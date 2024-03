'Má ơi tỉnh mộng' - series phim Việt đầu tiên về chủ đề du học

“Má ơi tỉnh mộng” do đạo diễn Trần Toàn cầm trịch là bộ phim xoay quanh câu chuyện thú vị của cặp song sinh Minh Anh – Minh Ngọc (Thiên An) trong một gia đình nhiều thế hệ. Khi theo dõi bộ phim, khán giả sẽ được đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, có lúc cảm động trước tình thân gia đình, có khi lại bật cười nắc nẻ với những trò tinh nghịch, ma quái của hai anh em Minh Anh - Minh Ngọc, có lúc lại bức xúc trước cách hành xử ích kỷ và thiên vị của bà Lệ (người mẹ do diễn viên Hoàng Trinh đảm nhận)... Tất cả những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc đó là những tình huống khá phổ biến thường xảy ra trong gia đình.



Thoát khỏi lối mòn khai thác chủ đề thông thường, "Má ơi tỉnh mộng" mang đến góc nhìn mới mẻ về du học, vấn đề “hot” được nhiều người quan tâm nhưng cũng ẩn chứa nhiều góc khuất mà chưa tác phẩm nào đề cập trước đó. Series phim xoay quanh cậu con trai Minh Anh, dưới sự kỳ vọng của người mẹ, buộc phải đặt chân đến xứ người để học tập khi chưa thực sự sẵn sàng. Bức tranh du học được phơi bày chân thực, không chỉ là hào quang thành công mà còn là những áp lực, cám dỗ và cả những lần "tỉnh mộng" đầy chua chát.

Nói đến nhân vật người mẹ - bà Lệ (Hoàng Trinh đóng) là nhân vật nổi bật nhất đã thể hiện tròn vai tính cách của một số bà mẹ “có điều kiện” trong gia đình Việt Nam. Tham vọng để con cái có được tương lai thành công hơn người, bất chấp mọi rủi ro và cảnh báo từ các thành viên gia đình, bà Lệ đã dùng những biện pháp cực đoan buộc con cái phải du học theo ý mình. Đến khi, “va” phải thực tế khắc nghiệt khiến bà nhận ra chính mình đã làm tổn thương những người thân yêu nhất.

Dưới góc nhìn thực tế, bộ phim “Má ơi tỉnh mộng” giúp khán giả nhìn thấy hiện thực du học cũng không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Nó mang đến không ít thách thức cho du học sinh khi sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống dẫn đến việc khó hòa nhập, áp lực học tập, thi cử… Đặc biệt, mức sống cao hình thành nên gánh nặng kinh tế lớn cho phụ huynh. Bởi cho con du học là một cuộc đầu tư không biết khi nào hòa vốn. Chính điều đó, vô hình trung đã dẫn đến áp lực phải thành công đè nặng lên vai người trẻ. Trên con đường tự lập nơi xứ người, họ rơi vào vùng xoáy bế tắc, trầm cảm cùng hàng loạt những khó khăn khác khiến họ càng vùng vẫy càng chìm vào hố sâu tuyệt vọng.

Với tuyến nhân vật đa dạng, đại diện cho nhiều hoàn cảnh, thế hệ khác nhau, phim khai thác những câu chuyện thời sự, gần gũi đời thường mà ai cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Bên cạnh những thước phim hài hước đan xen cảm xúc, "Má ơi tỉnh mộng" còn là câu chuyện về tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi tập phim còn là mỗi bài học nhỏ ý nghĩa về cuộc sống cho khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Bộ phim “Má ơi tỉnh mộng” sẽ gồm 3 phần với 40 tập, phát sóng lúc 20h45 hàng ngày trên kênh SCTV14. Với thể loại tâm lý gia đình, kết hợp với sự hài hước, vui nhộn, bộ phim hứa hẹn là bộ phim sẽ đem đến những phút giây giải trí cho khán giả.