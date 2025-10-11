Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, sau khi tự tay "đưa phong bì" để lo lót cho chiếc ghế chủ tịch nhiệm kỳ tới, ông Chủ tịch xã Thứ thấy tình hình không thể như kỳ vọng nên nảy sinh ý định rút lại khoản tiền đã đưa. Ông tìm đến Bằng, là người môi giới với ông Long thư ký chủ tịch huyện mong "gỡ gạc" lại phần nào.
Tuy nhiên, Bằng lạnh lùng từ chối, khẳng định tiền ông Thứ đã tự tay chuyển cho Long, nên không thể lấy lại. Câu trả lời khiến ông Thứ như người mất hồn, loạng choạng rời đi trong cay đắng.
Về đến nhà, ông Thứ chưa kịp định thần thì bà Nga đã nổi giận đùng đùng khi nghe chuyện tiền mất. Cơn thịnh nộ của bà Nga khiến cả căn nhà như bốc hỏa. Trái ngược với cơn giận của vợ, ông Thứ chỉ biết thở dài, khuyên bà đừng manh động vì "làm ầm lên chỉ khiến tôi thêm tội hối lộ mà thôi".
Ngay sau đó, bà Nga tìm đến nhà bà Phúc mẹ vợ của Bằng để kể lể, khóc lóc. Bà khéo léo nói rằng hai vợ chồng góp tiền "làm ăn chung" với Bằng, giờ Bằng chưa trả, mong bà Phúc khuyên bảo con. Chưa hiểu hết câu chuyện, bà Phúc thương tình liền đưa tạm 10 triệu đồng "coi như trả trước".
Ông Thứ đi làm về thấy vợ hí hửng đếm tiền ở nhà, ông hoảng hốt: "Tôi lạy bà đấy, bà sang tận nhà công an xã để đòi tiền chạy chức à? Bà có biết thế là toang hết rồi không?". Bà Nga vẫn cãi: "Tôi có nói là chạy chức đâu, tôi chỉ nói là nhắn thằng Bằng thôi".
Trong khi đó, Bằng ngồi ở công ty vò đầu bứt tai vì liên quan đến việc làm ăn với Xuân - Phó chủ tịch xã đã bị bắt. Bằng hiểu rằng chắc chắc sẽ bị liên đới nên đã kín đáo chuẩn bị giấy tờ để ra nước ngoài với vợ một thời gian.
Tối hôm đó Vân đợi chồng về để hỏi rõ ngọn ngành: "Anh vay tiền ông Thứ thật à?". Bằng vẫn bình thản phủ nhận: "Anh có vay mượn gì đâu, đó là bà Nga đòi tiền lại quả công trình chưa xong". Bằng khéo léo chuyển chủ đề, nói sẽ tạm nghỉ làm ăn một thời gian và rủ vợ đi du lịch nước ngoài, như cách trấn an.
Bằng bất ngờ đến nhà ông Thứ, yêu cầu đừng cho người thân sang gây chuyện. Nhưng khi thấy Bằng, bà Nga lập tức xông ra đòi tiền: "Mày trả tiền tao ngay, đây là tiền mồ hôi nước mắt của tao, vàng của tao đấy". Bằng đáp trả lạnh lùng: "Tiền anh đưa cho người ta là việc của anh, tôi không cầm đồng nào cả". Sau đó Bằng buông ra lời cảnh cáo, đồng thời bỏ đi.
Trước sự hỗn xược ấy, ông Thứ cố can vợ nhưng bà Nga vẫn gào lên: "Đi với ma thì phải mặc áo giấy. Thằng Bằng nó bất nhân như thế, ông mà không bất nghĩa thì để nó cướp hết à?".
Gia đình ông Chủ tịch xã Thứ rối ren, tiền mất, vị trí chủ tịch của ông đang lung lay bởi những sở hở trong công việc của ông trong quá khứ.
Tập 45 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 13/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
