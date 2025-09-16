Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý
GĐXH - Xuất hiện trong lễ vu quy của 2 con, mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý với khuôn mặt rạng rỡ, mặc áo dài đôi, tone xanh thêu hoa sen.
Cô dâu Tuệ Như được mẹ chồng và mẹ đẻ trao hồi môn, chúc hôn nhân của 2 con luôn mặn nồng và gắn bó.
