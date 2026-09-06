Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội

Chủ nhật, 14:48 06/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh với khí chất 'mẹ 2 con' tại thảm xanh Miss World 2026. Sự lựa chọn trang phục sang trọng và thần thái quý phái của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội khiến nhiều người trầm trồ.

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 1.Chủ tịch Đỗ Vinh Quang gây chú ý như thế nào?

GĐXH - Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ niềm tự hào sau thành công ASEAN Cup 2026. Sự kiện xuất quân mùa giải 2026/27 với sự tham gia của nhiều cầu thủ tài năng.

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Tối 5/9, Đỗ Mỹ Linh được chú ý khi xuất hiện tại chung kết Miss World 2026 tại Nha Trang. Đảm nhận vai trò đại sứ Miss World 2026, kỳ đầu tiên cuộc thi diễn ra tại Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô rất vinh dự, đồng thời nhớ lại những kỷ niệm thi Miss World ở Trung Quốc hồi 9 năm trước.

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 2.

Lần đầu tiên đi thảm đỏ một sự kiện giải trí kể từ khi sinh con thứ hai hồi tháng 4, hoa hậu chọn chiếc váy cúp ngực tôn vẻ gợi cảm, sang trọng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. 

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 3.

Chiếc áo choàng hững hờ cùng chất liệu làm trang phục thêm thướt tha, nổi bật đồng thời giúp người đẹp che khuyết điểm bắp tay chưa thực sự mảnh mai như thời còn son.

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Sau nhiều năm đăng quang, nàng hậu sinh năm 1996 vẫn giữ được diện mạo cuốn hút, song phong cách hiện tại có phần trưởng thành và sang trọng. 

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 5.

Thiết kế đầm trắng cùng thần thái đằm thắm khiến Đỗ Mỹ Linh toát lên vẻ quý phái của một phu nhân hào môn.

Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 6.
Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 7.
Khí chất 'mẹ 2 con' của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Ảnh 8.

Trên mạng xã hội, nhiều diễn đàn trầm trồ với thần thái của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang.

Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc "Sẵn sàng cho Miss World 2026"

Sắc vóc "gái hai con" của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

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