Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào người
GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.
Nhiều miếng thịt dù chưa bốc mùi ôi thiu rõ rệt nhưng thực chất đã biến chất, giảm chất lượng nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
Đặc biệt, thói quen rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần đang khiến không ít gia đình vô tình biến thực phẩm thành ổ chứa vi khuẩn mà không hay biết.
Ba dấu hiệu cho thấy thịt đông lạnh đã hỏng, không nên tiếc rẻ
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, khi rã đông, nếu miếng thịt xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì tốt nhất nên bỏ ngay thay vì cố chế biến tiếp.
Thịt nhớt, đổi màu sẫm bất thường
Đây là dấu hiệu rất phổ biến nhưng nhiều người lại bỏ qua. Sau khi rã đông, nếu bề mặt thịt có cảm giác nhớp nháp, dính tay, kèm theo màu sắc chuyển sang xám sẫm hoặc thâm đen bất thường thì chứng tỏ cấu trúc protein của thịt đã bị phân hủy.
Một số trường hợp thịt còn tiết ra nhiều nước đục hoặc dịch lỏng bất thường. Dù lúc này thịt chưa có mùi hôi rõ rệt, vi khuẩn và quá trình oxy hóa vẫn có thể đã phát triển mạnh bên trong.
Xuất hiện dấu hiệu “bỏng lạnh”
“Bỏng lạnh” là tình trạng bề mặt thịt xuất hiện các mảng khô cứng màu nâu xám hoặc trắng bạc. Nguyên nhân thường do thực phẩm không được bọc kín khiến hơi nước bên trong bị mất dần trong quá trình cấp đông. Khi đó, cấu trúc thịt bị phá hủy, phần bề mặt trở nên khô xơ, dai cứng và mất vị ngon.
Nhiều người nghĩ chỉ cần cắt bỏ phần khô là vẫn ăn được, nhưng thực tế chất lượng toàn bộ miếng thịt thường đã suy giảm đáng kể.
Bám quá nhiều tinh thể đá hoặc lớp sương dày
Nếu miếng thịt phủ kín lớp đá dày hoặc nhiều tinh thể băng trắng xóa, đây là dấu hiệu cho thấy thực phẩm đã được bảo quản quá lâu hoặc tủ lạnh có nhiệt độ không ổn định.
Việc nhiệt độ dao động liên tục khiến đá tan ra rồi đông lại nhiều lần, làm phá vỡ cấu trúc tế bào thịt. Kết quả là khi chế biến, thịt thường bị khô bã, mất độ ngọt tự nhiên và giảm giá trị dinh dưỡng.
Vì sao thịt đông lạnh vẫn có thể gây hại cho sức khỏe?
Nhiều người cho rằng chỉ cần để trong ngăn đá thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là hiểu lầm khá phổ biến. Thực tế, đông lạnh chỉ giúp làm chậm hoạt động của vi sinh vật chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng.
Nhiều loại vi khuẩn như Salmonella hay Listeria vẫn có thể tồn tại trong môi trường đông lạnh suốt thời gian dài và sẽ hoạt động trở lại khi thực phẩm được rã đông. Đặc biệt, việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn.
Ngoài nguy cơ ngộ độc thực phẩm gây đau bụng, tiêu chảy, sốt, những nhóm có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người già hoặc người mắc bệnh nền còn dễ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn.
Những sai lầm khiến thịt trong tủ đông nhanh hỏng hơn
Một trong những thói quen phổ biến nhất là cấp đông nguyên tảng lớn rồi lấy ra cắt dần. Mỗi lần rã đông như vậy, phần thịt còn lại lại tiếp tục bị đông lạnh lần nữa, khiến chất lượng giảm rất nhanh.
Ngoài ra, việc dùng túi bọc mỏng, không kín hoặc nhồi nhét quá nhiều thực phẩm trong ngăn đá cũng làm nhiệt độ tủ lạnh không ổn định, khiến thịt dễ bị “bỏng lạnh”.
Không ít gia đình còn quên ghi ngày cấp đông nên để thực phẩm tồn tại quá lâu mà không biết.
Cách bảo quản thịt đông lạnh an toàn hơn
Các chuyên gia khuyên nên chia thịt thành từng phần nhỏ vừa đủ cho mỗi bữa ăn trước khi cấp đông.
Nên sử dụng hộp kín hoặc túi zip chuyên dụng để hạn chế không khí lọt vào.
Ngoài ra, hãy ghi rõ ngày bảo quản để dễ kiểm soát thời gian sử dụng.
Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thịt đỏ như thịt bò hoặc thịt heo nên dùng trong khoảng 4–12 tháng nếu cấp đông đúng cách. Gia cầm có thể bảo quản khoảng 9 tháng, còn cá béo như cá hồi chỉ nên để khoảng 2–3 tháng.
Sau thời gian này, thực phẩm có thể chưa hỏng ngay nhưng chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng sẽ giảm đáng kể.
Tủ đông giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, nhưng không thể biến thực phẩm thành “bất tử”. Đôi khi, tiếc vài miếng thịt cũ lại có thể khiến sức khỏe cả gia đình phải trả giá đắt.
