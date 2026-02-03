Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những tâm huyết và đóng góp trong nhiều năm qua của cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG trong công tác an sinh xã hội, khẳng định trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Trong suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG không chỉ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực, mà còn luôn đặt trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát" của Thủ tướng Chính phủ, Madame Nguyễn Thị Nga đã chỉ đạo Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên triển khai nhiều chương trình xây mới, sửa chữa hơn 3.756 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Điện Biên, Khánh Hoà...
Đặc biệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Nguyên với kinh phí lên tới 100 tỷ đồng (trong đó 50 tỷ đồng xây dựng 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Nghệ An, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Thái Nguyên và 30 tỷ đồng xây dựng 856 ngôi nhà đại đoàn kết tại Hòa Bình).
Với quyết tâm xây dựng thần tốc, chỉ trong hơn 300 ngày, toàn bộ 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh đã được hoàn thiện và bàn giao cho bà con trước mùa mưa bão, giúp hàng ngàn hộ gia đình ổn định cuộc sống và tạo động lực mạnh mẽ để người dân vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh phong trào xóa nhà tạm, dột nát, dưới sự dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ cho các quỹ an sinh xã hội và giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng lần này là nguồn cổ vũ to lớn để Madame Nga và Tập đoàn BRG tiếp tục hành trình phụng sự, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững.
Tập đoàn BRG
'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèoXã hội - 1 giờ trước
Ngày 2/2/2026, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao DươngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô LịchĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.
Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểmGiáo dục - 5 giờ trước
Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm TSA đợt 1 năm 2026, thủ khoa đạt 96,1/100, chỉ 5 thí sinh vượt mốc 90 điểm, phổ điểm thu hút quan tâm.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này, không dễ mở lòng, nhưng khi đã trao đi tình cảm thì đó là sự cam kết bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trọn đời.
Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết từ nay đến 8/2/2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động dưới đây. Tìm hiểu chi tiết về vận mệnh và tài lộc của từng con giáp.
Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗiXã hội - 7 giờ trước
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng một lá thư viết tay với nội dung xin lỗi và nhờ người hảo tâm nuôi dưỡng.
Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.
Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.
Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấmThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.