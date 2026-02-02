Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?
GĐXH - Trong tập 28 "Gia đình trái dấu", Vân có dấu hiệu mang thai khi bất ngờ cảm thấy sợ mùi thức ăn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Gia đình trái dấu", sau khi Dương bỏ nhà đi, bà Ánh lại hẹn gặp Tuấn để trách móc: "Việc cô đến gặp cháu, sao cháu lại nói với Dương?". Tuấn nhận tất cả lỗi của mình và xin lỗi bà Ánh. Tuy nhiên, việc Dương đã bỏ đi thì lời xin lỗi lúc này không có nghĩa lý gì.
Nhờ thông tin từ bà Ánh, Tuấn đã biết Dương đang ở cùng bố nơi nhà trọ nên tức tốc đến gặp bạn gái. Tuy nhiên, ông Phi lại nhận mình chính là người báo cho Tuấn biết địa chỉ nhà nên bị Dương giận dỗi vì hết mẹ lại đến bố ai cũng thích tự ý can thiệp vào chuyện của con gái.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Vân có dấu hiệu bị nghén khi Đức mua nhiều đồ ăn về nhưng Vân buồn nôn, không ăn được. Thấy vậy, Đức vô cùng lo lắng cho sức khỏe của người yêu.
Tập 28 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng 20h ngày 2/2 trên VTV3.
