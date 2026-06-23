Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Sau nhiều lần sảy thai, thai lưu và thất bại trong điều trị hiếm muộn, chị Phương (41 tuổi) được phát hiện mang đột biến gene liên quan rối loạn đông máu cùng bệnh lý tự miễn. Trong bối cảnh buồng trứng đã cạn kiệt và mãn kinh suốt 5 năm, chị vẫn có thể đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) bằng trứng hiến tặng.

Hành trình hơn 10 năm tìm con đầy trắc trở

Là giáo viên, vợ chồng chị Phương sớm lên kế hoạch sinh con sau khi kết hôn. Năm 2014, chị mang thai tự nhiên hai lần nhưng đều sảy thai ở tháng thứ ba và thứ tư.

Hai năm sau, sau thời gian tích góp kinh phí, anh chị quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Do dự trữ buồng trứng suy giảm, chị phải gom noãn qua hai chu kỳ mới thu được 9 trứng và tạo được 3 phôi ngày 3.

Lần chuyển phôi đầu tiên giúp chị mang song thai. Tuy nhiên, cả hai thai đều lưu ở tuần thai thứ 24 mà không xác định được nguyên nhân. Hai lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công.

Những năm sau đó, chu kỳ kinh nguyệt của chị ngày càng thưa dần rồi mất hẳn. Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, việc điều trị hiếm muộn phải gián đoạn trong thời gian dài.

Đến năm 2025, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để tiếp tục hành trình tìm con. Khi đó, chị đã mãn kinh được 5 năm.

Chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), tạo phôi cho vợ chồng chị Phương. Ảnh: BVCC

Phát hiện đột biến gene liên quan tăng đông máu

Kết quả thăm khám cho thấy chị Phương mang đột biến gene MTHFR - một bất thường di truyền có liên quan đến tình trạng tăng đông máu.

Theo các bác sĩ, ở một số phụ nữ, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông nhỏ trong hệ thống mạch máu nuôi nhau thai, từ đó ảnh hưởng đến quá trình cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi. Đây được xem là một trong những yếu tố có thể liên quan đến sảy thai, thai chậm phát triển hoặc thai lưu.

Ngoài ra, chị còn mắc ban xuất huyết Schonlein-Henoch (viêm mạch IgA), một bệnh lý tự miễn có thể ảnh hưởng đến mạch máu và chức năng thận. Khi mang thai, bệnh làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chậm phát triển cũng như các biến chứng sản khoa như tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật.

"Những phát hiện này phần nào lý giải cho hành trình tìm con đầy khó khăn của người bệnh trong hơn 10 năm qua", bác sĩ nhận định.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra sức khỏe sinh sản của người chồng hoàn toàn bình thường.

Cạn kiệt buồng trứng, không còn cơ hội có con bằng trứng của chính mình

Đánh giá dự trữ buồng trứng cho thấy chỉ số AMH của chị Phương chỉ còn 0,02 ng/mL, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của phụ nữ cùng độ tuổi.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trưởng khoa Ngoại phụ sản của bệnh viện cho biết hình ảnh siêu âm không ghi nhận nang noãn trong buồng trứng.

"Điều này đồng nghĩa người bệnh không còn khả năng có con bằng trứng của chính mình. Giải pháp khả thi nhất là xin trứng hiến tặng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm", bác sĩ Thảo cho biết.

Sau nhiều ngày cân nhắc, vợ chồng chị quyết định lựa chọn phương án này. Biết được hoàn cảnh của anh chị, người em họ 35 tuổi, đã có 4 con khỏe mạnh, tình nguyện hiến trứng để giúp anh chị thực hiện ước mơ làm cha mẹ.

Sau chọc hút noãn, các bác sĩ thu được 10 trứng và thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Kết quả tạo được 4 phôi, gồm 1 phôi ngày 3 chất lượng tốt, 2 phôi ngày 5 và 1 phôi ngày 6.

Ảnh minh họa.

Đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên

Do đã mãn kinh nhiều năm, tử cung của chị Phương bị teo nhỏ. Người bệnh được điều trị nội tiết nhằm chuẩn bị niêm mạc tử cung trước khi chuyển phôi.

Khi các điều kiện thuận lợi được đáp ứng, bác sĩ tiến hành chuyển phôi trữ. Kết quả, chị Phương mang thai ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Với tiền sử nhiều lần sảy thai, thai lưu muộn, đột biến gene liên quan tăng đông máu và bệnh lý tự miễn, thai kỳ của chị được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao.

Trong suốt thai kỳ, chị được theo dõi chặt chẽ bởi các bác sĩ sản khoa và chuyên khoa huyết học. Các chỉ số sức khỏe của mẹ và thai nhi được kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện sớm các bất thường và kiểm soát nguy cơ huyết khối có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Nhờ được theo dõi sát và điều trị phù hợp, thai kỳ diễn tiến thuận lợi. Đến tuần thai thứ 40, chị Phương sinh con gái khỏe mạnh nặng 3 kg sau 12 năm chờ đợi.

Hiện các phôi còn lại vẫn được lưu trữ để gia đình có thể tiếp tục kế hoạch sinh thêm con trong tương lai.

Không nên trì hoãn việc sinh con

Theo BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, sảy thai liên tiếp hoặc thai lưu không rõ nguyên nhân có thể liên quan đến nhiều yếu tố như bất thường di truyền, rối loạn đông máu, bệnh lý miễn dịch hoặc các vấn đề sức khỏe sinh sản tiềm ẩn.

Những trường hợp từng sảy thai nhiều lần, thai lưu hoặc thất bại hỗ trợ sinh sản cần được đánh giá toàn diện các yếu tố di truyền, nội tiết, miễn dịch, đông máu và chức năng sinh sản để tìm nguyên nhân, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ không nên trì hoãn kế hoạch sinh con, đặc biệt khi có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt hoặc tiền sử sảy thai. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và thai kỳ, từ đó nâng cao cơ hội điều trị thành công và sinh con khỏe mạnh.