Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi Pu

Thứ sáu, 08:10 24/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.

Bố Chi Pu là ai? - Ảnh 1.Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế

GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.

Tập 12 "Sao nhập ngũ 2025" mang chủ đề "Quyết chí đồng lòng", tiếp tục hành trình rèn luyện ý chí và tinh thần tập thể của các chiến sĩ. Những thử thách mới, từ "Trò chơi tin tưởng" đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối, đến hội thao đẩy thùng tràn đầy khí thế, đã thể hiện rõ phẩm chất người lính: Kiên định, gan dạ và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn. Xen giữa những phút giây rèn luyện khắc nghiệt là khoảnh khắc xúc động khi bố của Chi Pu xuất hiện tại doanh trại, khiến không chỉ đồng đội mà cả khán giả đều xúc động.

Bố Chi Pu là ai? - Ảnh 2.

Hình ảnh bố Chi Pu xuất hiện trong chương trình "Sao nhập ngũ" 2025.

Giữa không khí sôi động của thao trường, "Sao nhập ngũ 2025 mang đến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi bố của Chi Pu bất ngờ xuất hiện tại đơn vị. Ngỡ ngàng rồi bật khóc trong vòng tay bố, Chi Pu khiến toàn đội lặng người xúc động. Lần đầu tiên trong đời, hai cha con cùng mặc quân phục, cùng đứng trong doanh trại, hình ảnh khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Chi Pu chia sẻ: "Gia đình Chi có truyền thống phục vụ cho Tổ quốc, rất nhiều đời là quân nhân. Lần đầu tiên hai bố con cùng mặc quân phục khiến Chi rất tự hào".

Bố Chi Pu là ai? - Ảnh 3.

Chi Pu khóc vì quá xúc động khi gặp bố trong chương trình.

Theo chia sẻ từ chương trình, ông nội của Chi Pu cũng là quân nhân, chính ông là người truyền cảm hứng yêu nước, tinh thần kỷ luật cho thế hệ sau. Sự xuất hiện của người cha như một "món quà tinh thần" tiếp thêm sức mạnh cho nữ ca sĩ, khắc sâu thông điệp mà chương trình luôn hướng đến – lòng tự hào dân tộc, tình thân và truyền thống gia đình quân nhân.

Cũng trong phần này, các đồng chí nam đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng bố Chi Pu. Độ Mixi hài hước nhận xét: "Chi Pu thật sự đã phá vỡ hình tượng tiểu thư của mình khi vào Sao nhập ngũ".

Khoảnh khắc khép lại trong tiếng cười xen lẫn niềm xúc động, để lại dư âm sâu đậm về sự trưởng thành của Chi Pu sau hành trình huấn luyện gian khổ.

Ngoài phần gặp gỡ xúc động, khép lại tập 12 của "Sao nhập ngũ" 2025 bước vào phần thi kịch tính nhất – hội thao đẩy thùng. Đây là trò chơi đòi hỏi sức mạnh, chiến thuật và khả năng phối hợp nhóm giữa các chiến sĩ. Hai đội trưởng nam Tim và Trương Nam Thành, cùng hai đội trưởng nữ Kỳ Duyên và Hương Giang, lần lượt chọn đồng đội, tạo nên những đội hình "gây bão": Chi Pu – Duy Khánh, Độ Mixi – Diệu Nhi, Cara – Hậu Hoàng...

Bố Chi Pu là ai? - Ảnh 4.

Bố Chi Pu đến thăm nơi ăn ở của các chiến sĩ.

Trận đấu đầu tiên mở màn đầy kịch tính khi Độ Mixi – PewPew đối đầu Trương Nam Thành – Diệu Nhi. Dù gặp bất lợi về thể hình, Diệu Nhi vẫn khiến khán giả bật cười khi bị đối phương "đuổi dí" khắp sân. Diệu Nhi hóm hỉnh chia sẻ: "Mình cố gắng hết sức thôi, không hiểu sao lúc đó chạy rất dữ – chắc là lúc đó mình hóa thú!".

Các lượt đấu tiếp theo không kém phần hấp dẫn: Bình An – Diệp Lâm Anh phối hợp ăn ý hạ gục Duy Khánh – Cara, trong khi Hương Giang – Chi Pu tiếp tục màn rượt đuổi nghẹt thở cùng đối thủ. Cả thao trường vang dội trong tiếng hò reo cổ vũ và tiếng cười của các đồng chí.

Kết quả chung cuộc của phần hội thao sẽ được hé lộ trong tập 13, hứa hẹn mang đến màn đối đầu bùng nổ và những pha "lật kèo" khó lường nhất mùa.

Bố Chi Pu là ai? - Ảnh 5.Chi Pu khoác lên màu áo lính để hiểu hơn về truyền thống quân nhân của gia đình

GĐXH - Chi Pu mới đây đã trở thành "tân binh" của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Cô muốn khoác lên mình bộ quân phục để hiểu hơn về truyền thống của gia đình.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà

Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhà

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt và Phong Kỳ đang sống trong cảnh khó khăn khi phải thuê nhà 20m2. Họ vật lộn mưu sinh với những công việc tạm bợ, khiến khán giả không khỏi xót xa cho thế hệ nghệ sĩ một thời.

Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi

Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.

Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi

Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.

Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'

Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".

Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'

Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.

Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lý

Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lý

Giải trí - 19 giờ trước

Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.

MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?

MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

MC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.

'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?

'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mai Thu Huyền là gương mặt đình đám ở làng phim miền Bắc với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm", hiện tại, cuộc sống của cô thay đổi ra sao?

Xem nhiều

Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?

Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?

Giải trí

GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.

'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?

'Cô Trúc' phim 'Những ngọn nến trong đêm' sau 23 năm lấy chồng doanh nhân, cuộc sống giờ ra sao?

Giải trí
Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Xem - nghe - đọc
Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Cận cảnh rạp cưới lung linh của hoa hậu Đỗ Thị Hà bên dòng Nhật Lệ

Thế giới showbiz
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top