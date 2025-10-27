Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóng
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, vào chiều ngày 25/10/2025, V.M.K rủ bạn là L.M.K (cùng SN 2011 và thường trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) đi chơi nhưng L.M.K không đi nên V.M.K gọi điện thoại chửi và thách thức.
Đến khoảng 19h30' cùng ngày, L.M.K nhắn tin cho V.M.K gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại.
Khoảng 20h10' cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn, sau khi gặp nhau, L.M.K chửi và dùng dao đâm vào V.M.K. Hậu quả: V.M.K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.
Sau khi gây án, L.M.K cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà. Đến 22h30' cùng ngày, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ L.M.K và đưa về trụ sở làm việc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Sau khi xảy ra sự việc trên, trên trang xã hội xuất hiện thông tin vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
