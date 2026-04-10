Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương Mỹ
GĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.
Liên quan đến vụ thu 20 triệu tiền "quỹ xóm" xảy ra tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội mà chuyên trang Gia đình và Xã hội (báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin, ngày 10/4, anh Đ.X.T (SN 1985, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) - bị hại trong vụ việc cho biết, vào ngày 23/02/2026 vừa qua, đối tượng Lê Tuấn Phương đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau một thời gian vắng mặt tại địa phương.
Theo chia sẻ của anh T., Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân liên quan là Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
"Mới đây, tôi đã được mời lên làm việc để ký các văn bản liên quan đến kết luận điều tra. Phía cơ quan công an thông báo cả hai đối tượng đều đã bị bắt giữ và tạm giam để phục vụ các bước tố tụng tiếp theo", anh T. chia sẻ.
Nhằm đảm bảo thông tin khách quan và cập nhật đầy đủ phản hồi từ các bên, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã gửi giấy giới thiệu cùng nội dung làm việc đến Công an phường Chương Mỹ để xác minh tình trạng pháp lý và các thủ tục tố tụng hiện nay của vụ việc.
Tuy nhiên đến nay, phía Công an phường Chương Mỹ vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức về nội dung đề nghị làm việc của phóng viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các đơn vị chức năng liên quan để cập nhật sớm nhất các thông tin về vụ việc.
Trước đó, vào ngày 26/07/2025, khi anh Đ.X.T đang thực hiện cải tạo khu đất của gia đình tại xóm Gia, thôn Chúc Lý thì bị Lê Tuấn Phương tự xưng là "trưởng xóm" tới ngăn cản. Đối tượng này đã dùng những lời lẽ đe dọa, thậm chí hành hung lái xe của gia đình anh T. và yêu cầu phải nộp 20 triệu đồng tiền "luật xóm" thì mới được tiếp tục công việc.
Sau khi bài viết được đăng tải trên chuyên trang Gia đình và Xã hội, sự việc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, buộc các cá nhân liên quan phải hoàn trả số tiền trên cho nạn nhân.
Tiếp đó, ngày 10/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh đơn tố giác liên quan đến Lê Tuấn Phương (sinh năm 1975, trú tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Trong quá trình xác minh, Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần triệu tập Lê Tuấn Phương để làm việc nhưng đối tượng đã không đến. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội sau đó đã ra Quyết định truy tìm đối tượng này.
Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.
Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú QuốcPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sựPháp luật - 18 giờ trước
Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.
Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy NhơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy địnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
