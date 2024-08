MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' không phân biệt được bột nêm và bột ngọt

MC Khánh Vy: 25 tuổi tự tậu nhà, mua đất, xe hơi, nói gì về chuyện kết hôn? MC Khánh Vy được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công, luôn toát lên năng lượng tích cực và truyền cảm hứng. Song cô tự nhận bản thân có nhiều khuyết điểm, thua kém nhiều người.

Ở tập 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai , 30 anh tài - 8 nhà nhỏ - sáp nhập thành 4 nhà lớn gồm nhà Cá lớn, nhà Chín muồi, nhà Mứt gừng và nhà Trẻ. Các thủ lĩnh được bình chọn gồm anh tài Đinh Tiến Đạt, Cường Seven, S.T Sơn Thạch và Bằng Kiều.

Bốn nhà tiếp tục dùng điểm hỏa lực đấu giá thứ tự ưu tiên để giành bài hát. Công diễn 3 gồm 4 bài khoe giọng: Buông, Thu hoài, Là anh đó, Anh sẽ nhớ mãi và 4 bài trình diễn: Triệu lý do, Trái đất ôm mặt trời, Let me feel your love tonight, Đường xa ướt mưa - Đường qua lối đó .

Tại vòng này, 2 nhà đối đầu trực tiếp với bài khoe giọng và trình diễn đã giành được. Dựa vào bình chọn của khán giả trường quay, 2 nhà có điểm thấp nhất sẽ rơi vào nguy hiểm, một số thành viên phải rời chương trình.

Dựa vào luật lựa chọn thứ tự diễn, vòng đấu khoe giọng gồm 2 trận: nhà Mứt gừng - nhà Chín muồi, nhà Trẻ đấu - Cá lớn. Vòng đấu trình diễn gồm 2 trận: nhà Cá lớn - nhà Mứt gừng, nhà Trẻ - nhà Chín muồi.

MC Khánh Vy. Ảnh: FBNV

Cũng trong tập 7, để kiếm thêm điểm hỏa lực, 30 anh tài phải tham gia thử thách nấu ăn. Giám khảo gồm Diệp Lâm Anh, hoa hậu H’Hen Niê và MC Khánh Vy.

Trong đó, Hà Lê, Đinh Tiến Đạt và Binz nấu ăn thành thục nhờ từng làm phụ bếp thời sinh viên. NSND Tự Long thu hút với màn băm thịt "như đầu bếp chuyên nghiệp" còn Đăng Khôi được khen sành điệu khi làm bít-tết.

Khi Neko Lê nhận xét Duy Khánh "không phân biệt được bột nêm và bột ngọt", MC Khánh Vy cắt lời: "Bột nêm và bột ngọt là một mà?". Được Neko Lê, Rhymastic và Tăng Phúc giải thích, cô mới vỡ lẽ vì người Bắc gọi "bột ngọt" là "mì chính", dẫn tới sự nhầm lẫn.

Trong thời gian ngắn, các anh tài nấu nướng, bày biện đẹp mắt. Diệp Lâm Anh, H’Hen Niê và Khánh Vy đánh giá cao nhất món bít-tết của Đăng Khôi và trứng rán cà chua của Bùi Công Nam.