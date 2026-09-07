Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37

Thứ hai, 10:01 07/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Bùi Lan Hương ở tuổi 37 được đánh giá là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 1.

Loạt ảnh mới của Bùi Lan Hương đăng tải trên trang cá nhân lại tiếp tục gây sốt trong cộng đồng mạng. Không còn là một "nàng thơ" của những ngày đầu chập chững đi hát, nữ ca sĩ giờ đây toát lên một thần thái quyền lực và kiêu hãnh.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ  khiến người hâm mộ trầm trồ bởi hình ảnh trẻ trung, quyến rũ. Cô lựa chọn các bộ cánh không chỉ phô diễn trọn vẹn vòng eo "con kiến" săn chắc mà còn cộng hưởng hoàn hảo cùng hiệu ứng ánh sáng điện ảnh, tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 3.

Nhờ vóc dáng cao ráo, ca sĩ dễ dàng "cân" mọi loại trang phục. Khi biểu diễn, cô chuộng lối trang điểm sắc sảo và những bộ cánh ôm sát, khoét sâu táo bạo.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 4.

Giọng ca 8X thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, khoe nhan sắc rạng rỡ, quyến rũ.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 5.

Người hâm mộ nhận xét sắc vóc của Bùi Lan Hương ngày càng đẹp và gợi cảm.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 6.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Cô được khán giả yêu thích qua những bài hát: "Ngày chưa giông bão", "Mê muội". .. Nữ ca sĩ cũng thể hiện nhạc phim cho nhiều tác phẩm như Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 5...Tháng 5/2022, Bùi Lan Hương gây chú ý khi lấn sân điện ảnh qua vai diễn Khánh Ly trong phim "Em và Trịnh".

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 7.

Bùi Lan Hương từng gây chú ý qua album "Thiên thần sa ngã" với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 8.

Về đời tư, Bùi Lan Hương hiện là bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ khi chính thức công khai hồi tháng 6/2023, chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Giọng ca 'Ngày chưa giông bão' từng đăng ảnh tựa đầu vào vai bạn trai kèm chú thích: "Nhiều năm sau nhìn lại, hơn cả một tình yêu".

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 9.

Sau khi xác nhận yêu nhau, Bùi Lan Hương và Nguyễn Quang Dũng thoải mái tương tác, thể hiện tình cảm trên trang cá nhân. Cặp đôi luôn song hành, sẻ chia mọi buồn vui của cuộc sống và trong nghệ thuật.

(Ảnh FBNV)

Bùi Lan Hương: Ngày càng gợi cảm, không ngại tình tứ bên Nguyễn Quang Dũng - Ảnh 10.Nữ diễn viên sinh năm 1995 quê Hưng Yên nhan sắc ngày càng thăng hạng

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