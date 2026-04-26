Mãn nhãn đêm nghệ thuật "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" tại Quảng trường biển

Chủ nhật, 08:25 26/04/2026 | Xã hội
GĐXH - Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 chính thức khởi động mùa du lịch biển đầy sôi động. Sự kiện ghi dấu ấn với chương trình nghệ thuật hoành tráng và pháo hoa rực rỡ.

Tối 25/4, tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 - sự kiện ý nghĩa mở đầu mùa du lịch biển sôi động của xứ Thanh.

Hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn dự lễ khai mạc du lịch, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ những năm đầu thế kỷ XX, Sầm Sơn đã được biết đến là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng và là một trong những thương hiệu du lịch biển tiêu biểu của Thanh Hóa và của cả nước. Trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, vùng biển này là không gian giao hòa giữa biển, trời, di sản, cảnh quan và sự thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh, đồng thời, trở thành nơi lưu giữ ký ức đẹp của nhiều thế hệ du khách.

Các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân, du khách tham dự lễ khai mạc.

Sầm Sơn hôm nay đang mở ra một diện mạo mới: Trẻ trung hơn, năng động hơn, hiện đại hơn và tràn đầy sức sống. Không gian đô thị ngày càng khang trang, hạ tầng du lịch, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, các lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng phong phú, nâng cao về chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 không chỉ là ngày hội riêng của Sầm Sơn, mà là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, mở đầu cho mùa du lịch biển sôi động, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. Từ lễ hội hôm nay, mở ra một không gian đa sắc màu của biển, của văn hóa, của âm nhạc, ánh sáng và niềm vui; nơi hình ảnh xứ Thanh thân thiện, năng động, giàu bản sắc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đông đảo du khách tham dự lễ khai mạc.

Chủ đề "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" mang một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khát vọng mở ra một mùa du lịch biển vui tươi, an toàn, hấp dẫn; không ngừng đổi mới, vươn lên trên nền tảng những giá trị truyền thống, văn hóa và con người Sầm Sơn. Qua đó, xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện, nơi truyền thống và hiện đại cùng hội tụ, cùng lan tỏa.

Một tiết mục nghệ thuật trong lễ khai mạc.

Từ Sầm Sơn, du khách có thể tiếp tục khám phá những điểm đến, những sản phẩm du lịch đặc sắc khác của xứ Thanh: Từ du lịch biển đảo, du lịch văn hóa-lịch sử, đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng nhiều vùng đất giàu bản sắc. Các điểm đến hấp dẫn này đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, giàu truyền thống và khát vọng phát triển tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Để tiếp tục chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách, ông Đầu Thanh Tùng mong muốn mỗi người dân Sầm Sơn, mỗi người dân Thanh Hóa hãy là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch, góp phần tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Thanh Hóa, đến với Sầm Sơn.

Từ những ca khúc quen thuộc như, “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”... với cách dàn dựng mới mẻ, sôi động, hấp dẫn.

Sau phần khai mạc, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ". Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến như: Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Sầm Sơn.

Được dàn dựng công phu, chương trình là một hành trình nghệ thuật gồm ba chương, dẫn dắt người xem đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại rực rỡ. Qua đó, hình ảnh Sầm Sơn được khắc họa rõ nét với diện mạo ngày càng hiện đại và năng động, nơi các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn song hành cùng quá trình phát triển hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch.

Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất giàu trầm tích văn hóa, từ "Huyền sử biển khơi" gợi nhắc ký ức lịch sử, đến "Sầm Sơn ngày mới" với diện mạo đang đổi thay, và "Khát vọng rực rỡ" mở ra không gian hiện đại, trẻ trung.

Khép lại chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, mở ra kỳ vọng về một Sầm Sơn sôi động, đầy sắc màu và hấp dẫn du khách.

