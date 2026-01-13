Ly hôn chồng Việt kiều ở tuổi trung niên, cuộc sống của mỹ nhân 'Hương phù sa' hiện giờ ra sao?

Sao Việt ly hôn chớp nhoáng: Kim Hiền và chồng cũ DJ Phong hiện ở đâu và ra sao? GĐXH - Kim Hiền - DJ Phong là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng ở làng giải trí phía Nam nhiều năm về trước. Tuy nhiên, họ sớm chia tay nhau chỉ sau 2 tháng làm đàm cưới.

Kim Hiền mới đây đã gây chú ý với khán giả khi xác nhận đã ly hôn chồng Việt kiều. Cụ thể, cô đã ly thân với chồng từ 2 năm trước và hiện tại đã chính thức ly hôn. Suốt thời gian qua, Kim Hiền hoàn toàn kín tiếng. Cô chỉ chia sẻ cuộc sống cá nhân cùng những dòng viết tâm trạng.

Trước khi gây chú ý với thông tin ly hôn, thời quá khứ, Kim Hiền từng là mỹ nhân được săn đón hàng đầu trên màn ảnh. Tên tuổi của cô gắn liền với thành công của hàng chục bộ phim truyền hình như: Mùi ngò gai, Dốc tình, Gia đình phép thuật, Hương phù sa... Trong đó, vai diễn Út Ráng của nữ diễn viên trong "Hương phù sa" đến nay vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Kim Hiền khoe cuộc sống bình dị sau khi ly hôn.

Trong đời tư, Kim Hiền từng có cuộc hôn nhân đầu với DJ Phong, tuy nhiên sau vài tháng kết hôn cặp đôi đã "đường ai nấy đi" trong sự nuối tiếc của khán giả. Sau những trắc trở trong cuộc hôn nhân đầu, Kim Hiền sang Mỹ theo chồng doanh nhân bỏ cuộc chơi. Cô giã từ sự nghiệp diễn viên và chuyển sang công việc kinh doanh tại xứ sở cờ hoa. Rời làng giải trí khi sự nghiệp đang phát triển khiến nhiều người tiếc nuối cho Kim Hiền.

Thời gian đầu mới sang Mỹ, Kim Hiền gặp không ít thử thách, nhất là thời điểm sinh con gái. May mắn, cô đã vượt quá tất cả để lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên phim "Hương phù sa" kín tiếng hơn. Cô không chia sẻ về gia đình lẫn con cái.

Kim Hiền đăng bài khép lại 2025 với dòng viết: "Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần rồi lặng lẽ rời đi để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn".

Trên trang cá nhân, Kim Hiền chỉ chia sẻ những điều bình dị "chữa lành". Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu ngày mới rất sớm để có thời gian tập thể dục trước khi làm bữa sáng, đưa các con đi học. Khoảng 6h, cô thư giãn với yoga, hít thở không khí trong lành trong khu vườn đầy hoa lá. Từ lúc sang nhà mới, Kim Hiền bày tỏ có thêm nhiều cảm hứng tận hưởng cuộc sống.

Về công việc, tuy không hoạt động nghệ thuật như lúc ở Việt Nam nhưng Kim Hiền vẫn tự chủ tài chính. Cô có một kênh Youtube riêng, thường xuyên đi khắp nơi để quay clip, giới thiệu các địa danh nổi tiếng đến khán giả. Cuộc sống của Kim Hiền tràn ngập màu sắc của hoa lá và trái cây trong vườn. Người đẹp tận hưởng tuổi trung niên một cách bình yên khiến ai cũng hâm mộ.

Kim Hiền sống kín tiếng bên con cái sau những đổ vỡ.

Ở tuổi 44, Kim Hiền vẫn giữ thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc. Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng mặn mà hơn.