Mẹ vợ và 2 con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với loạt ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Nơi ấy con tìm về... Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn, tham gia một số web drama như: Giải cứu tiểu thư, Thiếu niên ra giang hồ, Hiếu bến tàu, Tết này có chồng...

Tuệ Như sinh năm 2000 tại Cà Mau. Cô và Hồ Quang Hiếu làm lễ hỏi tháng 8/2023, sau đó dọn về chung sống trong căn nhà phố bề thế ở TP HCM. Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con trai đầu lòng, từ đó lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình và quản lý công việc cho ông xã. Họ tổ chức đám cưới tháng 9/2025 và đón em bé thứ hai hôm 18/9.