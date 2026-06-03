Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại học

Xôi đỗ

Theo ngũ hành, đỗ xanh biểu trưng cho mộc và có ý nghĩa mang lại bình an, may mắn và gắn kết. Ngoài ra, theo Đông y đậu xanh có vị ngọt tính mát, giúp giải nhiệt, mát gan. Vì thế món xôi đỗ có chữ ''đỗ'' vừa giúp mát gan, dễ hấp thụ nên cũng là món ăn được nhiều sĩ tử lựa chọn.

Cách làm: Để xôi đậu xanh mềm dẻo cần phải chọn hạt đậu đều, vỏ xanh đậm và sáng. Gạo nếp đãi sạch, ngâm nước 6 - 8 giờ cho ngậm no tròn nước. Đậu xanh ngâm 4 giờ cho nở hết, đãi bỏ vỏ. Trộn đều gạo nếp với đậu xanh rồi thêm chút muối và cho vào đồ 2 lần lửa như cách đồ xôi gấc. Nếu không có thời gian có thể nấu xôi đậu xanh bằng nồi cơm điện.

Xôi đỗ vừa có chữ ''đỗ'' vừa giúp mát gan, dễ hấp thụ nên cũng là món ăn được nhiều sĩ tử lựa chọn.

Gạo sau khi vo sạch, ngâm 1 giờ, để ráo nước. Đậu xanh ngâm nước nóng 1 giờ cho nhanh nở, đãi sạch. Sau đó trộn gạo và đậu xanh, thêm chút muối, dầu ăn, rồi lót lá nếp dưới đáy nồi cơm điện và cho gạo nếp trộn đậu xanh vào, lượng nước xâm xấp, bật chế độ nấu cơm. Khi xôi chín đảo nhẹ, xới ra đĩa.

Nhóm tinh bột

Để đảm bảo cho việc hoạt động, thông thường mỗi người cần nạp cho mình 400gr/ngày. Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và có trong hầu hết các thực phẩm thường ngày như: cơm, bún, phở, bánh mì, ngô, khoai, sắn…

Để cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động của não bộ, các sĩ tử cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng mùa thi đủ 3 bữa trên ngày. Mỗi bữa khoảng 2 -3 bát cơm, bữa sáng có thể ăn bún, phở, bánh mì… các thực phẩm tăng cường trí nhớ trong nhóm tinh bột.

Nhóm Vitamin

Nói đến các loại thực phẩm tăng cường trí nhớ cho mùa thi không thể không kể đến các loại vitamin B, C, D.

Món ăn ngon giúp sĩ tử có năng lượng trong kỳ thi đại học.

Vitamin B (B6, B9 và B12) giúp làm giảm các tác hại của homocysteine giúp tăng sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về não như teo não…

Ngoài ra, giúp tăng chất dẫn truyền thần kinh, kích thích sự phát triển của não, giúp chuyển hóa các axit béo cần thiết cho não có trong cá, thịt, sữa…

Vitamin D giúp tăng cường trí nhớ, có trong các thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ như: lòng đỏ trứng, dầu cá…

Nhóm chất khoáng

Nếu bạn còn chưa biết ăn gì tăng cường trí nhớ, thì chất khoáng chính là thứ bạn đang cần và cực kì dễ bổ sung qua các thực phẩm thông thường như: rong biển, tảo biển, các loại đậu, gan động vật, cam, bưởi, đu đủ…

Chè đậu đỏ

Một bát chè đậu đỏ mềm, đượm vị ngọt, dậy mùi thơm từ nước hoa bưởi rất hấp dẫn. Đây là món ăn được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào ngày thi cử vì vừa giải nhiệt, vừa mang yếu tố may mắn.

Đây là món ăn được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào ngày thi cử vì vừa giải nhiệt, vừa mang yếu tố may mắn.

Cách làm: Đỗ đỏ đem đãi và nhặt bỏ hạt lép. Nếu có thời gian ngâm đậu đỏ từ 3-4 tiếng. Muốn nhanh cho đậu đỏ cùng 1/3 thìa cà phê muối hạt vào nồi nước xâm xấp đun sôi, đổ ra rồi rửa sạch. Việc chần này vừa giúp đậu khi ninh nhanh mềm vừa loại bỏ vị chát từ đậu. Cho đậu đỏ vào nồi nước đun sôi, hớt bỏ bọt. Sau đó, hạ lửa nhỏ ninh cho tới khi đậu mềm.

Dùng muôi lỗ vớt hạt đậu ra, ướp với đường, chút muối cho thấm vị ngọt rồi cho lên bếp xào ở lửa nhỏ, đảo nhẹ tay cho vị ngọt quyện đượm vào từng hạt đậu. Trút phần đậu đỏ đã xào đường vào trở lại nồi nước đậu, đun sôi trở lại, hớt bỏ bọt và tắt bếp để nguội. Khi ăn, múc chè đậu đỏ ra cốc, thêm đá lạnh, rưới chút nước hoa bưởi hoặc vani, cốt dừa, rắc dừa nạo và thưởng thức.

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