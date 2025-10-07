Người đẹp thành Tuyên mix đồ xuống phố ngày thu sang chảnh và nữ tính

Lương Thu Trang sinh năm 1990, là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2018, Thu Trang chuyển hướng sang đóng phim truyền hình và được chú ý với khán giả qua các phim như: Những cô gái trong thành phố, Hòa phim Mùa xuân ở lại, Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí, Cha tôi người ở lại, Dịu dàng màu nắng...