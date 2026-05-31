Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơm
GĐXH - Hàm lượng omega-3 trong loại cá này cao gấp hơn 2 lần so với cá hồi, trong khi giá lại rẻ hơn hẳn, được bán nhiều ở chợ Việt. Đây cũng là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon đưa cơm.
Vì sao cá thu được xem là "siêu thực phẩm" cho sức khỏe?
Khi nhắc đến loại cá giàu omega-3, mọi người sẽ thường nghĩ tới cá hồi. Nhưng ít ai biết, một loại cá bình dân được bán nhiều ở chợ Việt lại có hàm lượng omega – 3 nhiều hơn là cá thu. Cá thu vừa giàu dưỡng chất, vừa quen thuộc trong mâm cơm hằng ngày với nhiều gia đình Việt.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Mỹ), trong 100g cá hồi chứa khoảng 2.150mg EPA và DHA – hai dạng omega-3 quan trọng nhất đối với cơ thể. Cùng khối lượng này, cá thu cung cấp tới khoảng 4.580mg EPA và DHA, cao hơn gấp đôi so với cá hồi.
Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, mức giá của cá thu cũng dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt. Cá hồi nhập khẩu được bán thường có giá dao động từ 400.000 đến hơn 600.000 đồng/kg, cá thu tươi trên thị trường từ khoảng 140.000 đồng/kg, từ loại và thời điểm.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, omega-3 là nhóm axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất, phải bổ sung thông qua thực phẩm. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hoạt động não bộ, thị lực, bảo vệ tim mạch… tốt.
Ngoài omega-3, cá thu còn là nguồn protein chất lượng cao. Một khẩu phần khoảng 112g cá thu có thể cung cấp hơn 20g protein cùng nhiều vi chất thiết yếu như vitamin B12, vitamin D, selen, kali, magiê và phốt pho.
Video: Cá thu - loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi và chế biến được nhiều món ngon. Hà My
Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung cá giàu omega-3 như cá thu vào chế độ ăn hợp lý có thể hỗ trợ giảm cải thiện sức khỏe tim mạch và góp phần kiểm soát huyết áp. EPA và DHA còn liên quan đến chức năng ghi nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Vitamin D trong cá thu cũng hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.
Với hàm lượng đạm cao cùng chất béo lành mạnh, cá thu còn giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người đang xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng.
Cách ăn cá thu thế nào để tận dụng tối đa lợi ích?
Dù giàu dinh dưỡng, cá thu vẫn cần được sử dụng hợp lý. Một số loài cá thu kích thước lớn có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao. Những người như phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ nên tham khảo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.
Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, có thể ăn cá thu từ 1-2 bữa mỗi tuần. Nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, nướng, áp chảo ít dầu hoặc kho nhạt để giữ được giá trị dinh dưỡng và hạn chế lượng chất béo không cần thiết.
Món ngon với cá thu ngày hè
Cá thu sốt cà chua:
Cá thu kho tiêu:
Món ăn dân dã với hương thơm đậm đà, thịt cá săn chắc, ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.
Cá thu nướng muối ớt:
Lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong mềm ngọt, thích hợp cho những bữa cơm gia đình hoặc tiệc cuối tuần.
Canh chua cá thu:
Kết hợp cùng dứa, cà chua, me hoặc sấu tạo nên món canh thanh mát, giúp giải nhiệt hiệu quả trong mùa hè.
Sai lầm khi nêm nước mắm nhiều người Việt mắc phải mà không biếtĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Nước mắm từ lâu đã trở thành linh hồn của nhiều món ăn Việt. Từ bát canh rau giản dị, nồi cá kho đậm đà cho đến tô phở nóng hổi, chỉ cần thêm chút nước mắm đúng lúc là hương vị có thể khác hẳn. Tuy nhiên, không ít người lại có một thói quen nấu ăn tưởng vô hại nhưng thực tế đang làm món ăn mất đi phần thơm ngon quan trọng nhất: đổ nước mắm khi nồi đang sôi sùng sục.
Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào ngườiĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.
Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bứcĂn - 4 giờ trước
Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.
Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhấtĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người.
4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chínhĂn - 11 giờ trước
Mùa hè là lúc cơ thể cần "đặt nền móng" để khỏe mạnh suốt mùa nóng. Bớt ăn củ cải - cải trắng đã hết mùa, thay vào đó là 4 món dân dã này vừa rẻ, vừa ngon, vừa giúp xương chắc, chân tay có lực, tinh thần phấn chấn.
Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.
Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùngĂn - 1 ngày trước
Đó là món ăn lần đầu tôi thử nấu và không ngờ nó ngon tới mức dù bên ngoài kia nắng nóng thế nào, cả nhà thi nhau xì xụp húp sạch không còn một giọt nước dùng nào.
Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hèMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè là mùa nóng, oi bức chính vì thế các thức ăn trong nhà bạn rất nhanh bị ôi thiu và hư hỏng nặng. Bài viết này sẽ mách bạn 9 bí quyết giữ cho thức ăn luôn tươi ngon và không ôi thiu trong mùa hè này.
Đậu phụ đem sốt với thứ quả dạt dào mùa hè này, chua ngọt dẻo quánh, mát ruột lại giảm cholesterol cực tốtĂn - 1 ngày trước
Cách này giúp miếng đậu bên ngoài có lớp màng mỏng để ngấm sốt, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mịn, mọng nước như thạch.
Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc uống nhiều nước lọc mỗi ngày, bạn cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.