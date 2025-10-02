Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi

Thứ năm, 19:22 02/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Ca sĩ Hiền Thục nổi tiếng với ca khúc "Nhật ký của mẹ", làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi

Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sở hữu hàng loạt bản "hit" như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên", "Dạ khúc", cô từng là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám đời đầu của làng nhạc Việt. Hiền Thục làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi. Khi thấy cô bộc lộ đam mê ca hát mà gia đình không khá giả, cha mẹ gửi Hiền Thục tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận 1 TP.HCM và có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, dự các cuộc thi ca hát.

Với giọng hát trong trẻo, vẻ đẹp ngọt ngà, Hiền Thục chinh phục khán giả, trở thành thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X. Cô cho ra mắt CD đầu tay mang tên "Email tình yêu" gồm tuyển tập những ca khúc được yêu thích như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên",…

Ca sĩ Hiền Thục chia sẻ bí quyết giữ dáng và vẻ đẹp thanh xuân - Ảnh 1.

Ca sĩ Hiền Thục sớm bộc lộ tài năng khi còn trẻ và nổi tiếng với nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.

Năm 2002, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố kết hôn với tay trống Tuấn Thăng - trưởng ban nhạc Sài Gòn Boys sau 2 năm yêu nhau. Tuy nhiên, đám cưới của Hiền Thục đã không hề diễn ra giống như thông báo đúng ngày "Cá tháng Tư" năm đó. Sau này, khi được hỏi lại, Hiền Thục trả lời: "Đã không có một đám cưới nào và mối quan hệ đó giờ đây chỉ là ký ức".

Rồi Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân. Cô sinh một bé gái mang tên Gia Bảo ở tuổi 21. Sau chuyện tình cảm không thành, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và sau đó nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Từ năm 2010, tên tuổi Hiền Thục gắn liền với loạt ca khúc trẻ được yêu thích. Năm 2012, Hiền Thục tạo dấu ấn mới khi biểu diễn ca khúc "Nhật ký của mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thu hút hàng triệu lượt nghe và giành nhiều giải thưởng lớn.

Hiền Thục - Ảnh 2.

Ca sĩ Hiền Thục làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi.

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn, nhan sắc tươi trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù đã bước đến độ tuổi 44, thế nhưng cả gu ăn mặc cho đến sắc vóc, làn da, thần thái của nữ ca sĩ Hiền Thục đều không khác nào những cô gái ngoài đôi mươi, nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp mình có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua. 

Thay vì ăn chay trường dài kỳ, nữ ca sĩ chỉ duy trì khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng bởi vì cô không muốn cơ thể thiếu các chất cơ bản. Hơn nữa điều đó cũng phù hợp với thể trạng của cô. Nữ ca sĩ khẳng định ăn chay là việc cô muốn làm để cầu nguyện cho gia đình luôn được bình an.

Hiền Thục - Ảnh 3.

Bí quyết có được thân hình thon gọn, nhan sắc tươi trẻ của Hiền Thục đó là ăn chay trường gián đoạn.

Nữ ca sĩ hạn chế tối đa các loại thực phẩm dầu mỡ, đồ ngọt - nguyên nhân chính gây tăng cân cũng như khiến cơ thể nhanh lão hóa. Mỗi ngày, cô uống khoảng 1,5 lít nước và tích cực vận động, chơi thể thao cùng con gái giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Hiền Thục thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Chọn chế độ ăn thuần chay và luôn giữ tinh thần vui vẻ tích cực chính là bí quyết níu giữ thanh xuân của Hiền Thục. Nữ ca sĩ tâm niệm: "Ăn chay là cách Hiền Thục lắng nghe cơ thể và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Một bữa ăn lành, không chỉ để khoẻ, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường".

Hiền Thục - Ảnh 4.

Một bữa ăn chay nhẹ nhàng với ngũ cốc, rau xanh của Hiền Thục.

Nhiều năm qua, Hiền Thục luôn duy trì một thói quen mỗi sáng đó là uống 500ml nước ấm. Theo cô, việc này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và giúp triệt tiêu mỡ bụng. Trong ngày, cô ăn chủ yếu rau xanh, uống nước ép hoa quả.

Thành quả "lão hóa ngược" của Hiền Thục không phải tự nhiên mà có, ngoài ăn chay, cô nổi tiếng với việc chăm sóc cơ thể rất kỹ. Nữ ca sĩ dành hẳn 4 tiếng mỗi ngày chỉ để chăm sóc da và tóc. Trong chu trình chăm sóc da, Hiền Thục đặc biệt chú ý lựa chọn sản phẩm có thành phần tự nhiên, dịu nhẹ...

Hiền Thục - Ảnh 5.

Vóc dáng ở tuổi U50 của Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những lưu ý khi ăn chay để khỏe mạnh và không thiếu chất

Chia sẻ trên Báo SK&ĐS, ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cho rằng, những người đang trong giai đoạn đặc biệt không nên ăn chay như: Trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú, bệnh nhân đang điều trị đặc biệt như hóa trị, sau phẫu thuật cần dinh dưỡng để phục hồi.

Để đảm bảo cơ thể vẫn được cung cấp đủ chất để duy trì hoạt động và khỏe mạnh, bạn cần lưu ý cung cấp đủ 5 nhóm thực phẩm sau đây cho dù bạn áp dụng chế độ ăn chay nào:

- Thực phẩm chứa protein: Protein (chất đạm) là chất dinh dưỡng cực kỳ cần thiết để cung cấp năng lượng và duy trì các hoạt động của cơ thể. Có thể tăng cường protein từ các loại đậu, hạt khô.

- Nhóm thực phẩm giàu canxi: Canxi không chỉ giúp xương khớp chắc khỏe mà còn tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể. Bạn có thể bổ sung canxi bằng sữa đậu nành, nước cam hoặc các loại rau có màu xanh đậm.

- Nhóm thực phẩm bổ sung sắt: Thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, mệt mỏi,... Do đó, người ăn chay cần ăn nhiều các thực phẩm giàu sắt từ các loại hạt đậu, ngũ cốc,...

- Nhóm thực phẩm bổ sung kẽm: Kẽm rất cần cho cơ thể trong quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch. Bạn có thể tăng cường lượng kẽm cho cơ thể từ các loại đậu và hạt khô để tạo được hệ miễn dịch tốt hơn.

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, mẹ đơn thân tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi - Ảnh 6.

Ăn chay làm tăng nguy cơ thiếu hụt một số dinh dưỡng nhất định.

Ăn chay cần lưu ý những điều sau: Ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì rất tốt, chọn nhiều loại rau, củ trong 1 bữa ăn; Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể; Sử dụng các phương pháp chế biến như hấp, luộc, trộn thay vì chiên, xào, nướng, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý liên quan; Nếu cần thiết nên bổ sung một số vi chất đặc biệt là B12, canxi, kẽm, sắt, magie,… với sự tham vấn của chuyên gia dinh dưỡng.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũMỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàngViệt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

GĐXH - Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn và rời xa hào quang trong quá khứ.




Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Cùng chuyên mục

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện

NSND Trần Hiếu nhập viện

Giải trí - 4 giờ trước

Cách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

NSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có cuộc họp fan meeting và chia sẻ về vợ. Nam diễn viên cho biết chính cô là người hướng anh đến những điều tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống.

Xem nhiều

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý

Giải trí

GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa
Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

Giải trí
Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?

Giải trí
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top