Trâm Anh, Ma Ran Đô tiết lộ cảnh quay không thể ngờ trong 'Tử chiến trên không'

Sau hơn ba tuần công chiếu, "Tử chiến trên không" vẫn đang tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé với hơn 200 tỷ đồng. Dù khó có thể vượt qua kỳ tích doanh thu 714 tỷ đồng của “Mưa đỏ”, song “Tử chiến trên không” vẫn được đánh giá là một trong những phim hành động Việt thành công nhất năm 2025.

"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

"Tử chiến trên không" cán mốc 200 tỷ đồng vào chiều 4/10.

Bên cạnh kỹ xảo hoành tráng và câu chuyện kịch tính, hậu trường cảnh quay cuối cùng cũng khiến nhiều người tò mò. Đoàn phim đã nỗ lực để có được những thước phim chân thật, mãn nhãn Bên cạnh những giây phút thót tim trước những pha hành động, phim còn có những tình huống gây hài, đặc biệt là các cảnh quay xúc động, ấm áp và lãng mạn cuối phim. Trong đó chuyện tình của cặp đôi cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô đóng) và tiếp viên hàng không Nhàn (Trâm Anh đóng) thu hút khá đông khán giả.

Hai diễn viên chia sẻ với Thời báo VTV, cảnh quay lãng mạn cuối phim đến khá bất ngờ. "Khi bộ phim đã quay xong lâu rồi, thậm chí tôi còn đang nuôi tóc dài để chuẩn bị cho vai diễn khác thì đạo diễn gọi điện thoại hỏi tôi sắp xếp thời gian quay thêm cảnh cuối. Tôi rất ngạc nhiên khi biết Sơn đã... sống dậy và tìm được hạnh phúc với Nhàn" - Trâm Anh tiết lộ.

Trâm Anh vào vai Nhàn - tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không".

Nữ diễn viên vào vai tiếp viên Nhàn cũng cho biết, ban đầu kịch bản không có cảnh hôn. Nhưng trên trường quay, đạo diễn thay đổi để mang đến một cái kết ngọt ngào hơn. "Chúng tôi ngại lắm vì lâu rồi hai đứa mới gặp nhau. Cả hai phải tìm cách nạp lại cảm xúc cũ của nhân vật. Ở ngoài đời tôi và Ma Ran Đô hay trêu đùa nhau như hai người bạn, vậy mà lên phim phải đóng cảnh yêu đương ngọt ngào" - Trâm Anh kể.

Đối với Ma Ran Đô, nam diễn viên chia sẻ không cảm thấy khó khăn khi đóng cảnh thân thiết với Trâm Anh. Anh cho biết chỉ làm theo những điều đạo diễn yêu cầu và cảnh quay đơn giản hơn rất nhiều so với loạt cảnh hành động khác. Khi được hỏi về tương tác với bạn diễn đang có tin đồn tình cảm, Ma Ran Đô nhấn mạnh anh chỉ tập trung vào diễn xuất, làm tốt vai trò diễn viên, không quan tâm nhiều đến những thông tin đời tư của bạn diễn.

Ma Ran Đô vai cảnh vệ Sơn trong "Tử chiến trên không".

Ma Ran Đô thừa nhận việc chấn thương phần mềm là chuyện "thường như cơm bữa". "Cảnh hành động nào cũng phải quay đi quay lại nhiều lần. Anh Hàm Trần cực kỳ kỹ tính, luôn đòi hỏi mọi thứ phải tuyệt đối. Tôi là người cầu toàn nhưng gặp anh còn gấp nhiều lần", nam diễn viên nói.

Dù vậy, chính sự khắt khe đó lại giúp Ma Ran Đô thăng hoa trong vai diễn. Sau "Tử chiến trên không", Ma Ran Đô được đánh giá là một trong những diễn viên có bước tiến rõ rệt nhất của dòng phim hành động.

Với Trâm Anh, vai Nhàn giúp cô thoát khỏi hình ảnh "nữ chính ngọt ngào" thường thấy. Cô xuất hiện ít lời, nhưng ánh mắt và cử chỉ đều tinh tế, khắc họa rõ hình ảnh tiếp viên hàng không dũng cảm, kiên cường. Cô cũng không ngại ngần thử sức ở những cảnh hành động có độ khó cao trong phim.

Vai tiếp viên Nhàn xinh đẹp và gan dạ giúp Trâm Anh nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Diễn viên Trâm Anh sinh năm 1995, từng có màn thể hiện khá tốt trong các bộ phim: "Cây táo nở hoa", "Cái giá của hạnh phúc"... Trước khi là một diễn viên chuyên nghiệp, Trâm Anh là một người mẫu ảnh. Cô từng là Á quân của cuộc thi The Face 2018 và là học trò cưng của Minh Hằng.

Diễn viên Ma Ran Đô trước "Tử chiến trên không" và "Nụ hôn bạc tỷ", nam diễn viên sinh năm 1997 gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong các MV ca nhạc: "Tình nào không như tình đầu", "Anh tự do nhưng cô đơn"... Ngoài ra, còn góp mặt trong loạt dự án như phim truyền hình "Đừng khóc anh đây mà" và series "Tiệm ăn của quỷ". Sở hữu gương mặt thư sinh điển trai, chiều cao 1m80, Ma Ran Đô từng có tiếng trong lĩnh vực người mẫu.

