Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thứ hai, 16:21 02/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh - nữ sinh đến từ Thanh Hóa, gây ấn tượng mạnh tại Miss World Vietnam 2025 với phần giới thiệu quê hương đầy tự hào. Cô đang nhận được sự quan tâm lớn từ fan sắc đẹp.

Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Nữ sinh quê Hải Phòng nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Trần Phương Thảo nhận tương tác khá cao khi giới thiệu quê hương Hải Phòng trong phần thi Người đẹp truyền thông tại Miss World Vietnam 2025.

Video truyền thông của 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã chính thức được đăng tải trên fanpage. Trong đó, Lê Ngọc Như Quỳnh - nữ MC đến từ Thanh Hóa - nổi bật với phần giới thiệu hấp dẫn về quê hương mình.

"Bằng tất cả niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa và bằng trái tim nhiệt huyết của một người trẻ Việt Nam yêu nước, tôi hạnh phúc khi được kể câu chuyện về mảnh đất xứ Thanh nghĩa tình, về con người Việt Nam kiên cường và một đất nước đang vững bước đi lên. 

Tôi tin rằng tình yêu quê hương, yêu mảnh đất nơi mình sinh ra chưa bao giờ là một tình yêu nhỏ bé... Vì hơn hết, mỗi tấc đất quê hương đều là một phần máu thịt của Tổ Quốc!", Như Quỳnh chia sẻ.

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Như Quỳnh giới thiệu các địa danh và đặc sản quê hương trong video Người đẹp truyền thông Miss World Vietnam. Video của nữ sinh quê Thanh Hoá nhận gần 50.000 lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ ủng hộ từ fan sắc đẹp.

Theo dõi phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Lê Ngọc Như Quỳnh (SBD 079) đến từ Thanh Hoá.

Như Quỳnh sở hữu chiều cao 1m72. Cô là cựu sinh viên chuyên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng. Lấn sân cuộc thi nhan sắc nhưng Như Quỳnh tiết lộ đang theo đuổi đam mê với nghề MC và niềm yêu thích với ngành Tài chính. "Mình luôn mong muốn trong tương lai có thể trở thành một MC/BTV lĩnh vực tài chính - kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam". Cô cho biết, rất thần tượng MC/BTV Dương Ngọc Trinh của VTV24.

Vào tháng 3/2026 tới, Như Quỳnh cùng 49 thí sinh khác sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

Một số hình ảnh Như Quỳnh trong tà áo dài truyền thống:

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

