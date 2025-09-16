Mẹ đẻ và mẹ vợ Hồ Quang Hiếu gây chú ý

2 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" và "Xa bạn". Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.