Mamamy: 18 năm bền bỉ để mẹ yêu từ cái chạm đầu tiên
Với Mamamy, tình yêu của mẹ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất — từ chiếc khăn đầu tiên lau làn da con, đến giọt bọt tắm mịn màng hay chiếc áo mềm ôm trọn cơ thể bé.
18 năm qua, thương hiệu Việt này đã bền bỉ đi theo một hành trình duy nhất: tạo ra những "cái chạm đầu tiên" an toàn, tinh khiết và đáng tin cậy nhất cho trẻ sơ sinh.
"1s yêu luôn" – khi niềm tin được khởi đầu bằng sự an toàn bất di bất dịch
Khoảnh khắc "1s yêu luôn" của mẹ đến rất tự nhiên – khi chạm vào một sản phẩm, cảm nhận được sự êm mịn, hương thơm thuần khiết và biết chắc rằng "đây là thứ con mình xứng đáng được dùng."
Để mang đến cảm giác an tâm ấy, Mamamy đã kiên định suốt 18 năm với triết lý "An toàn từ gốc" – không thỏa hiệp, không đánh đổi.
Thương hiệu tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thành phần nào đã bị cấm ở các quốc gia tiên tiến, dù chúng chưa bị cấm tại Việt Nam.
Sự nghiêm ngặt trong từng chi tiết nhỏ – từ công thức, nguyên liệu đến quy trình kiểm định – chính là nền tảng để xây dựng niềm tin vững bền giữa Mamamy và hàng triệu bà mẹ Việt.
Từ chiếc khăn đầu tiên đến hệ sinh thái sản phẩm an toàn cho trẻ sơ sinh
Khởi đầu năm 2007 với khăn ướt Mamamy, sản phẩm được chứng nhận "Không kích ứng" bởi Allergy UK, Mamamy nhanh chóng trở thành thương hiệu tiên phong trong phân khúc chăm sóc sơ sinh.
15 năm sau, phiên bản nâng cấp Mamamy Tropical ra đời – sử dụng tinh dầu Cúc Vạn Thọ, Inca Inchi và Yến Mạch, tạo lớp bảo vệ tự nhiên trước khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, tiếp nối hành trình đổi mới không ngừng.
Từ chiếc khăn nhỏ bé, Mamamy mở rộng thành hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cho trẻ sơ sinh:
Khăn vải khô đa năng: chất liệu tựa khăn sữa, thấm hút vượt trội, phục vụ nhiều mục đích sử dụng an toàn.
Bọt tắm gội Mamamy: công nghệ đầu phun Nhật Bản, không chứa SLS/SLES, tạo lớp bọt mịn dịu cho làn da non nớt.
Nước giặt xả gốc thực vật: không chất lưu hương, cho quần áo thơm hương nắng tự nhiên.
Nước rửa bình sữa và rau quả: chiết xuất từ dừa – ngô, khử khuẩn tự nhiên, không để lại tồn dư hóa chất.
Mỗi sản phẩm đều là một "điểm chạm an toàn" trong vòng tay chăm sóc mà Mamamy tạo nên cho con.
Hành trình đồng hành để mẹ vững tâm hơn mỗi ngày
Mamamy hiểu rằng, sự an tâm của mẹ không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ tri thức và sự sẻ chia. Đó là lý do thương hiệu khai sinh Oeoe Bag – giỏ đồ đi sinh đủ đầy, giúp mẹ chuẩn bị chu toàn hành trang chào đón bé mà không còn loay hoay giữa muôn lựa chọn.
Song song, Mamamy còn xây dựng chuỗi Mamamy TALK – không gian giao lưu giữa các bác sĩ đầu ngành và hàng triệu mẹ bỉm Việt. Tại đây, những câu hỏi, trăn trở trong hành trình làm mẹ được giải đáp bằng kiến thức y khoa, bằng sự đồng cảm và chia sẻ chân thành. Mamamy TALK trở thành "vòng tay tinh thần" – nơi mẹ tìm thấy sự vững tâm và niềm vui trên hành trình nuôi dưỡng con.
18 năm – Một triết lý, nhiều thế hệ mẹ cùng tin yêu
Từ thế hệ mẹ 8x, 9x đến các mẹ Gen Z hiện đại, tiêu chuẩn nuôi dạy con ngày càng thay đổi – nhưng tình yêu, sự cẩn trọng và niềm tin dành cho Mamamy vẫn bền vững suốt 18 năm. Mỗi sản phẩm là một lời hứa an toàn, mỗi "cái chạm" là một khoảnh khắc yêu thương trọn vẹn. Bởi trong từng sản phẩm, Mamamy không chỉ gửi gắm chất lượng, mà còn là tình yêu của những người mẹ làm nên sản phẩm cho chính con mình.
Mamamy – Hệ sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh
Thương hiệu 18 năm sở hữu hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc an toàn và toàn diện cho trẻ từ sơ sinh, hàng triệu mẹ bỉm tin dùng.
Mẹ theo dõi các khuyến mại mới nhất tại Shopee & Tiktok shop của Mamamy nhé.
Cùng theo dõi thêm những chương trình truyền thông của Mamamy tại: https://mamamy.vn/uu-dai-trong-thang
Doanh nghiệp tự giới thiệu
