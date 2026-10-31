Lý do quan trọng cần bố trí bàn ăn theo phong thủy không phải ai cũng biết

Đặt bàn ăn ở vị trí tương khắc với ngũ hành của chủ nhà

Theo VTC News, với bàn ăn, ngoài việc bạn cần chọn kích thước phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình, bạn cũng nên để ý đến kích thước theo phong thủy. Từ đó, chọn ra số đo phù hợp với người dùng, thoải mái khi sinh hoạt và đảm bảo kích thước chuẩn trong phong thủy.

Theo đó, nếu gia chủ thuộc "Tây tứ mệnh" thì bàn ăn đặt ở các vị trí là phía Đông Nam, Đông, Nam và phía Bắc. Còn nếu gia chủ thuộc "Đông tứ mệnh" thì cần tránh đặt bàn ăn ở vị trí là phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc.

Ngoài ra, khi đặt bàn ăn đúng phong thủy, các gia đình cũng nên lưu ý không nên đặt ở thẳng cửa ra vào bởi vị trí này người đứng ngoài cửa có thể biết người trong nhà đang dùng bữa, đây là một điều không hay. Bàn ăn đặt ở vị trí đối diện cửa cũng sẽ cản trở luồng khí này ra vào nhà, ảnh hưởng không tốt đến tài vận của ngôi nhà.

Tránh để bàn ăn đối diện trực tiếp với bếp nấu. Bởi khi nấu ăn, bếp thường có nhiệt độ cao và khói, nếu bàn ăn đặt đối diện sẽ khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình không được tốt, tính khí cũng sẽ trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt.

Việc bố trí bàn ăn hợp phong thủy và theo mệnh gia chủ không chỉ mang lại không gian sống đẹp mắt mà còn tạo ra sự hài hòa trong ngôi nhà.

Bạn cũng nên tránh để bàn ăn đối diện với cửa nhà vệ sinh. Vị trí ăn uống của gia đình không nên trực xung với nơi này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Màu sắc hợp phong thủy

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, về màu sắc bàn ăn, gia chủ nên chọn các tông màu có lợi về âm như màu cà phê, màu cánh dán, màu nâu đỏ. Bàn ăn phải thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở nơi thông thoáng để giúp không khí trong bữa cơm của cả gia đình thêm thân mật, ấm cúng và ngon miệng.

Tầm quan trọng của việc bố trí bàn ăn theo phong thủy

Trong không gian gia đình, phòng khách là một trong những khu vực quan trọng trong việc vun đắp cũng như giữ lửa cho mái ấm của bạn. Sự ấm áp, hạnh phúc mang đến cho mỗi thành viên có những bữa ăn ngon và chia sẻ mọi chuyện vui, buồn và những việc đã xảy ra trong ngày.

Hơn nữa, phòng ăn là nơi để chăm sóc sức khỏe ăn uống cho gia đình nên việc chăm lo về cách bố trí hợp lý, phương hướng, lựa chọn kiểu dáng vật dụng đúng phong thủy là vô cùng quan trọng.

Một không gian phòng ăn được bài trí, sắp xếp hợp lý sẽ mang đến bầu không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó chúng còn bổ trợ cho những yếu tố khác mang đến cuộc sống thịnh vượng và dễ chịu hơn.

Trong không gian gia đình, phòng khách là một trong những khu vực quan trọng trong việc vun đắp cũng như giữ lửa cho mái ấm của bạn.

Trong số đó, bàn ăn được xem là vật dụng thiết yếu và là trung tâm của không gian này vì chúng tác động trực tiếp đến năng lượng phong thủy nên cần được bố trí hợp lý nhất để có thể mang lại sự ấm no và thịnh vượng, bình an cho gia chủ.

Bố trí bàn ăn theo mệnh gia chủ

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng chia sẻ, nếu gia chủ thuộc mệnh Kim, màu sắc của bàn ăn nên chọn những gam màu như trắng, xám, bạc hoặc những màu ánh kim. Vị trí đặt bàn ăn cũng nên được ưu tiên ở các khu vực hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc.

Với gia chủ mệnh Mộc, bàn ăn cần được đặt ở các vị trí hướng Đông hoặc hướng Đông Nam, nơi có thể dễ dàng đón nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên. Màu sắc của bàn ăn nên sử dụng xanh lá cây, màu gỗ tự nhiên hoặc nâu để tăng cường yếu tố Mộc, giúp gia chủ cảm thấy thoải mái và bình an khi thưởng thức bữa ăn.

Gia chủ mệnh Thủy nên chọn bàn ăn có màu sắc tối như đen hoặc xanh dương, vì những màu này sẽ bổ trợ cho yếu tố Thủy. Vị trí bàn ăn cũng rất quan trọng đối với mệnh này, bàn ăn nên được đặt ở các hướng Bắc hoặc Đông Bắc, giúp hấp thụ năng lượng tốt nhất.

Trong phong thủy, bàn ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, sự nghiệp và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn bàn ăn có màu đỏ, cam, hồng hoặc tím. Đây là những màu sắc phù hợp để kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, tăng cường sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Bàn ăn cần được đặt ở các hướng Nam hoặc hướng Đông Nam, hướng đến sự phát triển và hưng thịnh.

Gia chủ mệnh Thổ nên chọn bàn ăn có màu sắc vàng, nâu hoặc cam đất, giúp củng cố sự ổn định và giàu có. Vị trí bàn ăn nên đặt ở hướng Tây Nam hoặc hướng Đông Bắc để tạo sự cân bằng và ổn định.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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