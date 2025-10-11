'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 11h sáng ngày 11/10, “Tử chiến trên không” đạt tổng doanh thu gần 228 tỷ đồng, giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh cao đầu tháng 10.
Trong khi đó, “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” vươn lên mạnh mẽ với 3,458 tỷ đồng doanh thu trong ngày, nâng tổng thu lên 30,611 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu đã chính thức vượt “Tử chiến trên không” chỉ đạt 1,247 tỷ đồng doanh thu trong ngày để chiếm vị trí số 1 phòng vé Việt Nam.
Từ sau khi “Mưa đỏ” rời rạp ngày 29/9, “Tử chiến trên không” đã duy trì vị trí đầu bảng suốt nhiều ngày liền. Phim nhanh chóng cán mốc 200 tỷ đồng vào chiều 4/10, trở thành tác phẩm Việt hiếm hoi đạt doanh thu cao trong thời gian ngắn.
Dù khó có thể vượt qua kỳ tích doanh thu 714 tỷ đồng của “Mưa đỏ”, song “Tử chiến trên không” vẫn được đánh giá là một trong những phim hành động Việt thành công nhất năm 2025.
"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.
Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.
“Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” - bộ phim kinh dị của Thái Lan tiếp nối câu chuyện về gia đình Yak (Nadech Kugimiya), sau khi anh tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho cô em gái Yam đáng thương. Ở diễn biến mới, người em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn. Để cứu cô, Yak cùng gia đình buộc phải đối đầu với những con quỷ khát máu, ngoài ra còn có giáo phái bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc.
“Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” được đầu tư mạnh hơn cả về quy mô lẫn kỹ xảo, đặc biệt là những cảnh quay dưới nước và trong dòng sông sâu tới 10 mét. Sự bứt phá của phim đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng phim kinh dị Thái Lan tại Việt Nam, vốn từng có giai đoạn thoái trào.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.
Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hậnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", Toàn một lần nói hết bao nỗi ấm ức trong lòng trước khi thường trú Tây Nguyên, Trúc Lam khóc vì ân hận nhưng không giữ chồng ở lại.
Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sảnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt khiến Bằng và nhiều người liên quan phải lo lắng, tìm cách "phủi tay" và tẩu tán tài sản.
Chủ tịch xã Thứ tung bằng chứng 'hạ bệ' Phó chủ tịch xã Xuân?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ "cái gai" là Phó chủ tịch xã Xuân.
Hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu tham gia biểu diễn tại Y-CONCERT kéo dài suốt 10 tiếngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Kết thúc chuỗi các concert "Anh trai vượt ngang chông gai" vừa qua, nhà sản xuất công bố sẽ tổ chức Y-CONCERT vào tháng 12 tới.
Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặtXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.