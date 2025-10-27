Mới nhất
Không gian sống

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?

Thứ hai, 15:01 27/10/2025
GĐXH - Nữ MC xinh đẹp mua được căn nhà đầu tiên của mình khi ở tuổi 24.


MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào? - Ảnh 1.

Sáng 26/10, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 chính thức diễn ra. 4 thí sinh tham gia cuộc thi gồm Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào? - Ảnh 2.

Ngoài quan tâm đến diễn biến trận tranh tài, một nhân vật khác cũng chiếm sóng không kém chính là MC Khánh Vy. Cô và MC Ngọc Huy dẫn trực tiếp tại trường quay, nơi các thí sinh thi đấu. Lần lên sóng trực tiếp này, nữ MC gốc Nghệ An khiến ai cũng xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp. Cô diện áo dài hồng, trang điểm nhẹ nhàng. Cách dẫn dắt tự tin cùng sự thân thiện của Khánh Vy giúp cho bầu không khí tại trường quay vơi bớt căng thẳng.

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào? - Ảnh 3.

" Khánh Vy càng ngày càng xinh nha", "Trải qua mấy mùa Olympia, Khánh Vy giờ dẫn dắt tự tin, chuyên nghiệp lắm rồi", "Trời ơi, vừa xinh vừa giỏi nha Khánh Vy ơi",... là những bình luận để lại.

MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào? - Ảnh 4.

Sau clip nói 7 thứ tiếng làm khuynh đảo mạng xã hội vào tháng 2/2016, thời gian qua Khánh Vy liên tục làm nóng dư luận với bảng thành tích học tập đáng nể. Cô là học sinh giỏi toàn diện 12 năm học, giành giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia lớp 12 và thuộc diện xét tuyển thẳng đại học, được trao học bổng toàn phần trị giá hàng trăm triệu, được đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, dẫn bản tin thời sự quốc tế, cùng hai chương trình học thuật tiếng Anh trên sóng truyền hình quốc gia…


MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào? - Ảnh 5.

Là một trong những nữ MC trẻ tuổi và thành công nhất nhì VTV hiện tại, Khánh Vy (1999, Nghệ An) đã sở hữu "gia tài" đáng ngưỡng mộ ở tuổi 24. Không chỉ có ô tô và mua đất tặng bố mẹ, cô còn tậu thêm 2 căn nhà ở cả Bắc lẫn Nam.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Nhịp sống Kinh tế, đầu năm 2022, Khánh Vy cho biết cô đang trong quá trình sửa lại căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Với sự giúp đỡ giám sát của bố và bản thiết kế từ kiến trúc sư, căn nhà có diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 ban công đã được trang hoàng lại vào giữa tháng 5/2022. Căn hộ mang phong cách tối giản, với tone màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng nội thất hết sức tinh tế và chỉn chu. Trong hình là ban công căn hộ của Khánh Vy được phủ nhiều cây xanh và hoa.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Phòng ngủ sáng, đẹp.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Góc làm việc tối giản với chiếc đàn giúp thư giãn.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Gam màu sáng khiến căn nhà trở nên càng rộng hơn.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Giường ngủ thông minh với thiết kế đa năng, ngăn kéo phía dưới để đựng đồ.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 6.

Phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 7.

Khu bếp tối giản và trang bị một số vật dụng cần thiết.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 8.
Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 9.

Toàn cảnh phòng khách và khu bếp.

Khám phá căn hộ 100m2 của Khánh Vy - MC trẻ nhất Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 10.

Không gian sang trọng của căn nhà.

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh"Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Tạm gác những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhiều người cũng hết lời khen ngợi không gian sống của vợ chồng cô...

Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sống trong căn hộ thế nào?Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sống trong căn hộ thế nào?

GĐXH - Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã sở hữu khối tài sản đáng nể.



Phương Nghi (t/h)
Top