Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Trưa 13/9, Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận là nghi phạm chính trong vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Theo đó, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. sống chung như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi.

Trong nhiều năm chung sống, Thuận thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H., dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

Đặc biệt, gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H. coi thường, nhất là khi mẹ của chị không cho ở chung nhà, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự. Khoảng hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Thuận đã nhiều lần đến nhà chị H. để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị từ chối.

Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi em của chị H. mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Sau khi gây án, Thuận đã bình tĩnh kéo thi thể chị H. vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.

Quá trình tẩu thoát, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ để ngụy trang.

Tuy nhiên, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường 5km. Chiếc xe SH bị cướp cũng đã được thu hồi.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu.