Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'

Mâm cỗ nhà ít người nên chỉ đơn giản vài loại quả, vedette của mâm lúc nào cũng là chú chó bưởi. Em mê chú chó bưởi lắm, thứ gì không có nhưng nhất định phải có nó. Mọi năm em cũng hí hoáy tạo hình con vật này kia, nhưng năm nay em chỉ xếp quả ra khay là chính, tỉa thêm chút hoa cho xinh. Em mời các bác phá cỗ sớm cùng mẹ con em nha!", chị Thủy chia sẻ.