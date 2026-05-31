Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơm

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.

Vì sao cá thu được xem là "siêu thực phẩm" cho sức khỏe?

Khi nhắc đến loại cá giàu omega-3, mọi người sẽ thường nghĩ tới cá hồi. Nhưng ít ai biết, một loại cá bình dân được bán nhiều ở chợ Việt lại có hàm lượng omega – 3 nhiều hơn là cá thu. Cá thu vừa giàu dưỡng chất, vừa quen thuộc trong mâm cơm hằng ngày với nhiều gia đình Việt.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Mỹ), trong 100g cá hồi chứa khoảng 2.150mg EPA và DHA – hai dạng omega-3 quan trọng nhất đối với cơ thể. Cùng khối lượng này, cá thu cung cấp tới khoảng 4.580mg EPA và DHA, cao hơn gấp đôi so với cá hồi.

Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, mức giá của cá thu cũng dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt. Cá hồi nhập khẩu được bán thường có giá dao động từ 400.000 đến hơn 600.000 đồng/kg, cá thu tươi trên thị trường từ khoảng 140.000 đồng/kg, từ loại và thời điểm.

Cá thu giàu omega 3, giá rẻ hơn cá hồi. Ảnh HM

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất, phải bổ sung thông qua thực phẩm. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hoạt động não bộ, thị lực, bảo vệ tim mạch… tốt.

Ngoài omega-3, cá thu còn là nguồn protein chất lượng cao. Một khẩu phần khoảng 112g cá thu có thể cung cấp hơn 20g protein cùng nhiều vi chất thiết yếu như vitamin B12, vitamin D, selen, kali, magiê và phốt pho.

Video: Cá thu - loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi và chế biến được nhiều món ngon. Hà My

Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung cá giàu omega-3 như cá thu vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ giảm cải thiện sức khỏe tim mạch và góp phần kiểm soát huyết áp. EPA và DHA còn liên quan đến chức năng ghi nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Vitamin D trong cá thu cũng hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.

Với hàm lượng đạm cao cùng chất béo lành mạnh, cá thu còn giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người đang xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Cách ăn cá thu thế nào để tận dụng tối đa lợi ích?

Dù giàu dinh dưỡng, cá thu vẫn cần được sử dụng hợp lý. Một số loài cá thu kích thước lớn có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao. Những người như phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ nên tham khảo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, có thể ăn cá thu từ 1-2 bữa mỗi tuần. Nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, nướng, áp chảo ít dầu hoặc kho nhạt để giữ được giá trị dinh dưỡng và hạn chế lượng chất béo không cần thiết.

Món ngon với cá thu ngày hè

Cá thu sốt cà chua:

Vị chua nhẹ của cà chua hòa quyện cùng phần thịt cá béo ngọt, rất thích hợp trong những ngày hè nóng bức.

Cá thu kho tiêu:

Món ăn dân dã với hương thơm đậm đà, thịt cá săn chắc, ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Cá thu nướng muối ớt:

Lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong mềm ngọt, thích hợp cho những bữa cơm gia đình hoặc tiệc cuối tuần.

Canh chua cá thu:

Kết hợp cùng dứa, cà chua, me hoặc sấu tạo nên món canh thanh mát, giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè.

Canh cá thu ngon ngày hè

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận GĐXH - Quả dứa không chỉ có vị ngọt thanh, dễ ăn và có thể chế biến được nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận. Vào ngày hè, dứa đang là loại quả được bán nhiều với giá rẻ.

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn' GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.







