Bùi Lan Hương 'Ngày chưa giông bão' gợi cảm ở tuổi 37

Về đời tư, Bùi Lan Hương hiện là bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ khi chính thức công khai hồi tháng 6/2023, chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Giọng ca 'Ngày chưa giông bão' từng đăng ảnh tựa đầu vào vai bạn trai kèm chú thích: "Nhiều năm sau nhìn lại, hơn cả một tình yêu".

