế của Kendall Jenner sở hữu phom slip dress tối giản với phần cổ khoét nhẹ, được điểm xuyết bằng những viên pha lê nhỏ. Ảnh: Getty Images

Trước khi đặt chân tới Venice, Kendall Jenner cũng liên tục ghi dấu ấn trong các chiến dịch thời trang. Ngày 2/9, cô xuất hiện trong chiến dịch mới của Donna Karan New York, diện những thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu 2026. Loạt trang phục mang tông đỏ cherry đậm, gồm váy quấn cổ khoét sâu, suit nhung và áo khoác da oversized.

Đáng chú ý, trong cùng chiến dịch, Kendall Jenner còn diện một mẫu váy maxi hai dây phủ sequins. Thiết kế tiếp tục khai thác thế mạnh của nữ người mẫu ở những bộ trang phục tôn đường nét cơ thể, đồng thời cho thấy khả năng biến hóa giữa vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ và cá tính.

Từ chiến dịch thời trang đến thảm đỏ Venice, Kendall Jenner đang duy trì hình ảnh ngày càng rõ nét trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Đặc biệt, việc lựa chọn một thiết kế Giorgio Armani từ năm cô sinh ra không chỉ tạo điểm nhấn cho lần đầu dự liên hoan phim mà còn giúp khoảnh khắc của nữ người mẫu trở nên đáng nhớ hơn.