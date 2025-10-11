Mới nhất
MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

Thứ bảy, 18:51 11/10/2025 | Giải trí
GĐXH - MC Hạnh Phúc từ khi vượt qua căn bệnh ung thư máu, đến nay vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.

MC Hạnh Phúc 9 năm ăn chay trường và hủy tiệc cưới vào phút chót - Ảnh 1.

MC Hạnh Phúc là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sóng truyền hình với câu nói: "Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h". Anh có vẻ ngoài điển trai, giọng nói trầm ấm cùng khả năng làm chủ chương trình. Anh được VTV trao trọng trách dẫn chính trong một bản tin thời sự.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 2.

Hạnh Phúc có xuất phát điểm không phải là dân chuyên nghiệp. Nam MC tuổi Dần từng học để trở thành một kỹ sư chứ không có ý định cầm mic dẫn như bây giờ.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 3.

MC Hạnh Phúc (SN 1986) từng giành giải Én Vàng 2011, gắn bó với chương trình "Chuyển động 24h" và "Cặp lá yêu thương"...

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 4.

Năm 2020, MC Hạnh Phúc và vợ về chung một nhà khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì anh luôn giấu kỹ chuyện tình cảm. Trong vài năm trở lại đây, trên trang cá nhân, nam MC đã thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và hai con nhỏ.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 5.

Hiện tại, MC Hạnh Phúc có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ kín tiếng và con gái nhỏ. Dù bận rộn với công việc của nhà đài nhưng MC Hạnh Phúc vẫn dành thời gian phụ vợ chăm con. Anh thường đăng tải những hình ảnh làm "ông bố bỉm sữa" lên trang cá nhân.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 6.

Là MC nổi tiếng, cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ và 2 con, ít ai biết được rằng MC Hạnh Phúc từng trải qua chuỗi ngày tháng bế tắc sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 7.

Vào năm 2012, khi bác sĩ thông báo bị Hodgkin típ 3 (ung thư máu rất hiếm gặp), MC Hạnh Phúc quá ngỡ ngàng, đau đớn. Được sự động viên từ gia đình, nam MC vừa điều trị bằng thuốc, vừa điều trị bằng tinh thần, tập thiền. Sau một thời gian kiên trì điều trị, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh làm xét nghiệm ở Bệnh viện K, kết quả cho thấy sức khoẻ của Hạnh Phúc dần bình thường.

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 8.

MC Hạnh Phúc đã và đang duy trì việc ăn chay trường suốt 10 năm nay. Nam MC chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau khi vượt qua cú sốc với ung thư máu, Phúc bén duyên với Phật pháp, biết đến ăn chay, làm việc thiện. Nhưng chỉ đến tận năm 2015, năm đó tự nhiên bố mẹ tôi lại đổ bệnh nằm viện liên miên mà nhiều khi không rõ nguyên nhân, nên Phúc nguyện ăn chay trong tháng 7 Vu lan để cầu mong cho bố mẹ khỏi bệnh. Kỳ diệu là mọi mong muốn ước nguyện của Phúc lại thành hiện thực. Phúc phát nguyện ăn chay trường, cho đến giờ tròn 10 năm".

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 9.

Chia sẻ với báo chí, nam MC tiết lộ: "Vợ tôi vẫn chịu khó làm món ăn mới để chiều chồng nhưng thực sự tôi không quá cầu kỳ. Đôi khi vì biết vợ thích nấu nướng nên tôi yêu cầu làm món này hay món kia. Cả nhà chỉ có mình tôi ăn chay. Như tôi từng chia sẻ, con gái nếu có duyên, sau này lớn lên khi biết nhận thức, con sẽ tự hiểu và lựa chọn chế độ ăn uống, sinh hoạt".

MC Hạnh Phúc 10 năm ăn chay trường, từng chiến thắng căn bệnh ung thư máu để có cuốc sống viên mãn - Ảnh 10.

Sau biến cố của cuộc đời, MC Hạnh Phúc cho biết, anh luôn sống tích cực, lạc quan và mong muốn truyền cảm hứng đến với mọi người. Mặc dù bệnh tình đã không còn là trở ngại và công việc ngày càng bận rộn, nhưng MC Hạnh Phúc vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao hàng ngày, ăn chay trường để luôn có sức khỏe, tinh thần tốt và cuộc sống viên mãn.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Thanh Hằng (th)
