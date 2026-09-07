Mỹ nhân Thanh Hóa 42 tuổi chưa chồng, giữ gìn sắc vóc quyến rũ
GĐXH - Phương Linh ở tuổi 42 vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và vóc dáng quyến rũ. Cô chia sẻ cuộc sống đầy đủ, tự tại và nhiều lần không ngại khoe ảnh 'cam thường'.
Nữ ca sĩ cũng không bó buộc bản thân trong phong cách kín đáo. Váy hai dây, crop top hay những thiết kế ôm sát, có đường cắt xẻ đều được cô lựa chọn và biến hóa linh hoạt.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Linh còn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng. Dù có bạn trai lâu năm, nhưng Phương Linh chưa có ý định kết hôn vì chưa sẵn sàng với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, cô đang sống trong một căn hộ cao cấp ở TP.HCM, có cuộc sống đầy đủ, thoải mái.
Phương Linh chia sẻ, cô là người giỏi cân bằng việc kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống. Thay vì cố gắng chạy thật nhiều show, cô thường sắp xếp để có những khoảng nghỉ dài dành để đi du lịch cùng bạn bè, người thân. Nữ ca sĩ đi du lịch ở nhiều quốc gia, ăn các món đặc sản những nơi cô đến hay tậu các túi xách, phụ kiện thời thượng.
Những năm gần đây, Phương Linh cũng cởi mở hơn trong việc tương tác cùng người hâm mộ qua mạng xã hội. Các video ghi lại cuộc sống đời thường của cô như đi chợ, đi ăn vặt, hậu trường các chuyến công tác… thường nhận hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực.
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