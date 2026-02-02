Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang Lê

Tự tin ‘đăng ký thi nam vương’, Quang Lê gây ngỡ ngàng với ngoại hình hiện tại GĐXH - Từng tự ti, áp lực khi tăng cân quá mức, nam ca sĩ “Về đâu mái tóc người thương” Quang Lê hiện tại khiến khán giả ngỡ ngàng trước ngoại hình thon gọn, lịch lãm.

Quang Lê khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thông tin thu nhập hàng tháng. Cụ thể, anh nói trong cuộc trò chuyện rằng nguồn thu từ YouTube của mình khoảng 15.000 USD/tháng tương đương gần 390 triệu đồng. Đây là nguồn thu ổn định của nam ca sĩ quê Thừa Thiên Huế. Và số tiền này có xu hướng tăng dần chứ không giảm vì lượng khán giả nghe anh hát trên YouTube ngày càng đông.

Quang Lê hiện có 2 kênh YouTube hoạt động song song để ổn định nguồn thu nhập. Cụ thể, kênh Quang Lê Official được lập từ năm 2010, hiện có hơn 1,5 triệu người đăng ký. Đây là kênh mang lại nguồn thu chủ lực với kho nội dung âm nhạc quen thuộc như bolero, nhạc xuân, các trích đoạn chương trình giải trí - đặc biệt "hái ra tiền" mỗi dịp cuối năm.

Quang Lê có thu nhập ổn định từ kênh YouTube.

Còn lại kênh kênh QUANG LE Lifestyle ra mắt năm 2020 và hiện thu hút khoảng 150.000 người đăng ký. Kênh tập trung vào đời sống thường ngày của Quang Lê, từ nấu ăn, sinh hoạt cá nhân đến những chuyến đi xa, gặp gỡ bạn bè trong giới nghệ sĩ.

Ngoài thu nhập từ 2 kênh YouTube, Quang Lê còn kiếm tiền chạy show và các nền tảng MXH khác. Theo chính chủ chia sẻ vào 2 năm trước cát-sê của anh dao động khoảng 5.000 USD/show. Với mặt bằng chung của thị trường âm nhạc và dòng nhạc bolero, đây là mức cát-xê đáng mơ ước.

Về ca sĩ Quang Lê, anh sinh năm 1979 tại Huế. Nam ca sĩ là con thứ 3 trong gia đình có nhiều anh chị em. Ngay từ nhỏ, Quang Lê đã theo gia đình sang Mỹ định cư. Nam ca sĩ mê ca hát từ lúc bé và được bố mẹ cho theo học âm nhạc từ năm lớp 9.

Quang Lê cũng có cát-sê cao trong làng nhạc bolero.

Khoảng năm 2000, Quang Lê mới chính thức có cơ hội theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách ở làng nhạc hải ngoại. Tiếng hát ngọt ngào của Quang Lê còn được rất nhiều khán giả trong nước yêu thích. Chính vì thế mà từ năm 2010, Quang Lê thường xuyên hoạt động, ca hát ở Việt Nam.

Quang Lê có cuộc sống độc thân giàu sang ở tuổi trung niên.

Trong sự nghiệp của mình, Quang Lê gắn liền tên tuổi với nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Sự thân thiết này đã khiến khán giả hiểu nhầm cả 2 là người yêu. Sự thật không phải như vậy, ngoài đời cả 2 chỉ là bạn bè. Sau những tin đồn về chuyện tình cảm, hiện tại, Quang Lê vẫn độc thân. Ở tuổi U50, anh tích góp mua cho mình một biệt thự sân vườn rộng tại xứ cờ hoa. Ngoài căn nhà đang ở tại Mỹ, Quang Lê còn sở hữu biệt thự xa hoa lộng lẫy, dát vàng ở TP.HCM. Được biết, căn biệt thự dát vàng xa hoa này có giá lên tới hàng trăm tỷ đồng.