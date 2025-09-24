Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)
GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/9/2025, tại ngã tư Vạn Điểm, một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi tài xế xe bồn Đinh Văn Long sau va chạm giao thông không dừng lại xử lý, mà còn cố tình điều khiển xe chèn qua người cháu Hà Anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ (theo lời khai của tài xế vào hồi 19h cùng ngày tại cơ quan Cảnh sát điều tra). Hành vi này gây phẫn nộ trong dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm minh đối tượng theo pháp luật hình sự.
Luật sư Nguyễn Thị Hưng - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Hà Anh và gia đình - cho biết, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định: Người nào giết người thuộc trường hợp có động cơ đê hèn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Thứ nhất, hành vi của tài xế không đơn thuần là vô ý vi phạm quy định về giao thông đường bộ, mà đó là cố ý trực tiếp tước đoạt mạng sống của người khác. Bản chất của vụ việc là sau khi va chạm, thay vì dừng xe cứu giúp cháu Hà Anh thì tài xế đã chủ động điều khiển cho xe cán qua nạn nhân. Đây là dấu hiệu cố ý giết người, không thể áp dụng Điều 260 Bộ luật Hình sự về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Hành vi này thể hiện sự coi thường tính mạng con người, được xem là động cơ đê hèn, nhằm trốn tránh trách nhiệm, triệt tiêu sự sống của nạn nhân để nhằm mục đích đi tù không phải bồi thường (theo lời khai của tài xế tại cơ quan điều tra). Do đó, khởi tố tài xế Đinh Văn Long về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự là chính xác, phù hợp bản chất hành vi.
Thứ hai, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" chỉ áp dụng trong trường hợp lỗi vô ý, gây hậu quả chết người. Trong vụ án này, ban đầu là hành vi vi phạm giao thông, nhưng sau đó phát hiện ra hành vi của tài xế tước đoạt mạng sống nạn nhân là cố tình thì không gọi là "sơ suất" hay "thiếu quan sát" nữa mà là hành vi có chủ đích. Vậy, nếu áp dụng Điều 260 Bộ luật Hình sự sẽ làm sai lệch bản chất sự việc, tạo tiền lệ xấu, làm giảm tính răn đe của pháp luật.
Thứ ba, về trách nhiệm bồi thường dân sự (căn cứ Điều 591 Bộ luật Hình sự 2015), gia đình cháu Hà Anh có quyền yêu cầu tài xế xe bồn bồi thường đầy đủ các khoản, trong đó cả yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định.
