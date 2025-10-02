Mới nhất
Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'

Thứ năm, 16:19 02/10/2025 | Ăn
GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.


Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 1.

Mới đây, chị Cao Thanh Thủy (sinh năm 1992, sống tại Hà Đông) quyết định làm mâm cỗ Trung thu sớm cho gia đình nhỏ của mình.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 2.

Cả gia đình ai ai cũng háo hức, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mong ngóng chị Thủy trang trí, bày biện cho bữa tiệc nhỏ. Thành phần xinh xắn đến nỗi chẳng ai nỡ ăn.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 3.

"Các bác đã khởi động mùa Trung Thu năm nay chưa? Nói thật là mỗi năm tới dịp Trung Thu, em còn háo hức hơn cả mấy đứa nhóc ở nhà nữa. Nghe rập rình tới gần Trung Thu ở trường các con tổ chức, em tranh thủ quẩy trước luôn để giành sức lúc đó còn tới trường hóng hớt'. Chị Thủy chia sẻ trên group Yêu Bếp.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 5.

Mâm cỗ nhà ít người nên chỉ đơn giản vài loại quả, vedette của mâm lúc nào cũng là chú chó bưởi. Em mê chú chó bưởi lắm, thứ gì không có nhưng nhất định phải có nó. Mọi năm em cũng hí hoáy tạo hình con vật này kia, nhưng năm nay em chỉ xếp quả ra khay là chính, tỉa thêm chút hoa cho xinh. Em mời các bác phá cỗ sớm cùng mẹ con em nha!", chị Thủy chia sẻ.

Mâm cỗ trung thu đẹp mê, trẻ em không nỡ 'phá cỗ' - Ảnh 5.

Con mắt thẩm mỹ cao và bàn tay khéo léo, chị Thủy tạo thành hai khay hoa quả đẹp mê.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 6.

Biến hóa 1 chút thì dù các loại quả không mới vẫn cho ra sản phẩm mới lạ.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 7.

Cách sắp xếp hoa quả của chị cũng thật tinh tế và hài hòa.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 8.

Mùa này quả gì cũng đẹp mắt.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 9.

Những thứ nhìn đơn giản, xinh yêu nhưng mất khá nhiều thời gian để tỉa, trang trí và trình bày.

Mâm cỗ trung thu đẹp như bữa tiệc cổ tích của 1 mẹ ở Hà Nội: Đến ăn còn không nỡ chứ nói gì đến &quot;phá&quot;- Ảnh 11.

Bữa tiệc Trung thu vẫn đầy đủ các thức quả, ngôi sao, bánh dẻo... nhưng được chị Thủy sáng tạo hơn khiến mâm cỗ trở nên vô cùng bắt mắt.

Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóa

GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.

Phương Nghi
