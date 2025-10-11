'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 11h sáng ngày 11/10, “Tử chiến trên không” đạt tổng doanh thu gần 228 tỷ đồng, giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh cao đầu tháng 10.

Trong khi đó, “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” vươn lên mạnh mẽ với 3,458 tỷ đồng doanh thu trong ngày, nâng tổng thu lên 30,611 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu đã chính thức vượt “Tử chiến trên không” chỉ đạt 1,247 tỷ đồng doanh thu trong ngày để chiếm vị trí số 1 phòng vé Việt Nam.

Top doanh thu phòng vé trong ngày theo thống kê của Box Office Vietnam.



Từ sau khi “Mưa đỏ” rời rạp ngày 29/9, “Tử chiến trên không” đã duy trì vị trí đầu bảng suốt nhiều ngày liền. Phim nhanh chóng cán mốc 200 tỷ đồng vào chiều 4/10, trở thành tác phẩm Việt hiếm hoi đạt doanh thu cao trong thời gian ngắn.

Dù khó có thể vượt qua kỳ tích doanh thu 714 tỷ đồng của “Mưa đỏ”, song “Tử chiến trên không” vẫn được đánh giá là một trong những phim hành động Việt thành công nhất năm 2025.

“Tử chiến trên không” đạt tổng doanh thu gần 228 tỷ đồng tính tới thời điểm 11h00 ngày 11/10.

"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Cảnh trong phim “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” - bộ phim kinh dị của Thái Lan.

“Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” - bộ phim kinh dị của Thái Lan tiếp nối câu chuyện về gia đình Yak (Nadech Kugimiya), sau khi anh tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho cô em gái Yam đáng thương. Ở diễn biến mới, người em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn. Để cứu cô, Yak cùng gia đình buộc phải đối đầu với những con quỷ khát máu, ngoài ra còn có giáo phái bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc.

“Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” được đầu tư mạnh hơn cả về quy mô lẫn kỹ xảo, đặc biệt là những cảnh quay dưới nước và trong dòng sông sâu tới 10 mét. Sự bứt phá của phim đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng phim kinh dị Thái Lan tại Việt Nam, vốn từng có giai đoạn thoái trào.

