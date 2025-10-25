Mới nhất
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sống trong căn hộ thế nào?

Thứ bảy, 19:00 25/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã sở hữu khối tài sản đáng nể.

Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Nguyễn Thị Hà sống trong căn hộ thế nào? - Ảnh 1.

Tối 22/10, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra trong thời tiết mưa lớn do địa phận thành phố Đồng Hới chịu ảnh hưởng của bão số 12. Dù thế, hơn 1.000 khách mời có mặt để chung vui cùng gia đình hai bên.

Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Nguyễn Thị Hà sống trong căn hộ thế nào? - Ảnh 2.

Rạp cưới được nhà trai dựng bên sông Nhật Lệ, rộng hơn 2.300 m2, thi công gần một tuần qua. Không gian trang trí với gam màu trắng, xanh lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn địa đàng. Hàng tấn hoa tươi cùng trang thiết bị âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị để tăng phần lãng mạn cho hôn lễ. Êkíp đặt hai màn hình LED lớn, chiếu video ảnh cưới của cô dâu, chú rể. Khi đón khách, cô dâu cầm hoa cưới tulip, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự may mắn. VnExpress đưa tin.

Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Nguyễn Thị Hà sống trong căn hộ thế nào? - Ảnh 3.

Sự thành đôi của cặp trai tài gái sắc được nhiều người chúc phúc. Cô dâu Đỗ Thị Hà chính thức bước vào cánh cửa hào môn bởi gia đình chú rể là một doanh nghiệp có tiếng. Tuy vậy, bản thân Đỗ Thị Hà cũng là một hoa hậu nỗ lực và tài năng. Cô sớm có cuộc sống tự lập.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 1.

Khác với nhiều nàng Hậu khác, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà không mặn mà với các hoạt động nghệ thuật mà rẽ hướng sang kinh doanh, VietnamNet cho biết. Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã sở hữu khối tài sản đáng nể. Nàng hậu này từng hé lộ vài góc không gian sống trong căn hộ chung cư cao cấp. Tổ ấm của nàng hậu khá rộng rãi, được bài trí theo tông màu trắng đen đơn giản nhưng đem đến sự sang trọng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 2.

Hình ảnh trên Phụ nữ & Pháp luật cho thấy: Căn bếp sử dụng tông đen chủ đạo, phối với các mảng trắng tạo sự tối giản nhưng sang trọng. Mặt bếp và tường được ốp đá vân mây, cùng hệ thống đèn LED gắn trần giúp không gian luôn sáng và hiện đại. Phía sau, bức tường được trang trí bằng một tác phẩm làm từ chất liệu gỗ, với họa tiết uốn lượn cầu kỳ, tạo chiều sâu và nét độc đáo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà cho biết cô cắm hoa không được đẹp lắm nhưng cũng thấy rất đáng yêu. Ảnh: PN&PL

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 4.

Tết Ất Tỵ, cô mua cành mận trông như "củi khô" về và cẩn thận tưới nước. Cành mận được đặt trong một chiếc chum sành đơn giản mà cuốn hút, toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa. Ảnh: PN&PL

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 7.

Từ góc nhìn rộng, cành mận trang trí tỏa sáng giữa căn phòng khách hiện đại. Bộ sofa lớn màu trung tính và tường đen nhấn mạnh vẻ sang trọng, trong khi sắc đỏ từ cây Tết mang đến không khí xuân rực rỡ. Ảnh: PN&PL

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi sang trọng ở Hà Nội, mua &quot;củi khô nở hoa&quot; về để trang trí Tết - Ảnh 8.

Đỗ Thị Hà khoe dáng bên ngôi nhà, hé lộ một phần không gian sống sang trọng. Ảnh: PN&PL

Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi hoành tráng giữa thông tin sắp làm dâu tập đoàn nghìn tỷ- Ảnh 4.

Trước đó, vào dịp Noel, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đăng tải đoạn video trang trí cho cơ ngơi tại Hà Nội. Dù chỉ là một góc nhỏ nhưng có thể thấy, căn hộ nơi Đỗ Thị Hà đang ở khá hoành tráng, hiện đại với nội thất cao cấp cùng thiết bị hiện đại.

Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi hoành tráng giữa thông tin sắp làm dâu tập đoàn nghìn tỷ- Ảnh 5.

Đỗ Hà còn tiết lộ: "Mình mới bước vào con đường nghiện ngập hoa hòe nên rảnh rảnh là lại lôi hoa về học cắm. Nói là học cắm cho sang vậy thôi chứ mình cũng cắm theo cảm hứng thôi. Nhưng công nhận có tí hoa hòe màu sắc trong nhà thì cảm giác nhà xinh xẻo thơm tho hơn. Cắm hoa xong cảm thấy bản thân mình nữ tính hơn một chút ". Thông tin trên Phụ nữ số.

Đỗ Thị Hà hé lộ cơ ngơi hoành tráng giữa thông tin sắp làm dâu tập đoàn nghìn tỷ- Ảnh 6.

Bàn đảo bếp rộng và thiết bị bếp hiện đại. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 1.

Đỗ Thị Hà cắm bình hoa ly hồng kết hợp lá bạc hà trong không gian bếp với tone màu tối hiện đại. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà đặt hoa vào nhiều loại bình khác nhau. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 3.

Từ lọ thủy tinh cao cổ đến lọ pha lê sang trọng, mỗi kiểu hoa đều có cách thể hiện riêng. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 5.

Nàng hậu rạng rỡ khi ôm bó hoa ly hai màu trắng - hồng, cô cắm vào bình gốm thấp. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 7.

Bình hoa ly khi hoàn thành có sự sắp đặt hài hòa về bố cục và màu sắc, chiếm trọn spotlight trên chiếc bàn vân đá. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 8.

Đỗ Thị Hà tỉ mỉ với từng cành hoa, tạo dáng cho bình hoa cẩm chướng. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 9.

Sự chỉn chu trong từng công đoạn cho thấy tình yêu thật sự của người đẹp với hoa. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ- Ảnh 10.

Khung cảnh lung linh với nhiều loại hoa cùng lúc, tạo cảm giác như đang lạc vào studio nghệ thuật hơn là một góc nhỏ trong nhà riêng. Ảnh: Phụ nữ số (PNS)

Phương Nghi (t/h)
