Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý

Thứ ba, 18:06 16/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Xuất hiện trong lễ vu quy của 2 con, mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý với khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 1.Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi lộ loạt ảnh cưới gây sốt

GĐXH - Sau hai năm kể từ lễ ăn hỏi và đón con trai đầu lòng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới vào ngày 19/9.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 2.

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại quê nhà Cà Mau, theo phong cách truyền thống. Cặp đôi không công bố thông tin lễ vu quy với truyền thông, chỉ chia sẻ một số hình ảnh sau khi hoàn tất.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 3.

Cô dâu - chú rể chọn trang phục truyền thống, tone đỏ - trắng nổi bật. Bà xã Hồ Quang Hiếu được khen tươi tắn, nhuận sắc sau bảy tháng sinh con trai đầu lòng.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 4.
Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 5.

Cô dâu Tuệ Như được mẹ chồng và mẹ đẻ trao hồi môn, chúc hôn nhân của 2 con luôn mặn nồng và gắn bó.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 6.

Tuệ Như bên mẹ đẻ (phải) và mẹ chồng. Hai bà sui gây chú ý khi diện áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen nét hiền hậu của mẹ đẻ Hồ Quang Hiếu và nét thanh lịch của mẹ vợ nam ca sĩ.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 7.

Tuệ Như nói cô được lòng gia đình chồng, có cuộc sống bình yên và thoải mái sau khi kết hôn.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 8.

Con trai cười toe khi chụp ảnh cùng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Trước đó, cậu nhóc cũng xuất hiện trong bộ ảnh cưới chụp tại Đà Lạt của bố mẹ.

Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu rạng rỡ trong lễ vu quy truyền thống - Ảnh 9.

Hồ Quang Hiếu chạy xe máy "rước nàng về dinh". Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới mời bạn bè, đồng nghiệp chung vui vào ngày 19/9.

 

An Khánh
