Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'

NSND Minh Châu: 'Trấn Thành rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả' GĐXH - NSND Minh Châu dù đã ở tuổi 70 nhưng bà vẫn tâm huyết với nghề và cũng có nhiều trăn trở với điện ảnh Việt. Trong câu chuyện về thực trạng điện ảnh Việt Nam, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời khen cho đạo diễn Trấn Thành.

Mới đây, ê kíp phim điện ảnh "Bus: Chuyến xe một chiều" đã tổ chức buổi showcase ra mắt dự án với sự tham gia của đông đảo khách mời, giới truyền thông cùng toàn bộ dàn diễn viên chính.

Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Luk Vân cùng các diễn viên Vân Trang, Trần Lê Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra sôi nổi với nhiều chia sẻ chân thành từ đạo diễn và các diễn viên về hành trình thực hiện dự án cũng như những câu chuyện phía sau bộ phim.

Vĩnh Đam trong phim "Thỏ ơi!!" gây sốt màn ảnh rộng vào dịp Tết vừa qua.

Mặc dù thời tiết trong ngày diễn ra sự kiện không thuận lợi, buổi showcase vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Mở đầu chương trình, đạo diễn Luk Vân gửi lời cảm ơn đến tất cả khách mời đã dành thời gian tham dự.

Trong buổi giao lưu, các diễn viên lần lượt chia sẻ về vai diễn cũng như trải nghiệm khi tham gia bộ phim. Khi được nhắc đến nhân vật của mình, Vĩnh Đam từng gây sốt phim mùa Tết "Thỏ ơi!!" đã bất ngờ tiết lộ những sự thật sau máy quay.

Vĩnh Đam và Trấn Thành cùng diễn viên Quốc Anh khi đi tuyên truyền phim "Thỏ ơi!!".

Nam diễn viên cho biết anh gặp áp lực lớn khi đóng 1 lúc 2 phim điện ảnh "bom tấn", tuy nhiên, với Vĩnh Đam, đây là cơ hội quan trọng để khẳng định bản thân. Anh nói: "Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Tôi quan niệm có một ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế. Tôi muốn chứng minh bản thân nhiều hơn thông qua những dự án điện ảnh. Tính ra, "Bus: Chuyến xe một chiều" chính là dự án đầu tiên cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt nhất trong khả năng của bản thân lúc đó.

Hai bộ phim của đạo diễn Luk Vân và anh Trấn Thành là hai thể loại khác nhau. Anh Trấn Thành rất cầu toàn. Anh luôn muốn mang đến sản phẩm chỉn chu nhất. Khi làm việc với anh, tôi phải tập trung nhiều hơn. Với chị Luk Vân, tôi hóa thân dễ hơn với những mô tả của chị. Đây là vai diễn hợp lứa tuổi của tôi.

Tôi không kén chọn. Tôi học hỏi những cái hay của từng người. Sau khi casting "Bus: Chuyến xe một chiều" tôi được casting phim Thỏ ơi! và mong sẽ có một vai nhỏ. Thật may mắn là 2 tổ đạo diễn đã làm việc và tìm ra một phương án chung để tôi có thể tham gia cả hai phim. Trong quá trình làm phim, tôi cố gắng không để hai nhân vật ảnh hưởng nhau. Còn với những chia sẻ trong clip hậu trường, tôi cũng chỉ chia sẻ vui vẻ, pha trò cho mọi người thôi. Tôi không khẳng định điều gì với thông điệp đó".

Vĩnh Đam hiện tại đang được xem là gương mặt mới trong làng điện ảnh Việt.

Ngoài việc tiết lộ bí mật của Trấn Thành vào đạo diễn Luk Vân, thì khi khép lại buổi showcase, nữ đạo diễn có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm phim của mình. Cô cho biết mỗi dự án đều mang đến những áp lực riêng, song chính những trải nghiệm đó giúp cô tiếp tục kiên định với con đường đã chọn: "Tôi đã làm 4 5 bộ phim điện ảnh rồi, nên không có gì quá khó. "Bus: Chuyến xe một chiều" là bộ phim đi song hành 2 người, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên anh sản xuất đã phải rút. Tôi hạ quyết tâm phải đưa được phim ra rạp, nên cố gắng đến tận thời điểm hiện tại".

Được biết, "Bus: Chuyến xe một chiều" sẽ chính thức ra rạp vào ngày 20/3/2026.



