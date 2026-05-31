Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào người

Chủ nhật, 13:29 31/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.

Nhiều miếng thịt dù chưa bốc mùi ôi thiu rõ rệt nhưng thực chất đã biến chất, giảm chất lượng nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Đặc biệt, thói quen rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần đang khiến không ít gia đình vô tình biến thực phẩm thành ổ chứa vi khuẩn mà không hay biết.

Ba dấu hiệu thịt đông lạnh đã hỏng bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 1.

Ba dấu hiệu cho thấy thịt đông lạnh đã hỏng, không nên tiếc rẻ

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, khi rã đông, nếu miếng thịt xuất hiện những dấu hiệu dưới đây thì tốt nhất nên bỏ ngay thay vì cố chế biến tiếp.

Thịt nhớt, đổi màu sẫm bất thường

Đây là dấu hiệu rất phổ biến nhưng nhiều người lại bỏ qua. Sau khi rã đông, nếu bề mặt thịt có cảm giác nhớp nháp, dính tay, kèm theo màu sắc chuyển sang xám sẫm hoặc thâm đen bất thường thì chứng tỏ cấu trúc protein của thịt đã bị phân hủy.

Một số trường hợp thịt còn tiết ra nhiều nước đục hoặc dịch lỏng bất thường. Dù lúc này thịt chưa có mùi hôi rõ rệt, vi khuẩn và quá trình oxy hóa vẫn có thể đã phát triển mạnh bên trong.

Ba dấu hiệu thịt đông lạnh đã hỏng bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 2.

Xuất hiện dấu hiệu “bỏng lạnh”

“Bỏng lạnh” là tình trạng bề mặt thịt xuất hiện các mảng khô cứng màu nâu xám hoặc trắng bạc. Nguyên nhân thường do thực phẩm không được bọc kín khiến hơi nước bên trong bị mất dần trong quá trình cấp đông. Khi đó, cấu trúc thịt bị phá hủy, phần bề mặt trở nên khô xơ, dai cứng và mất vị ngon.

Nhiều người nghĩ chỉ cần cắt bỏ phần khô là vẫn ăn được, nhưng thực tế chất lượng toàn bộ miếng thịt thường đã suy giảm đáng kể.

Bám quá nhiều tinh thể đá hoặc lớp sương dày

Nếu miếng thịt phủ kín lớp đá dày hoặc nhiều tinh thể băng trắng xóa, đây là dấu hiệu cho thấy thực phẩm đã được bảo quản quá lâu hoặc tủ lạnh có nhiệt độ không ổn định.

Việc nhiệt độ dao động liên tục khiến đá tan ra rồi đông lại nhiều lần, làm phá vỡ cấu trúc tế bào thịt. Kết quả là khi chế biến, thịt thường bị khô bã, mất độ ngọt tự nhiên và giảm giá trị dinh dưỡng.

Vì sao thịt đông lạnh vẫn có thể gây hại cho sức khỏe?

Nhiều người cho rằng chỉ cần để trong ngăn đá thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là hiểu lầm khá phổ biến. Thực tế, đông lạnh chỉ giúp làm chậm hoạt động của vi sinh vật chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng.

Nhiều loại vi khuẩn như Salmonella hay Listeria vẫn có thể tồn tại trong môi trường đông lạnh suốt thời gian dài và sẽ hoạt động trở lại khi thực phẩm được rã đông. Đặc biệt, việc rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn.

Ngoài nguy cơ ngộ độc thực phẩm gây đau bụng, tiêu chảy, sốt, những nhóm có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người già hoặc người mắc bệnh nền còn dễ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn.

Những sai lầm khiến thịt trong tủ đông nhanh hỏng hơn

Một trong những thói quen phổ biến nhất là cấp đông nguyên tảng lớn rồi lấy ra cắt dần. Mỗi lần rã đông như vậy, phần thịt còn lại lại tiếp tục bị đông lạnh lần nữa, khiến chất lượng giảm rất nhanh.

Ngoài ra, việc dùng túi bọc mỏng, không kín hoặc nhồi nhét quá nhiều thực phẩm trong ngăn đá cũng làm nhiệt độ tủ lạnh không ổn định, khiến thịt dễ bị “bỏng lạnh”.

Không ít gia đình còn quên ghi ngày cấp đông nên để thực phẩm tồn tại quá lâu mà không biết.

