Phụ nữ Hà Nội được hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Theo Kế hoạch số, thành phố đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân về khởi nghiệp, vai trò của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đồng thời thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.
Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội phấn đấu 90% hội viên phụ nữ và người dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Thành phố sẽ xây dựng tối thiểu 10 phóng sự, hơn 100 tin, bài và khoảng 300 clip, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp và các gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu.
Bên cạnh đó, 90% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ chuyên trách các cấp sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp. Khoảng 15.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý sẽ được tư vấn về đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tín dụng ưu đãi và đổi mới sáng tạo.
Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ, tư vấn cho 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, quỹ khởi nghiệp và quỹ đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả hơn, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử, tiếp thị số, xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính và kỹ năng tiếp cận nguồn vốn. Các chương trình tham quan, học tập mô hình thành công trong và ngoài nước cũng sẽ được tổ chức thường xuyên.
Đáng chú ý, thành phố sẽ nâng cấp hệ thống truyền thông số của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, xây dựng chatbot trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tư vấn đăng ký kinh doanh 24/7, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà đầu tư và phụ nữ khởi nghiệp.
Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu cũng được chú trọng.
Hà Nội sẽ tổ chức thường niên sự kiện "Phụ nữ Thủ đô – Kết nối vùng, lan tỏa giá trị xanh" nhằm giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề do phụ nữ phát triển.
Giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tiếp tục được nâng cao. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế Thủ đô.
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