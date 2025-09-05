Loạt video triệu view chia sẻ cách 'chia tay gàu ngứa' gây bùng nổ mạng xã hội: Sự thật phía sau là gì?

Từ câu chuyện cá nhân sau 10 năm khổ sở với gàu ngứa, Nhân không chỉ tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng mà còn gợi mở một xu hướng chăm sóc tóc an toàn, thiên nhiên đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Trào lưu chia sẻ bí quyết sạch gàu bùng nổ TikTok

Chỉ cần lướt TikTok thời gian gần đây, dễ dàng bắt gặp hàng loạt video chia sẻ hành trình "thoát gàu, hết ngứa" từ nhiều góc nhìn: nam sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến mẹ bỉm sữa, ai cũng có câu chuyện riêng về nỗi ám ảnh gàu. Điểm chung của những video này thường nằm ở hình ảnh trước – sau khi sử dụng sản phẩm, minh chứng mái tóc sạch gàu, giảm ngứa chỉ sau một thời gian ngắn.

Anh Huỳnh nhân và hành trình vượt qua gàu ngứa

Không ít clip cán mốc hàng triệu lượt xem chỉ trong vài ngày, tạo thành một xu hướng lan tỏa mạnh mẽ. Trong số đó, loạt video mộc mạc của Huỳnh Nhân (1994, quê Bình Thủy – Cần Thơ) đặc biệt gây chú ý. Nội dung đơn giản, chỉ quay bằng điện thoại, nhưng lại chạm đến tâm lý của nhiều người xem. "Hành trình thoát khỏi viêm da tiết bã sau 10 năm của Nhân. Nhân đã thoát khỏi viêm da tiết bã như thế nào…", Nhân chia sẻ.

Cơ duyên đến với Tiktok và loạt video giúp nhiều người thoát khỏi gàu ngứa

Cơ duyên đến khá tình cờ: trong một lần quay clip chia sẻ về hành trình suốt 10 năm đối mặt với viêm da tiết bã, Huỳnh Nhân quyết định ghi lại trải nghiệm khi sử dụng dầu gội dược liệu Antisol. Anh không ngờ đoạn video mộc mạc, chỉ quay bằng điện thoại, lại nhanh chóng bùng nổ trên TikTok với hàng triệu lượt xem.

Chính sự chân thật đã khiến cộng đồng mạng đồng cảm mạnh mẽ. Nhiều người để lại bình luận kể rằng họ cũng từng mất tự tin vì gàu ngứa, và quyết định thử theo cách Nhân chia sẻ. Đến nay, anh cho biết đã nhận được hàng trăm tin nhắn cảm ơn từ những người xem clip, nói rằng họ cũng cải thiện rõ tình trạng gàu nhờ Antisol.

"Ban đầu tôi chỉ muốn kể lại câu chuyện của mình, không nghĩ có thể giúp được nhiều người đến vậy. Việc các bạn thoát khỏi gàu ngứa giống tôi mới là điều khiến tôi thấy vui nhất", Nhân bộc bạch.

Loạt video Viral của anh Huỳnh Nhân

Hé lộ sự thật phía sau – dầu gội dược liệu lên ngôi

Điểm chung của nhiều clip triệu view là sự xuất hiện của dầu gội dược liệu thiên nhiên – giải pháp đang được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng nhờ tính an toàn và hiệu quả lâu dài.

Một trong những sản phẩm nổi bật được nhắc tới nhiều là dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma). Antisol là dòng dầu gội dược liệu do iCare Pharma phát triển, hướng tới giải quyết tình trạng gàu ngứa và da đầu nhạy cảm – vốn là nỗi lo phổ biến của người Việt. Sản phẩm nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thảo dược truyền thống quen thuộc với người Việt (gừng, nghệ, tràm trà, hương thảo, oải hương…) cùng Gurjun và Hạt Neem Ấn Độ.

Anh Huỳnh nhân và trãi nghiệm hài lòng về dầu gội Antisol

Sự phối hợp này giúp Antisol vừa làm sạch gàu, giảm ngứa, vừa nuôi dưỡng mái tóc. Ngoài ra, sản phẩm còn có độ pH cân bằng. Thế nên có thể sử dụng hằng ngày thay thế dầu gội thông thường, sẽ không lo tóc bị khô xơ mà vẫn hạn chế tối đa tình huống gàu ngứa quay trở lai.

Lời kết

Trào lưu chia sẻ "bí quyết sạch gàu" trên TikTok cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng: thay vì phụ thuộc vào sản phẩm chứa hóa chất tẩy mạnh, giới trẻ ngày càng tìm đến những giải pháp thiên nhiên, an toàn hơn. Với sự xuất hiện của các dòng dầu gội dược liệu như Antisol, người dùng có thêm lựa chọn bền vững để kiểm soát gàu ngứa và lấy lại sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

