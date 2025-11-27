4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

Ẩm thực châu Á vốn nổi tiếng đa dạng, đôi khi… vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người. Với không ít món, khâu "chế biến" gần như không tồn tại, bởi cách ăn đúng chuẩn phải là bắt lên và nuốt ngay khi chúng còn sống. Dù khiến nhiều thực khách "tim đập chân run", những món ăn này vẫn được xem là đặc sản, thậm chí đại diện cho văn hóa ẩm thực địa phương.

Tamilok - con hà dài 30cm, trông như giun nhưng được người Philippines mê mẩn

Ở các tỉnh như Aklan hay Palawan (Philippines), tamilok không chỉ quen thuộc mà còn được xem là đặc sản nên thử. Tamilok thực chất là hà đục thân, sinh sống trong các thân gỗ mục. Để lấy được chúng, người ta phải chẻ đôi khúc gỗ, lôi những con hà dài, có con lên tới hơn 30cm, rồi rửa sạch và ăn sống trực tiếp.

(Nguồn: @michelleimperiali)

Vẻ ngoài của tamilok khá… "thách thức": mềm, trơn, dài và giống hệt một con giun khổng lồ. Thế nhưng hương vị lại được mô tả "như hàu nhưng đậm hơn, thơm hơn". Người Philippines thường ăn kèm giấm hoặc sốt trái cây họ cam quýt để tăng vị chua thanh.

Điểm gây "ám ảnh" nhất là cách ăn: phải nuốt nguyên con thì mới cảm được độ tươi ngọt. Nếu ai không chịu nổi cảm giác trơn tuột khi chúng chạm cổ họng, lựa chọn an toàn hơn là… mang chúng đi chiên giòn.

(Nguồn: @markfrancisco_)

Đuông dừa - đặc sản Việt Nam khiến nhiều người "đứng hình"

Nhắc đến món ăn sống ở Việt Nam, cái tên đầu tiên xuất hiện phải là đuông dừa. Những con ấu trùng mềm nhũn, thân trắng sữa, liên tục ngọ nguậy là thử thách không phải ai cũng vượt qua được.

Đuông dừa là ấu trùng của loài bọ chuyên đục khoét ngọn cây dừa để đẻ trứng. Khi đến mùa, người dân miền Tây lấy đuông ra từ ngọn dừa rồi ăn sống với nước mắm - cách ăn được xem là "chuẩn bản địa".

Những ai từng thử đều mô tả cảm giác rất rõ: cho vào miệng, đuông vẫn còn cựa quậy, chỉ cần cắn nhẹ là sự béo ngậy tan ra. Nhưng cũng vì độ "sống động" đó, nhiều người vừa nhìn đã rùng mình, thậm chí ngay cả người Việt Nam cũng không dám thử.

Dẫu vậy, đuông dừa vẫn là đặc sản giá trị, được xem là bổ dưỡng và thường xuất hiện trong các trải nghiệm ẩm thực "có một không hai" của miền Tây.

Shirouo no Odorigui - món cá nhảy múa ngay trong miệng ở Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với những món sống, nhưng Shirouo no Odorigui vẫn thuộc dạng… "đỉnh cao trải nghiệm". Đây là món cá non trong suốt, được ăn khi còn nguyên vẹn, tươi roi rói và ngọ nguậy liên tục.

Thực khách sẽ uống cả một ly hỗn hợp gồm cá sống, trứng và giấm. Ngay khi gặp giấm, đàn cá phản ứng mạnh khiến cả ly như "đầy sinh lực". Cảm giác "cá nhảy trong miệng" chính là điều khiến món ăn này được nhiều người tò mò tìm thử, dù không phải ai cũng đủ can đảm.

Người Nhật xem đó như một trải nghiệm văn hóa - một thử thách thú vị dành cho những ai muốn thử hương vị truyền thống theo đúng chuẩn bản địa.

Bạch tuộc Sannakji - món sống nguy hiểm nhất Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Sannakji được xem là đặc sản nổi tiếng của các khu chợ hải sản. Bạch tuộc được cắt ngay khi còn sống, các xúc tu vẫn ngọ nguậy mạnh mẽ trên đĩa. Ai muốn "nâng cấp độ gan dạ" thì ăn cả con bạch tuộc nhỏ, không qua bất kỳ xử lý nào.

Thịt bạch tuộc tươi ngọt, nhưng điều khiến nhiều người e ngại lại là… giác hút. Chúng bám rất chặt vào miệng, thậm chí cổ họng, gây nghẹt hoặc hóc nếu không nhai kỹ. Thống kê cho biết mỗi năm Hàn Quốc đều ghi nhận vài ca tử vong vì món này, nên các đầu bếp luôn dặn khách phải nhai thật kỹ, không được chủ quan, nhất là khi đang say rượu.

(Ảnh: @koreanfoods.c)

Dù "rùng rợn" trong mắt nhiều người, những món ăn này lại tồn tại vì chúng gắn liền với tập quán, khí hậu và văn hóa từng vùng. Và đôi khi, chính cảm giác mạnh - cảm giác món ăn vẫn còn chuyển động - lại là điều khiến du khách tò mò và muốn thử một lần trong đời.