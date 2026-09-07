Hàn Hằng sau sinh đẹp nõn nà khiến hội mẹ bỉm trầm trồ

Trên mạng xã hội, không ít người dành lời khen cho vóc dáng hiện tại của Hàn Hằng. Những nhận xét như “như chưa từng sinh con” phần nào cho thấy cô đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo sau sinh. Ảnh: FB Hàn Hằng