Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Theo đó, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã và các công ty thủy lợi có trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật nội dung quy hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát toàn bộ danh mục dự án, công trình thủy lợi đã được xác định trong quy hoạch; đánh giá hiện trạng các công trình đã hoàn thành, đang triển khai hoặc cần đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư gắn với Quy hoạch Thủ đô và các định hướng phát triển chuyên ngành.
Thành phố yêu cầu việc sắp xếp thứ tự ưu tiên phải tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách như tiêu thoát nước chống ngập úng, bảo đảm nguồn cấp nước, khắc phục tình trạng hạ thấp mực nước và cải thiện môi trường. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Đối với công tác quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao rà soát, cập nhật nội dung Quy hoạch thủy lợi vào hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được hoàn thiện.
Sở Xây dựng có trách nhiệm bảo đảm sự đồng bộ giữa Quy hoạch thủy lợi với Quy hoạch Thủ đô, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị; đồng thời phối hợp quản lý phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Về nguồn lực đầu tư, Sở Tài chính sẽ chủ trì tổng hợp nhu cầu vốn trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham mưu UBND thành phố cân đối nguồn ngân sách, đề xuất Trung ương hỗ trợ và nghiên cứu cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu quy hoạch.
Các công ty thủy lợi được yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành và khai thác công trình theo mục tiêu tưới tiêu, cấp nước và bảo vệ môi trường;
Chủ động đề xuất cải tạo, nâng cấp công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong vận hành, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tiêu úng và bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh.
Việc triển khai đồng bộ Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu nguy cơ ngập úng và bảo đảm phát triển bền vững cho Thủ đô trong những thập niên tới.
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