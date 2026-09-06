Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội

Tối 5/9, Đỗ Mỹ Linh được chú ý khi xuất hiện tại chung kết Miss World 2026 tại Nha Trang. Đảm nhận vai trò đại sứ Miss World 2026, kỳ đầu tiên cuộc thi diễn ra tại Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô rất vinh dự, đồng thời nhớ lại những kỷ niệm thi Miss World ở Trung Quốc hồi 9 năm trước.