Mận cành Tây Bắc về Hà Nội sớm, 150.000 đồng/bó

Những ngày gần đây, tại chợ hoa Quảng An đã bắt đầu có sự xuất hiện của những loài hoa chơi cành như mận và đào, thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô.

Một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: "Hoa mận mang vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc. Mặc dù là hệ hoa chơi cành nhưng chỉ cần chăm sóc, phun sương và cho thêm chút dinh dưỡng vào nước cắm hoa thì nụ hoa sẽ "bật" rất nhanh. Hoa mận chơi được lâu, có thể chơi từ 1 - 2 tháng, giá cả hợp lý lại dễ chăm sóc nên nhiều khách rất yêu thích".

Ông Hùng - tiểu thương chợ hoa Quảng An - cho biết, hiện tại hoa mận mới vào đầu vụ, số lượng ít nên lần nhập này là lần đầu tiên trong năm nay. Những cành mận sớm có kích thước lớn, nụ hoa mập mạp, giá cả cũng khá mềm so với dịp giáp tết. Nhưng so với giá năm trước thì có phần cao hơn do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, số lượng cành đẹp cũng bị giảm đi đáng kể. "Tất cả cành mận đều được lấy từ Mộc Châu về để bán. Hoa mận sớm tươi mới, nụ to và nở đẹp. Mỗi bó có khoảng 5-6 cành giá bán hiện nay là 150.000 đồng", ông Hùng nói.

Bên cạnh cành mận thì những cành đào Tây Bắc cũng bắt đầu "xuống phố" sớm.

Cái thú chơi hoa sớm mang lại cho người chơi những trải nghiệm khác biệt so việc chơi hoa Tết đúng vụ. Trong không gian hiện đại của thành phố, hoa mận, hoa đào trở thành cầu nối mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc đến với người dân thành thị, khiến mọi người cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sự tinh tế của thiên nhiên Việt Nam.

Để hoa mận, hoa đào nở đẹp và bền vào đợt này, các tiểu thương chia sẻ "bí kíp" để chăm sóc cành từ việc cắm nước ấm, thay nước thường xuyên, đến phun sương lên các cành mỗi ngày để kích thích nụ nở nhanh hơn. Một mẹo nhỏ khác là chẻ gốc cành mận, cành đào thành hai hoặc bốn phần để giúp cành dễ hút nước, giữ hoa nở lâu hơn. Theo ông Hùng, sau khoảng 1 tuần chưng, hoa sẽ bắt đầu bung nở đợt đầu, rụng đi rồi lại cho ra đợt mới, mang đến niềm vui cho người yêu hoa.