Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng

Thứ hai, 16:35 02/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy một số bộ phim Việt đang thất thế và có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, ba ngày cuối tuần qua (các ngày 30/1, 31/1, 1/2), tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 31,1 tỷ đồng, với hơn 356.000 vé được bán ra trên gần 11.000 suất chiếu toàn quốc. Dẫn đầu phòng vé là "Tiểu yêu quái Lãng Lãng" với 9,98 tỷ đồng. Chỉ sau hơn một tuần khởi chiếu, phim đã đạt 22,5 tỷ đồng tổng doanh thu và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Đứng thứ hai là "Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do" với 6,57 tỷ đồng. Phiên bản điện ảnh của game show tiếp tục giữ sức nóng nhờ tệp khán giả trung thành và hiệu ứng từ dàn cast. Tuy nhiên, doanh thu đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với tuần trước. Vị trí thứ ba thuộc về "Nhà trấn quỷ" với 4,41 tỷ đồng.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đối mặt thua lỗ nặng nề sau tuần ra mắt - Ảnh 1.

Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy sự chênh lệch giữa các bộ phim.

Đáng chú ý là các bộ phim bom tấn từng dẫn dắt phòng vé như "Avatar 3: Lửa và tro tàn"  chỉ còn 855 triệu đồng. Một số bộ phim Việt khác cũng có doanh thu ảm đạm như "Thiên đường máu" chỉ còn 404 triệu đồng, "Tình đầu khó nói" dưới 400 triệu đồng. 

Trong khi đó, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" chỉ thu về 143 triệu đồng. Với mức đầu tư được tiết lộ khoảng 30 tỷ đồng, sau tuần mở màn, tác phẩm chỉ thu 243,2 triệu đồng. Nếu không có sự bứt phá về lượng khán giả, bộ phim được dự đoán có thể sớm rời rạp và đối mặt với thua lỗ nặng nề. 

Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2.

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" đang có doanh thu phòng vé nằm trong nhóm cuối.

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" là dự án được ấp ủ suốt 10 năm, khai thác đề tài hình sự hành động xoay quanh cuộc đối đầu giữa chiến sĩ công an Chiến Nam và đường dây tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế Thái Minh Legend. Bộ phim đặt nhân vật trước những thử thách không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, khi mỗi quyết định đều kéo theo hệ quả lớn, buộc anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. 

Đây cũng là bộ phim đầu tiên đưa môn phái Votado (Võ Đạo Pháp) lên màn ảnh rộng với những pha thực chiến đỉnh cao, đặc biệt là màn so tài giữa Chiến Nam (do Long Ka thủ vai) và Sói Xám (do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thủ vai) khiến khán giả vô cùng thích thú và mong chờ. Bên cạnh đó, phim có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: Trương Minh Cường, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu...

Dù sở hữu câu chuyện chính nghĩa tội phạm cùng nỗ lực tái cấu trúc kịch bản để phù hợp thị hiếu hiện đại, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" vẫn chưa tạo được sức bật cần thiết. Thực tế phòng vé hiện tại phản ánh rõ sự khắc nghiệt của thị trường cạnh tranh giữa các bộ phim chiếu rạp.

Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?

GĐXH - Trong tập 28 "Gia đình trái dấu", Vân có dấu hiệu mang thai khi bất ngờ cảm thấy sợ mùi thức ăn.

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết

Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

Cùng chuyên mục

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC Thanh Hóa thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh - nữ sinh đến từ Thanh Hóa, gây ấn tượng mạnh tại Miss World Vietnam 2025 với phần giới thiệu quê hương đầy tự hào. Cô đang nhận được sự quan tâm lớn từ fan sắc đẹp.

Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang Lê

Tiết lộ bất ngờ về thu nhập hàng tháng của Quang Lê

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Lê đã tiết lộ tổng thu nhập mỗi tháng của mình. Khi con số được chính chủ tung ra đã khiến nhiều người bất ngờ.

Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?

Dương giận dỗi bố mẹ, Vân có bầu?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 28 "Gia đình trái dấu", Vân có dấu hiệu mang thai khi bất ngờ cảm thấy sợ mùi thức ăn.

Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

Con gái tròn 1 tuổi của Nhật Kim Anh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Nhật Kim Anh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái trong bữa tiệc thôi nôi được chuẩn bị kỹ càng. Tròn 1 tuổi, cô bé xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần.

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Tối nay, Steven Nguyễn có vai diễn đặc biệt trong phim giờ vàng VTV1

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Steven Nguyễn vai Trung tá Minh Kiên trong bộ phim "Không giới hạn" được phát sóng tập đầu tiên vào tối nay (2/2).

Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

Phan Hiển lại gây sốt MXH khi 'rủ' Khánh Thi làm điều này

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến MXH chú ý khi đăng clip nhảy bắt trend với đầy đủ các thành viên. Điều đáng chú ý là khán giả khuyên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport sinh thêm bé nữa, ngay lập tức Phan Hiển đã gợi ý với Khánh Thi.

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Những nghề "hốt bạc" dịp Tết

Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trước

GĐXH - Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị diễn ra khắp nơi. Cùng với đó, nhiều nghề dịch vụ cũng bước vào giai đoạn làm ăn sôi động nhất trong năm.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Thế giới showbiz - 22 giờ trước

Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.

Xem nhiều

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Xem - nghe - đọc
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Giải trí
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Xem - nghe - đọc
Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?

Bố Xuân Mai 'Con cò bé bé' bán bánh chưng, giò thủ ở Mỹ, trước đó cuộc sống ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top