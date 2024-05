Mâu thuẫn với bạn gái, thanh niên bị nhóm người bắt giữ trái pháp luật

Ngày 22/5, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định truy nã với Nguyễn Văn Sơn (SN 1998, trú tại Sóc Sơn) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 23/11/2023, Công an huyện Sóc Sơn, nhận tin báo của anh Đặng Văn T (ở huyện Sóc Sơn) về việc bị nhóm thanh niên đánh và bắt ép lên xe ô tô taxi đưa từ quán Internet tại thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, đến một quán Karaoke tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cơ quan điều tra xác minh, xác định, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 22/12/2023, do không liên lạc được với người yêu là P.T M.T (SN 2003, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) nên Đặng Văn T rủ 2 người bạn đến nhà P.T.M.T để tìm.





Đối tượng Sơn (Ảnh tư liệu)

Khi thấy Đ.M.C và V.A (vợ C) đưa P.T.M.T về nhà thì giữa T và C xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. C đã dùng tay, chân đánh T.



Được người dân can ngăn nên hai bên đã dừng lại. T cùng bạn quay lại quán Internet ở Phù Mã, xã Phù Linh, để chơi.

Trên đường về nhà V.A có nói với chồng rằng, T đang gọi người tìm đánh C. Nghe vậy, C liền gọi điện cho Nguyễn Văn Sơn cùng một số người khác đi tìm bắt T về quán để giải quyết.

Nguyễn Văn Sơn cùng một nhóm người đi xe taxi đến quán intenet tại thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, để tìm bắt T. Sau khi phát hiện thấy T tại quán Internet, các đối tượng đuổi theo, khống chế, ép T lên xe taxi, đưa về quán karaoke để nói chuyện với C.

Tại đây, C mắng chửi T. Sau đó, T xin lỗi C và được C cho về. T đã đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Sơn về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên do Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã ra quyết định truy nã.