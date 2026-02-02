Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mới GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến khán giả xuyến xao khi được mẹ đăng ảnh trên mạng xã hội. Cô bé hơn 2 tuổi có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.

Phan Hiển đã không ngại ngần bày tỏ niềm vui sướng khi được khán giả "gợi ý" sinh thêm em bé. 3 con của Khánh Thi - Phan Hiển trong clip quá xinh đẹp và đáng yêu nên người hâm mộ đã không ngại đề xuất ý tưởng. Và không phụ lòng trông đợi của mọi người, Phan Hiển tags tên Khánh Thi với dòng viết: "Mọi người ủng hộ quá nè Nguyễn Khánh Thi, hay mình thành lập đội bóng KTA nhỉ".

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đu trend khiến khán giả yêu thích.

Được biết, sau nhiều năm chung sống và nên duyên vợ chồng, cặp kiện tướng dancesport đã có 3 em bé thừa hưởng được nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Đáng chú ý cả 3 bé đều có gen "nhà nòi" nhảy múa tốt không kém gì bố mẹ.

Theo Khánh Thi chia sẻ, cả 3 không được bố mẹ dạy khiêu vũ. Cô và ông xã Phan Hiển đều né tránh việc dạy con, phần vì quá bận, phần vì không muốn gây áp lực cho con. Dù vậy, 3 bé vẫn thể hiện tài năng khiêu vũ vượt trội.

Trong cuộc sống, Khánh Thi - Phan Hiển cũng có sự ăn ý và hòa hợp. Dù có khoảng cách tuổi tác nhưng chồng trẻ nữ kiện tướng uôn yêu thương và chiều chuộng vợ.

Phan Hiển rất chiều chuộng và galant với Khánh Thi.

Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển cũng có "lúc này lúc kia" nhưng hiện tại họ vẫn rất hạnh phúc nhờ cả 2 cùng quan tâm và chia sẻ với nhau.



Ảnh, clip: FBNV