Mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 23 tuổi ở Lào Cai chém đối phương đứt động mạch tay

Ngày 11/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 20/2/2026, tại thôn Phú Thành 3, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng V.V.K (SN 2002, trú tại thôn Chính Tiến, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đã dùng dao tấn công anh P.D.T (SN 2005, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.

Hậu quả, anh T bị thương tích nặng với các tổn thương nghiêm trọng như: đứt động mạch trụ tay phải, tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ, đứt gân cơ tay phải. Tỉ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 38%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V.V.K về các tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 134 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.V.K trong thời hạn 4 tháng nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

