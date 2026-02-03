Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những tâm huyết và đóng góp trong nhiều năm qua của cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG trong công tác an sinh xã hội, khẳng định trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trong suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG không chỉ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực, mà còn luôn đặt trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát" của Thủ tướng Chính phủ, Madame Nguyễn Thị Nga đã chỉ đạo Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên triển khai nhiều chương trình xây mới, sửa chữa hơn 3.756 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Điện Biên, Khánh Hoà...

Đặc biệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Nguyên với kinh phí lên tới 100 tỷ đồng (trong đó 50 tỷ đồng xây dựng 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Nghệ An, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Thái Nguyên và 30 tỷ đồng xây dựng 856 ngôi nhà đại đoàn kết tại Hòa Bình).

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG trao tặng 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tại tỉnh Hà Tĩnh.

Với quyết tâm xây dựng thần tốc, chỉ trong hơn 300 ngày, toàn bộ 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh đã được hoàn thiện và bàn giao cho bà con trước mùa mưa bão, giúp hàng ngàn hộ gia đình ổn định cuộc sống và tạo động lực mạnh mẽ để người dân vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh phong trào xóa nhà tạm, dột nát, dưới sự dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ cho các quỹ an sinh xã hội và giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng lần này là nguồn cổ vũ to lớn để Madame Nga và Tập đoàn BRG tiếp tục hành trình phụng sự, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững.

