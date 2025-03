Con gái Tăng Thanh Hà gây chú ý với khoảnh khắc cực ngầu trên núi tuyết

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh, clip về chuyến đi trượt tuyết của gia đình.

Khoảnh khắc nhận được sự chú ý của nhiều người là hình ảnh con gái Chloe (8 tuổi) của Tăng Thanh Hà trượt tuyết cực ngầu.

Theo đoạn clip chia sẻ, ái nữ nhà Hà Tăng khá thành thạo với bộ môn này và trượt một mình không cần bố mẹ hỗ trợ. Tăng Thanh Hà tự hào khoe: "That's my little girl" (Tạm dịch: Cô gái nhỏ của tôi đó!).

Clip gia đình Tăng Thanh Hà du lịch Nhật Bản mừng sinh con gái (Nguồn: Facebook Tăng Thanh Hà)

Được biết, vào ngày 14/3, gia đình Tăng Thanh Hà – Louis Nguyễn khởi hành chuyến du lịch Nhật Bản cùng con gái Chloe. Đây là món quà vợ chồng ngọc nữ dành tặng con gái nhân dịp sinh nhật 8 tuổi.

Năm nay, Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn lựa chọn khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Niigata để con gái trải nghiệm trượt tuyết trong dịp sinh nhật thay vì khác với mọi năm tổ chức tiệc tại nhà.

Bé Chloe (8 tuổi), được bố mẹ tặng một chuyến du lịch Nhật Bản nhân dịp sinh nhật. (Ảnh: FBNV)

Hà Tăng bày tỏ sự tự hào khi bé Chloe khá bạo dạn trải nghiệm với sự hướng dẫn của các thầy dạy tại khu trượt tuyết. Kiều nữ cho biết con gái từng ước được trượt tuyết cùng bố mẹ nên lần này đã hiện thực hóa giấc mơ cho con vào ngày sinh nhật.

"Con gái yêu của ba mẹ! Chúc mừng sinh nhật con Chloe – 8 tuổi", "Ai đó đã có điều ước của cô ấy, trượt tuyết với bố và mẹ", Tăng Thanh Hà viết.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, nhiều bình luận gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bé Chloe.

Ngay từ khi còn bé, công chúa Chloe đã được bố mẹ thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời cùng anh trai để rèn luyện thể chất.

Ngoài ra, Chloe còn có năng khiếu đánh đàn piano. Cô bé đã theo bộ môn nghệ thuật này từ 5 tuổi. Thỉnh thoảng, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh, clip con gái ngồi đánh đàn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen.