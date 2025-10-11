MC Hạnh Phúc ăn chay trường 10 năm, từng vượt qua căn bệnh ung thư máu để có cuộc sống viên mãn

MC Hạnh Phúc đã và đang duy trì việc ăn chay trường suốt 10 năm nay. Nam MC chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau khi vượt qua cú sốc với ung thư máu, Phúc bén duyên với Phật pháp, biết đến ăn chay, làm việc thiện. Nhưng chỉ đến tận năm 2015, năm đó tự nhiên bố mẹ tôi lại đổ bệnh nằm viện liên miên mà nhiều khi không rõ nguyên nhân, nên Phúc nguyện ăn chay trong tháng 7 Vu lan để cầu mong cho bố mẹ khỏi bệnh. Kỳ diệu là mọi mong muốn ước nguyện của Phúc lại thành hiện thực. Phúc phát nguyện ăn chay trường, cho đến giờ tròn 10 năm".