'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'" lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo

Thứ ba, 14:53 03/02/2026 | Xã hội

Ngày 2/2/2026, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thực hiện thành công Chương trình thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'&quot; lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 1.

Học sinh nghèo vượt khó rạng rỡ nhận xe đạp mới từ Đoàn công tác Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại 22 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) từ nguồn hỗ trợ do đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội và Đại biểu Huỳnh Thành Chung vận động.

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai bao gồm các xã: Nha Bích, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, Đak Ơ, Bù Gia Mập và các phường: Chơn Thành, Minh Hưng, An Lộc, Bình Long.

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'&quot; lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 2.

2.200 phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn ở Đồng Nai.

Đoàn công tác đã trao 2.200 phần quà với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng (mỗi xã, phường trên địa bàn được phân bổ 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, bánh mứt Tết và tiền mặt trị giá 300.000 đồng). Cũng trong chương trình, đoàn đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong Chương trình thường niên "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia lần thứ 9" – một hoạt động thường niên mang đậm ý nghĩa nhân văn, được Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp với Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực tổ chức.

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'&quot; lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 3.

Lãnh đạo địa phương tri ân tấm lòng vàng của các vị đại biểu Quốc hội và tập thể Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài nhân lực khẳng định: "Suốt gần một thập kỷ qua, hành trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" đã trở thành nhịp cầu nhân ái bền bỉ, viết tiếp chương thứ 9 đầy xúc động trong cuốn nhật ký thiện nguyện của Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực và Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, chương trình chính là ngọn lửa sưởi ấm những mảnh đời khiếm khuyết, mang tình yêu thương, sự sẻ chia vào từng nếp nhà của các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thắp sáng ước mơ cho những em thơ hiếu học mỗi độ Tết đến, Xuân về".

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'&quot; lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 4.

Trước đó, ngày 1/2, chương trình Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ 9 - Chào Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức thành công ở Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, những năm qua, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực đã phối kết hợp với Đoàn đại biểu QH tỉnh Bình Phước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Tuyên Quang…, Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc tỉnh Long An, Ban từ thiện Phân ban Tây y TW GHPGVN cùng các chư tôn đức tăng, ni phật tử, các doanh nhân, doanh nghiệp, các thầy thuốc, lương y… là cán bộ, thành viên, cộng tác viên của Viện, đã tổ chức được nhiều chương trình; Khám chữa bệnh trong Chương trình "Còn mãi với thời gian, Tri ân ngày 27/7", trao nhà tình thương, tặng quà từ thiện, tặng xe đạp, trao quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, tại một số tỉnh trên cả nước.

Hành trình vạn dặm yêu thương với kinh phí hàng chục tỷ đồng suốt 9 năm qua đã mang mái ấm, quà tặng và cơ hội học tập đến hàng triệu hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nét đẹp văn hóa sẻ chia hơi ấm mỗi dịp Tết về.

'Xuân ấm áp – Tết sẻ chia'&quot; lần thứ 9: Bền bỉ vì an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 5.

Đoàn công tác Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội) trước khi đi từ thiện ở Đồng Nai.

Trước đó, ngày 1/2/2026, chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" lần thứ 9, Chào Xuân Bính Ngọ 2026 đã được tổ chức ấm cúng tại Hà Nội. Đây là dịp ý nghĩa để Ban Tổ chức tổ chức gặp mặt đầu năm, giao lưu, tri ân các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng suốt 9 năm qua. Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; thăm quan tòa nhà Quốc hội trước khi bước vào Chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9".

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV tin rằng, bước sang năm thứ 9, "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" vẫn vẹn nguyên giá trị nhân văn cao đẹp như ngày đầu khởi xướng. Đây không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là lời cam kết của cộng đồng, nỗ lực chung tay để không một ai bị bỏ lại phía sau trong không khí Tết đoàn viên.

Lê Hà


