Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi Pu
GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tập 12 "Sao nhập ngũ 2025" mang chủ đề "Quyết chí đồng lòng", tiếp tục hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần tập thể của các chiến sĩ. Những thử thách mới, từ "Trò chơi tin tưởng" đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối, đến hội thao đẩy thùng tràn đầy khí thế, đã thể hiện rõ phẩm chất người lính: Kiên định, gan dạ và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn. Xen giữa những phút giây rèn luyện khắc nghiệt là khoảnh khắc xúc động khi bố của Chi Pu xuất hiện tại doanh trại, khiến không chỉ đồng đội mà cả khán giả đều xúc động.
Giữa không khí sôi động của thao trường, "Sao nhập ngũ 2025 mang đến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi bố của Chi Pu bất ngờ xuất hiện tại đơn vị. Ngỡ ngàng rồi bật khóc trong vòng tay bố, Chi Pu khiến toàn đội lặng người xúc động. Lần đầu tiên trong đời, hai cha con cùng mặc quân phục, cùng đứng trong doanh trại, hình ảnh khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.
Chi Pu chia sẻ: "Gia đình Chi có truyền thống phục vụ cho Tổ quốc, rất nhiều đời là quân nhân. Lần đầu tiên hai bố con cùng mặc quân phục khiến Chi rất tự hào".
Theo chia sẻ từ chương trình, ông nội của Chi Pu cũng là quân nhân, chính ông là người truyền cảm hứng yêu nước, tinh thần kỷ luật cho thế hệ sau. Sự xuất hiện của người cha như một "món quà tinh thần" tiếp thêm sức mạnh cho nữ ca sĩ, khắc sâu thông điệp mà chương trình luôn hướng đến – lòng tự hào dân tộc, tình thân và truyền thống gia đình quân nhân.
Cũng trong phần này, các đồng chí nam đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng bố Chi Pu. Độ Mixi hài hước nhận xét: "Chi Pu thật sự đã phá vỡ hình tượng tiểu thư của mình khi vào Sao nhập ngũ".
Khoảnh khắc khép lại trong tiếng cười xen lẫn niềm xúc động, để lại dư âm sâu đậm về sự trưởng thành của Chi Pu sau hành trình huấn luyện gian khổ.
Ngoài phần gặp gỡ xúc động, khép lại tập 12 của "Sao nhập ngũ" 2025 bước vào phần thi kịch tính nhất – hội thao đẩy thùng. Đây là trò chơi đòi hỏi sức mạnh, chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm giữa các chiến sĩ. Hai đội trưởng nam Tim và Trương Nam Thành, cùng hai đội trưởng nữ Kỳ Duyên và Hương Giang, lần lượt chọn đồng đội, tạo nên những đội hình "gây bão": Chi Pu – Duy Khánh, Độ Mixi – Diệu Nhi, Cara – Hậu Hoàng...
Trận đấu đầu tiên mở màn đầy kịch tính khi Độ Mixi – PewPew đối đầu Trương Nam Thành – Diệu Nhi. Dù gặp bất lợi về thể hình, Diệu Nhi vẫn khiến khán giả bật cười khi bị đối phương "đuổi dí" khắp sân. Diệu Nhi hóm hỉnh chia sẻ: "Mình cố gắng hết sức thôi, không hiểu sao lúc đó chạy rất dữ – chắc là lúc đó mình hóa thú!".
Các lượt đấu tiếp theo không kém phần hấp dẫn: Bình An – Diệp Lâm Anh phối hợp ăn ý hạ gục Duy Khánh – Cara, trong khi Hương Giang – Chi Pu tiếp tục màn rượt đuổi nghẹt thở cùng đối thủ. Cả thao trường vang dội trong tiếng hò reo cổ vũ và tiếng cười của các đồng chí.
Kết quả chung cuộc của phần hội thao sẽ được hé lộ trong tập 13, hứa hẹn mang đến màn đối đầu bùng nổ và những pha "lật kèo" khó lường nhất mùa.
