Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương Mỹ

Liên quan đến vụ thu 20 triệu tiền "quỹ xóm" xảy ra tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội mà chuyên trang Gia đình và Xã hội (báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin, ngày 10/4, anh Đ.X.T (SN 1985, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) - bị hại trong vụ việc cho biết, vào ngày 23/02/2026 vừa qua, đối tượng Lê Tuấn Phương đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau một thời gian vắng mặt tại địa phương.

Đối tượng Lê Tuấn Phương. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo chia sẻ của anh T., Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân liên quan là Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

"Mới đây, tôi đã được mời lên làm việc để ký các văn bản liên quan đến kết luận điều tra. Phía cơ quan công an thông báo cả hai đối tượng đều đã bị bắt giữ và tạm giam để phục vụ các bước tố tụng tiếp theo", anh T. chia sẻ.

Khu đất của gia đình anh T nơi xảy ra vụ việc.

Nhằm đảm bảo thông tin khách quan và cập nhật đầy đủ phản hồi từ các bên, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã gửi giấy giới thiệu cùng nội dung làm việc đến Công an phường Chương Mỹ để xác minh tình trạng pháp lý và các thủ tục tố tụng hiện nay của vụ việc.

Tuy nhiên đến nay, phía Công an phường Chương Mỹ vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức về nội dung đề nghị làm việc của phóng viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các đơn vị chức năng liên quan để cập nhật sớm nhất các thông tin về vụ việc.

Trước đó, vào ngày 26/07/2025, khi anh Đ.X.T đang thực hiện cải tạo khu đất của gia đình tại xóm Gia, thôn Chúc Lý thì bị Lê Tuấn Phương tự xưng là "trưởng xóm" tới ngăn cản. Đối tượng này đã dùng những lời lẽ đe dọa, thậm chí hành hung lái xe của gia đình anh T. và yêu cầu phải nộp 20 triệu đồng tiền "luật xóm" thì mới được tiếp tục công việc. Sau khi bài viết được đăng tải trên chuyên trang Gia đình và Xã hội, sự việc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, buộc các cá nhân liên quan phải hoàn trả số tiền trên cho nạn nhân. Tiếp đó, ngày 10/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh đơn tố giác liên quan đến Lê Tuấn Phương (sinh năm 1975, trú tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Trong quá trình xác minh, Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần triệu tập Lê Tuấn Phương để làm việc nhưng đối tượng đã không đến. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội sau đó đã ra Quyết định truy tìm đối tượng này.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm' GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất' GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.



