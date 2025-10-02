Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Ca sĩ Hiền Thục nổi tiếng với ca khúc "Nhật ký của mẹ", làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi

Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sở hữu hàng loạt bản "hit" như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên", "Dạ khúc", cô từng là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám đời đầu của làng nhạc Việt. Hiền Thục làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi. Khi thấy cô bộc lộ đam mê ca hát mà gia đình không khá giả, cha mẹ gửi Hiền Thục tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận 1 TP.HCM và có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, dự các cuộc thi ca hát.

Với giọng hát trong trẻo, vẻ đẹp ngọt ngà, Hiền Thục chinh phục khán giả, trở thành thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X. Cô cho ra mắt CD đầu tay mang tên "Email tình yêu" gồm tuyển tập những ca khúc được yêu thích như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên",…

Ca sĩ Hiền Thục sớm bộc lộ tài năng khi còn trẻ và nổi tiếng với nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.

Năm 2002, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố kết hôn với tay trống Tuấn Thăng - trưởng ban nhạc Sài Gòn Boys sau 2 năm yêu nhau. Tuy nhiên, đám cưới của Hiền Thục đã không hề diễn ra giống như thông báo đúng ngày "Cá tháng Tư" năm đó. Sau này, khi được hỏi lại, Hiền Thục trả lời: "Đã không có một đám cưới nào và mối quan hệ đó giờ đây chỉ là ký ức".



Rồi Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân. Cô sinh một bé gái mang tên Gia Bảo ở tuổi 21. Sau chuyện tình cảm không thành, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Từ năm 2010, tên tuổi Hiền Thục gắn liền với loạt ca khúc trẻ được yêu thích. Năm 2012, Hiền Thục tạo dấu ấn mới khi biểu diễn ca khúc "Nhật ký của mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thu hút hàng triệu lượt nghe và giành nhiều giải thưởng lớn.

Ca sĩ Hiền Thục làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi.

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn, nhan sắc tươi trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù đã bước đến độ tuổi 44, thế nhưng cả gu ăn mặc cho đến sắc vóc, làn da, thần thái của nữ ca sĩ Hiền Thục đều không khác nào những cô gái ngoài đôi mươi, nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp mình có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Thay vì ăn chay trường dài kỳ, nữ ca sĩ chỉ duy trì khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng bởi vì cô không muốn cơ thể thiếu các chất cơ bản. Hơn nữa điều đó cũng phù hợp với thể trạng của cô. Nữ ca sĩ khẳng định ăn chay là việc cô muốn làm để cầu nguyện cho gia đình luôn được bình an.

Bí quyết có được thân hình thon gọn, nhan sắc tươi trẻ của Hiền Thục đó là ăn chay trường gián đoạn.

Nữ ca sĩ hạn chế tối đa các loại thực phẩm dầu mỡ, đồ ngọt - nguyên nhân chính gây tăng cân cũng như khiến cơ thể nhanh lão hóa. Mỗi ngày, cô uống khoảng 1,5 lít nước và tích cực vận động, chơi thể thao cùng con gái giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Hiền Thục thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Chọn chế độ ăn thuần chay và luôn giữ tinh thần vui vẻ tích cực chính là bí quyết níu giữ thanh xuân của Hiền Thục. Nữ ca sĩ tâm niệm: "Ăn chay là cách Hiền Thục lắng nghe cơ thể và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Một bữa ăn lành, không chỉ để khoẻ, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường".

Một bữa ăn chay nhẹ nhàng với ngũ cốc, rau xanh của Hiền Thục.

Nhiều năm qua, Hiền Thục luôn duy trì một thói quen mỗi sáng đó là uống 500ml nước ấm. Theo cô, việc này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và giúp triệt tiêu mỡ bụng. Trong ngày, cô ăn chủ yếu rau xanh, uống nước ép hoa quả.

Thành quả "lão hóa ngược" của Hiền Thục không phải tự nhiên mà có, ngoài ăn chay, cô nổi tiếng với việc chăm sóc cơ thể rất kỹ. Nữ ca sĩ dành hẳn 4 tiếng mỗi ngày chỉ để chăm sóc da và tóc. Trong chu trình chăm sóc da, Hiền Thục đặc biệt chú ý lựa chọn sản phẩm có thành phần tự nhiên, dịu nhẹ...

Vóc dáng ở tuổi U50 của Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những lưu ý khi ăn chay để khỏe mạnh và không thiếu chất

Chia sẻ trên Báo SK&ĐS, ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cho rằng, những người đang trong giai đoạn đặc biệt không nên ăn chay như: Trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú, bệnh nhân đang điều trị đặc biệt như hóa trị, sau phẫu thuật cần dinh dưỡng để phục hồi.

Để đảm bảo cơ thể vẫn được cung cấp đủ chất để duy trì hoạt động và khỏe mạnh, bạn cần lưu ý cung cấp đủ 5 nhóm thực phẩm sau đây cho dù bạn áp dụng chế độ ăn chay nào:

- Thực phẩm chứa protein: Protein (chất đạm) là chất dinh dưỡng cực kỳ cần thiết để cung cấp năng lượng và duy trì các hoạt động của cơ thể. Có thể tăng cường protein từ các loại đậu, hạt khô.

- Nhóm thực phẩm giàu canxi: Canxi không chỉ giúp xương khớp chắc khỏe mà còn tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể. Bạn có thể bổ sung canxi bằng sữa đậu nành, nước cam hoặc các loại rau có màu xanh đậm.

- Nhóm thực phẩm bổ sung sắt: Thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, mệt mỏi,... Do đó, người ăn chay cần ăn nhiều các thực phẩm giàu sắt từ các loại hạt đậu, ngũ cốc,...

- Nhóm thực phẩm bổ sung kẽm: Kẽm rất cần cho cơ thể trong quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch. Bạn có thể tăng cường lượng kẽm cho cơ thể từ các loại đậu và hạt khô để tạo được hệ miễn dịch tốt hơn.

Ăn chay làm tăng nguy cơ thiếu hụt một số dinh dưỡng nhất định.

Ăn chay cần lưu ý những điều sau: Ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì rất tốt, chọn nhiều loại rau, củ trong 1 bữa ăn; Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể; Sử dụng các phương pháp chế biến như hấp, luộc, trộn thay vì chiên, xào, nướng, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý liên quan; Nếu cần thiết nên bổ sung một số vi chất đặc biệt là B12, canxi, kẽm, sắt, magie,… với sự tham vấn của chuyên gia dinh dưỡng.



