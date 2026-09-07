Mỹ nhân Thanh Hóa 42 tuổi chưa chồng, giữ gìn sắc vóc quyến rũ

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Linh còn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng. Dù có bạn trai lâu năm, nhưng Phương Linh chưa có ý định kết hôn vì chưa sẵn sàng với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, cô đang sống trong một căn hộ cao cấp ở TP.HCM, có cuộc sống đầy đủ, thoải mái.