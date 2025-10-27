MC dẫn chung kết Olympia năm 2025 gây sốt với vẻ đẹp tri thức và học vấn siêu khủng, hiện sống trong căn nhà thế nào?
GĐXH - Nữ MC xinh đẹp mua được căn nhà đầu tiên của mình khi ở tuổi 24.
Theo thông tin từ Nhịp sống Kinh tế, đầu năm 2022, Khánh Vy cho biết cô đang trong quá trình sửa lại căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Với sự giúp đỡ giám sát của bố và bản thiết kế từ kiến trúc sư, căn nhà có diện tích 100m2, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 ban công đã được trang hoàng lại vào giữa tháng 5/2022. Căn hộ mang phong cách tối giản, với tone màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng nội thất hết sức tinh tế và chỉn chu. Trong hình là ban công căn hộ của Khánh Vy được phủ nhiều cây xanh và hoa.
Phòng ngủ sáng, đẹp.
Góc làm việc tối giản với chiếc đàn giúp thư giãn.
Gam màu sáng khiến căn nhà trở nên càng rộng hơn.
Giường ngủ thông minh với thiết kế đa năng, ngăn kéo phía dưới để đựng đồ.
Phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn.
Khu bếp tối giản và trang bị một số vật dụng cần thiết.
Toàn cảnh phòng khách và khu bếp.
Không gian sang trọng của căn nhà.
