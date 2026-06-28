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Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu

Chủ nhật, 07:45 28/06/2026 | Tâm sự

Nói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.

Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người vô cùng khó tả, nếu không muốn nói là mang hai tính cách hoàn toàn đối lập. Bà có chứng OCD cực kỳ nặng, sạch sẽ đến mức nhìn đâu cũng ra vi khuẩn, nhìn cái gì cũng chê bừa bộn. 

Từ hôm nhận quyết định nghỉ hưu, tự nhiên bà tham gia hết hội nhóm này đến câu lạc bộ kia. 

Thấy bạn bè rủ rê lên trung tâm Hà Nội giao lưu cho vui, bà quyết định dọn lên căn chung cư của vợ chồng tôi ở hẳn để tiện đi lại, tụ tập (nhà chồng tôi vốn ở Quốc Oai nên cách nội thành cũng không quá xa). 

Chồng tôi thấy thế thì mừng lắm vì nghĩ mẹ lên chơi với con cháu cho khuây khỏa, nhưng anh không biết rằng đó cũng là lúc chuỗi ngày khổ sở của tôi chính thức bắt đầu.

Từ ngày mẹ chồng lên ở hẳn, tôi cảm giác mình không còn là chủ của căn nhà này nữa. Mọi thứ trong nhà từ cái thớt, cái chổi đến cách lau nhà đều phải theo quy chuẩn tiệt trùng của bà, sểnh ra là bà cằn nhằn, chê bôi con dâu ăn ở lôi thôi. 

Thế nhưng, điều khiến tôi đau đầu nhất là bà rất thoáng tính chuyện tiền nong và cực kỳ yêu thương các cháu.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng. Vừa rồi tổng kết năm học, con gái lớn của tôi được học sinh xuất sắc, cứ mỗi điểm 10 trong bảng điểm là bà thưởng nóng luôn 2 triệu. Vị tri 5 điểm 10 và 2 cđiểm 9, bà cũng gom lại thưởng một mớ. 

Tháng trước sinh nhật thằng cu út tròn 3 tuổi, bà lẳng lặng rút túi cho thẳng 10 triệu để mẹ mua quần áo, sữa bỉm cho con. 

Ngay cả những dịp nhỏ nhặt như lễ lạt hay sinh nhật của con trai, con dâu, bà đều chủ động đưa 2-3 triệu bảo cả nhà đi ăn hàng cho mát mẻ. Nhìn vào cách bà cho tiền, ai cũng bảo tôi số hưởng, gặp được mẹ chồng đại gia lại tâm lý.

Nhưng ngặt nỗi, tiền bà cho thì nhiều mà tiếng xấu bà ban cho con dâu cũng tỉ lệ thuận theo đó. Mẹ chồng tôi có một tật kinh niên là cực kỳ thích nói xấu con dâu với người ngoài. 

Cứ hễ bước chân ra khỏi cửa, xuống dưới sảnh chung cư ngồi buôn chuyện với hàng xóm, hay đi tập dân vũ với hội bạn già là bà lại đem tôi ra làm chủ đề bêu rếu. 

Bà chê tôi vụng về, nấu ăn không nuốt nổi, lười biếng việc nhà để một mình bà phải quán xuyến, dọn dẹp từ sáng đến tối.

Hôm qua, lúc đi chợ dưới siêu thị chân tòa nhà, tôi vô tình nghe mấy bà hàng xóm xì xào bàn tán, bảo nhìn con bé ấy gọn gàng thế mà ở bẩn, để mẹ chồng già rồi vẫn phải đi rửa từng cái bát, lau từng kẽ gạch vì sợ cháu nhiễm khuẩn. 

Tai tôi lùng bùng, tim đập nghẹn uất vì xấu hổ và tức giận. Rõ ràng việc nhà tôi vẫn làm, cơm nước tôi vẫn lo, bà tự nhận làm vì hội chứng OCD của bà chứ tôi có ép uổng gì đâu. 

Tiền bà cho các cháu tôi đều cất đi để sau này lo cho con chứ chẳng tiêu một đồng vào bản thân, vậy mà qua miệng bà, tôi biến thành một đứa con dâu ăn bám, ghê gớm và lười chảy thây.

Hiện tại tôi đang rơi vào trạng thái cực kỳ khủng hoảng và bế tắc. Cầm tiền của bà thì mang tiếng, mà thái độ của bà với hàng xóm khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người trong chung cư nữa. 

Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với bà, hay trả lại hết số tiền bà đã cho các cháu để đổi lấy sự bình yên? Mọi người có ai gặp phải người mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa" kiểu này chưa, xin cho tôi một lời khuyên với!

Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu - Ảnh 4.Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiều

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo trong cách ứng xử mà còn giỏi vun vén, giúp gia đình êm ấm và ngày càng phát triển.

Vỹ Đình
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