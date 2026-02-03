Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 15:51 03/02/2026 | Xã hội

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Tập đoàn BRG

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những tâm huyết và đóng góp trong nhiều năm qua của cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG trong công tác an sinh xã hội, khẳng định trách nhiệm của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trong suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG không chỉ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh và khẳng định vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực, mà còn luôn đặt trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát" của Thủ tướng Chính phủ, Madame Nguyễn Thị Nga đã chỉ đạo Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên triển khai nhiều chương trình xây mới, sửa chữa hơn 3.756 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Điện Biên, Khánh Hoà...

Đặc biệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Nguyên với kinh phí lên tới 100 tỷ đồng (trong đó 50 tỷ đồng xây dựng 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Nghệ An, 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà tại Thái Nguyên và 30 tỷ đồng xây dựng 856 ngôi nhà đại đoàn kết tại Hòa Bình).

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 3.

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG trao tặng 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tại tỉnh Hà Tĩnh.

Với quyết tâm xây dựng thần tốc, chỉ trong hơn 300 ngày, toàn bộ 1.000 căn nhà tại Hà Tĩnh đã được hoàn thiện và bàn giao cho bà con trước mùa mưa bão, giúp hàng ngàn hộ gia đình ổn định cuộc sống và tạo động lực mạnh mẽ để người dân vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh phong trào xóa nhà tạm, dột nát, dưới sự dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, văn hóa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ cho các quỹ an sinh xã hội và giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Madame Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 4.

Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG trao tặng 50 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng lần này là nguồn cổ vũ to lớn để Madame Nga và Tập đoàn BRG tiếp tục hành trình phụng sự, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững.

Tập đoàn BRG

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 2/2/2026, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Phú Thọ yêu cầu xác minh các trang trại chăn nuôi tại Cao Dương

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng trên đất đồi tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, cùng dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Hà Nội: Tá hỏa phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 3/2, người dân khu vực phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt nước sông Tô Lịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa hiện trường để điều tra.

Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm

Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm

Giáo dục - 5 giờ trước

Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm TSA đợt 1 năm 2026, thủ khoa đạt 96,1/100, chỉ 5 thí sinh vượt mốc 90 điểm, phổ điểm thu hút quan tâm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏ

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người sâu sắc, đã cam kết là không rời bỏ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này, không dễ mở lòng, nhưng khi đã trao đi tình cảm thì đó là sự cam kết bền bỉ, sẵn sàng đồng hành trọn đời.

Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng Chạp

Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng Chạp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết từ nay đến 8/2/2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động dưới đây. Tìm hiểu chi tiết về vận mệnh và tài lộc của từng con giáp.

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng một lá thư viết tay với nội dung xin lỗi và nhờ người hảo tâm nuôi dưỡng.

Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.

Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịp

Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.

Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm

Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.

Xem nhiều

Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026

Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thái Nguyên: Bệnh viện Mắt Thái Hà bị 'điểm mặt' hàng loạt tồn tại về thiết bị y tế, dược và nhân sự

Thời sự
Tin sáng 3/2: Thông báo quan trọng tới các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2026

Tin sáng 3/2: Thông báo quan trọng tới các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2026

Xã hội
Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy định

Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy định

Đời sống
Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top