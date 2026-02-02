Thêm một bộ phim chiếu rạp có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng
GĐXH - Doanh thu phòng vé cuối tuần qua cho thấy một số bộ phim Việt đang thất thế và có nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng.
Theo số liệu của Box Office Vietnam, ba ngày cuối tuần qua (các ngày 30/1, 31/1, 1/2), tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 31,1 tỷ đồng, với hơn 356.000 vé được bán ra trên gần 11.000 suất chiếu toàn quốc. Dẫn đầu phòng vé là "Tiểu yêu quái Lãng Lãng" với 9,98 tỷ đồng. Chỉ sau hơn một tuần khởi chiếu, phim đã đạt 22,5 tỷ đồng tổng doanh thu và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Đứng thứ hai là "Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do" với 6,57 tỷ đồng. Phiên bản điện ảnh của game show tiếp tục giữ sức nóng nhờ tệp khán giả trung thành và hiệu ứng từ dàn cast. Tuy nhiên, doanh thu đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với tuần trước. Vị trí thứ ba thuộc về "Nhà trấn quỷ" với 4,41 tỷ đồng.
Đáng chú ý là các bộ phim bom tấn từng dẫn dắt phòng vé như "Avatar 3: Lửa và tro tàn" chỉ còn 855 triệu đồng. Một số bộ phim Việt khác cũng có doanh thu ảm đạm như "Thiên đường máu" chỉ còn 404 triệu đồng, "Tình đầu khó nói" dưới 400 triệu đồng.
Trong khi đó, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" chỉ thu về 143 triệu đồng. Với mức đầu tư được tiết lộ khoảng 30 tỷ đồng, sau tuần mở màn, tác phẩm chỉ thu 243,2 triệu đồng. Nếu không có sự bứt phá về lượng khán giả, bộ phim được dự đoán có thể sớm rời rạp và đối mặt với thua lỗ nặng nề.
"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" là dự án được ấp ủ suốt 10 năm, khai thác đề tài hình sự hành động xoay quanh cuộc đối đầu giữa chiến sĩ công an Chiến Nam và đường dây tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế Thái Minh Legend. Bộ phim đặt nhân vật trước những thử thách không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, khi mỗi quyết định đều kéo theo hệ quả lớn, buộc anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Đây cũng là bộ phim đầu tiên đưa môn phái Votado (Võ Đạo Pháp) lên màn ảnh rộng với những pha thực chiến đỉnh cao, đặc biệt là màn so tài giữa Chiến Nam (do Long Ka thủ vai) và Sói Xám (do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thủ vai) khiến khán giả vô cùng thích thú và mong chờ. Bên cạnh đó, phim có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: Trương Minh Cường, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu...
Dù sở hữu câu chuyện chính nghĩa tội phạm cùng nỗ lực tái cấu trúc kịch bản để phù hợp thị hiếu hiện đại, "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" vẫn chưa tạo được sức bật cần thiết. Thực tế phòng vé hiện tại phản ánh rõ sự khắc nghiệt của thị trường cạnh tranh giữa các bộ phim chiếu rạp.
