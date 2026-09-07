Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37
GĐXH - Ca sĩ Bùi Lan Hương ở tuổi 37 được đánh giá là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồĐẹp -
Sau khi làm mẹ, Hàn Hằng – bà xã vlogger Huyme nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà NộiĐẹp -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh với khí chất 'mẹ 2 con' tại thảm xanh Miss World 2026. Sự lựa chọn trang phục sang trọng và thần thái quý phái của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.
Jessica (SNSD) khoe diện mạo trẻ trung ở tuổi U40Đẹp -
Dù đã bước sang tuổi 37, Jessica vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung vốn là một trong những đặc điểm khiến cô được yêu mến từ những ngày hoạt động cùng SNSD.
Loại nước không chỉ 'tốt da, đẹp dáng' mà còn có vai trò tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thậnĐẹp -
GĐXH - Việc uống nước lọc sẽ giúp thải độc cơ thể, tăng cường sức khỏe, làm đẹp da và giúp cơ thể luôn tràn trề sức sống. Với những lợi ích này, thanh lọc cơ thể bằng nước lọc trở thành thói quen lành mạnh được nhiều người ưa chuộng.
Nhan sắc tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều khiến công chúng ngỡ ngàngThời trang -
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều ở tuổi U60 nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung.
Chưa bao giờ thấy Lisa (BLACKPINK) như thế này!Đẹp -
Vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến Lisa trông gần như bước ra từ một bộ ảnh thời trang.
Nhã Phương ở tuổi 36Thời trang -
GĐXH - Nhã Phương qua 3 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn khiến fan khen ngợi hết lời vì quá trẻ đẹp.
Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cướiĐẹp -
GĐXH - Khả Ngân vừa công khai tình yêu với Nhan Phúc Vinh lại gây bất ngờ khi "đập hộp" quà tặng tiền tỷ gồm túi Hermès Birkin và vòng tay Cartier.
Madonna khoe làn da căng mịn ở tuổi U70Đẹp -
Trước đó hồi tháng 6, Madonna xác nhận bộ phim tiểu sử về cuộc đời cô đã bị hủy sau khi xảy ra bất đồng với Universal Studios.
Diễm My 6X ở tuổi trung niênThời trang -
GĐXH - Diễm My 6X - nữ hoàng ảnh lịch một thời ở tuổi trung niên vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng cùng gu thời trang hợp thời.