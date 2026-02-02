Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này
GĐXH - Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến MXH chú ý khi đăng clip nhảy bắt trend với đầy đủ các thành viên. Điều đáng chú ý là khán giả khuyên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport sinh thêm bé nữa, ngay lập tức Phan Hiển đã gợi ý với Khánh Thi.
Phan Hiển đã không ngại ngần bày tỏ niềm vui sướng khi được khán giả "gợi ý" sinh thêm em bé. 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển trong clip quá xinh đẹp và đáng yêu nên người hâm mộ đã không ngại đề xuất ý tưởng. Và không phụ lòng trông đợi của mọi người, Phan Hiển tags tên Khánh Thi với dòng viết: "Mọi người ủng hộ quá nè Nguyễn Khánh Thi, hay mình thành lập đội bóng KTA nhỉ".
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đu trend khiến khán giả yêu thích.
Được biết, sau nhiều năm chung sống và nên duyên vợ chồng, cặp kiện tướng dancesport đã có 3 em bé thừa hưởng được nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Đáng chú ý cả 3 bé đều có gen "nhà nòi" nhảy múa tốt không kém gì bố mẹ.
Theo Khánh Thi chia sẻ, cả 3 không được bố mẹ dạy khiêu vũ. Cô và ông xã Phan Hiển đều né tránh việc dạy con, phần vì quá bận, phần vì không muốn gây áp lực cho con. Dù vậy, 3 bé vẫn thể hiện tài năng khiêu vũ vượt trội.
Trong cuộc sống, Khánh Thi - Phan Hiển cũng có sự ăn ý và hòa hợp. Dù có khoảng cách tuổi tác nhưng chồng trẻ nữ kiện tướng uôn yêu thương và chiều chuộng vợ.
Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển cũng có "lúc này lúc kia" nhưng hiện tại họ vẫn rất hạnh phúc nhờ cả 2 cùng quan tâm và chia sẻ với nhau.
Ảnh, clip: FBNV
Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1Xem - nghe - đọc - 36 phút trước
GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).
Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 nămThế giới showbiz - 4 giờ trước
Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.
Những nghề "hốt bạc" dịp TếtCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.
Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích PhươngThế giới showbiz - 16 giờ trước
Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.
Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Bố của bé Xuân Mai 'Con cò bé bé' - ca sĩ Tuấn Cảnh mới đây đã gây chú ý khi bày bán hàng ở lề đường cùng danh hài Thúy Nga. Được biết, ban đầu chỉ là livestream cùng nữ danh hài nhưng sau đó, anh nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng hương trên đất Mỹ.
'Thiên Lôi đầu tiên của Táo quân': Chuyên vai khổ, U70 an yên bên vợ kém 25 tuổiGiải trí - 19 giờ trước
Được mệnh danh là "nghệ sĩ khắc khổ nhất màn ảnh", tuy nhiên nam diễn viên này hiện có cuộc sống đầy viên mãn ở ngoài đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có lời nhắn nhủ "ấm lòng" tới nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Duyên Quỳnh giữa ồn ào tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.
Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp TếtXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.
Chuyến du hành xuyên Việt cùng 'Kho báu mùa xuân'Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - "Kho báu mùa xuân" của tác giả Bảo Bình sẽ dẫn các bạn nhỏ vào hành trình khám phá mùa xuân qua phong tục, cảnh sắc và giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, với giọng kể trong trẻo và trí tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ.
Tập 57 phim ‘Lằn ranh’: Cảnh quay lấy nước mắt khán giả nhưng lại... sai luật cơ bảnGiải trí
GĐXH - Cảnh quay Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghẹn ngào khi đối diện với người bạn tri kỷ tại cơ quan điều tra trong tập 57 phim "Lằn ranh" đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động ấy lại là một lỗi kiến thức pháp luật cơ bản...