Cách bảo quản thịt đông lạnh an toàn hơn

Các chuyên gia khuyên nên chia thịt thành từng phần nhỏ vừa đủ cho mỗi bữa ăn trước khi cấp đông.

Nên sử dụng hộp kín hoặc túi zip chuyên dụng để hạn chế không khí lọt vào.

Ngoài ra, hãy ghi rõ ngày bảo quản để dễ kiểm soát thời gian sử dụng.

Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thịt đỏ như thịt bò hoặc thịt heo nên dùng trong khoảng 4–12 tháng nếu cấp đông đúng cách. Gia cầm có thể bảo quản khoảng 9 tháng, còn cá béo như cá hồi chỉ nên để khoảng 2–3 tháng.

Sau thời gian này, thực phẩm có thể chưa hỏng ngay nhưng chất lượng, hương vị và giá trị dinh dưỡng sẽ giảm đáng kể.

Tủ đông giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, nhưng không thể biến thực phẩm thành “bất tử”. Đôi khi, tiếc vài miếng thịt cũ lại có thể khiến sức khỏe cả gia đình phải trả giá đắt.

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phảiNgười đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

GĐXH - Nhiều người có thói quen xem ngăn đá tủ lạnh như một “chiếc két an toàn” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi. Thịt, cá, hải sản hay đồ ăn thừa cứ thế được tích trữ hết tháng này sang tháng khác với suy nghĩ chỉ cần còn đông đá là vẫn ăn được.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ quaPhơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C đang khiến món thịt ba chỉ một nắng trở thành “hot trend” trên mạng xã hội.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

7 mâm cơm gia đình đơn giản mà đủ chất cho nhà 4 người

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Người đàn ông suýt mất mạng vì một thói quen trong ăn uống mà nhiều người mắc phải

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ có thực sự an toàn? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiều người bỏ qua

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Luộc trứng mà cho thêm 1 thìa này, bóc vỏ trơn tuồn tuột, còn thơm ngon hơn hẳn

Cùng chuyên mục

Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bức

Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bức

Ăn - 1 giờ trước

Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhất

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhất

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người.

4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chính

4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chính

Ăn - 8 giờ trước

Mùa hè là lúc cơ thể cần "đặt nền móng" để khỏe mạnh suốt mùa nóng. Bớt ăn củ cải - cải trắng đã hết mùa, thay vào đó là 4 món dân dã này vừa rẻ, vừa ngon, vừa giúp xương chắc, chân tay có lực, tinh thần phấn chấn.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.

Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùng

Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùng

Ăn - 1 ngày trước

Đó là món ăn lần đầu tôi thử nấu và không ngờ nó ngon tới mức dù bên ngoài kia nắng nóng thế nào, cả nhà thi nhau xì xụp húp sạch không còn một giọt nước dùng nào.

Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hè

Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hè

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa hè là mùa nóng, oi bức chính vì thế các thức ăn trong nhà bạn rất nhanh bị ôi thiu và hư hỏng nặng. Bài viết này sẽ mách bạn 9 bí quyết giữ cho thức ăn luôn tươi ngon và không ôi thiu trong mùa hè này.

Đậu phụ đem sốt với thứ quả dạt dào mùa hè này, chua ngọt dẻo quánh, mát ruột lại giảm cholesterol cực tốt

Đậu phụ đem sốt với thứ quả dạt dào mùa hè này, chua ngọt dẻo quánh, mát ruột lại giảm cholesterol cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

Cách này giúp miếng đậu bên ngoài có lớp màng mỏng để ngấm sốt, nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mịn, mọng nước như thạch.

Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóng

Mẹo bù nước và điện giải cho cơ thể những ngày nắng nóng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc uống nhiều nước lọc mỗi ngày, bạn cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số giải pháp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.

"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi

"Ăn để giảm đau:" Gợi ý thực đơn trong tuần cho người thoát vị đĩa đệm giúp cột sống dẻo dai, bớt nhức mỏi

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là thực đơn cho người thoát vị đĩa đệm, giúp bạn làm dịu các cơn đau do dây thần kinh bị chèn ép và cải thiện sức khỏe xương khớp.

Xem nhiều

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Ăn

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

Ăn
Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Ăn
Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

Loại rau mùa hè giàu sắt hơn thịt bò, dễ trồng quanh năm, nấu canh cực ngon được bán đầy chợ Việt

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top