Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Ngày 7/3, Báu vật trời cho gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” sau hơn hai tuần ra rạp, góp phần tạo nên thành tích hiếm gặp của thị trường chiếu rạp Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua.

Theo số liệu từ phòng vé, 2026 trở thành năm đầu tiên trong vòng 10 năm mà ba phim Việt khởi chiếu từ mùng 1 Tết cùng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích cho thấy sức hút mạnh mẽ của phim nội địa trong mùa cao điểm, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt.

Trong bức tranh chung, Báu vật trời cho được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của mùa phim. Tác phẩm do Lê Thanh Sơn đạo diễn lựa chọn bối cảnh miền biển, kết hợp yếu tố phiêu lưu, hài hước và tình cảm gia đình. Bộ phim kể câu chuyện về những con người xa lạ vô tình bị cuốn vào hành trình nhiều biến động, từ đó mở ra những tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc.

Ê-kíp Báu vật trời cho trở lại bối cảnh quay phim thực hiện bộ ảnh kỷ niệm.

Việc Báu vật trời cho đạt doanh thu trăm tỷ mang ý nghĩa lớn với đạo diễn Lê Thanh Sơn. Sau thời gian dài chuẩn bị cho dự án, thành tích phòng vé cho thấy sự ghi nhận rõ ràng từ khán giả.

Chia sẻ khi phim chạm mốc 100 tỷ đồng, đạo diễn Lê Thanh Sơn biết ơn khán giả đã dành tình cảm cho Báu vật trời cho . "Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ mong kể câu chuyện tử tế về con người và gia đình. Con số 100 tỷ đồng là niềm vui lớn đối với toàn bộ ê-kíp. Điều khiến tôi hạnh phúc là thấy khán giả ở nhiều độ tuổi có thể cùng xem và cùng cảm nhận bộ phim", anh nói.

Đối với nghệ sĩ gạo cội Trung Dân, thành công của bộ phim mang lại cảm giác ấm áp khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt trong các buổi cinetour.

Ông chia sẻ: “Tôi làm nghề đã nhiều năm và luôn nghĩ rằng điều quý giá nhất là tình cảm của khán giả. Khi nghe tin phim đạt thành tích như vậy, tôi vui cho tất cả anh em trong đoàn. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ điện ảnh Việt để chúng tôi có thêm động lực làm nghề".

Báu vật trời cho quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng nhiều gương mặt khác. Sự kết hợp của các nghệ sĩ với phong cách diễn xuất khác nhau giúp bộ phim tạo được sự cân bằng giữa yếu tố giải trí và cảm xúc.

Đối với Quách Ngọc Ngoan, cột mốc doanh thu này mang ý nghĩa đặc biệt trong lần trở lại màn ảnh rộng. Nam diễn viên bày tỏ: “Sau một thời gian xa điện ảnh, được quay lại với một dự án nhận được nhiều tình cảm của khán giả là điều rất đáng trân trọng. Đây là kỷ niệm đẹp trong hành trình làm nghề của tôi".

Trong khi đó, Tuấn Trần tiếp tục khẳng định sức hút khi liên tiếp góp mặt trong các dự án ăn khách. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy khán giả đón nhận bộ phim. Nhân vật Hồng mang nhiều năng lượng tích cực, khá khác với những vai nặng tâm lý trước đây. Được tham gia bộ phim vui tươi trong dịp Tết là trải nghiệm đáng nhớ".

Đối với Phương Anh Đào, thành công của bộ phim là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình nghề nghiệp. Nữ diễn viên xúc động khi thấy nhiều gia đình cùng đến rạp xem Báu vật trời cho . Nhân vật Ngọc mang đến cho cô nhiều cảm xúc về tình mẫu tử.

"Khi phim đạt 100 tỷ, tôi nghĩ đó là phần thưởng cho nỗ lực của cả đoàn", cô nói.

Một trong những yếu tố giúp Báu vật trời cho chinh phục khán giả nằm ở câu chuyện gần gũi về gia đình. Nhân vật Ngọc (Phương Anh Đào) là mẹ đơn thân có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng.

Trong chuyến đi biển để trốn chạy quá khứ, cô tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của con trai cô.

Cuộc gặp gỡ tréo ngoe này kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, xen lẫn nhiều khoảnh khắc căng thẳng và xúc động. Từ đó, bộ phim đặt ra câu hỏi về sự gắn kết gia đình và những “món quà” bất ngờ mà cuộc đời mang lại.

Bối cảnh biển với làng chài, ánh nắng và nhịp sống bình dị cũng tạo nên một không gian điện ảnh khác biệt so với nhiều phim Tết trước đây.