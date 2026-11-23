Tuổi đôi mươi của cháu gái Quách Ngọc Ngoan vừa đăng quang á hậu 1 GĐXH - Á hậu Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan - cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm. Với sắc vóc ngọt ngào, đời thường cô diện trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng "nàng thơ".

Mới đây, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ bức ảnh hội ngộ Quách Ngọc Ngoan tại TP.HCM. Đây là lần đầu hai cậu cháu gặp lại sau khi người đẹp kết thúc hành trình thi nhan sắc.

Trong ảnh, Khánh Linh diện áo dài vàng, tươi cười bên nam diễn viên mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai. Cả hai tạo dáng thoải mái trong khoảnh khắc chụp chung. Người đẹp còn trêu cậu vì bức ảnh hơi mờ: "Cậu ơi khả năng cậu phải đổi điện thoại rồi, hơi máy giặt nha".

Quách Ngọc Ngoan cho biết anh tranh thủ gặp Khánh Linh vào tối 21/11 để chúc mừng thành tích của cháu gái. Trước đó, cô bận tham gia các hoạt động tại Hà Nội nên đến nay hai người mới có dịp gặp nhau ở TP.HCM. Cả hai trò chuyện vui vẻ, Quách Ngọc Ngoan nghe Khánh Linh chia sẻ những trải nghiệm trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, do vướng lịch công việc, anh chưa thể thu xếp đưa cháu đi tham quan nhiều nơi.

Á hậu Khánh Linh khoe khoảnh khắc hội ngộ Quách Ngọc Ngoan ở TP HCM.

Về phía Khánh Linh, cô cho biết Quách Ngọc Ngoan vốn là bạn thân của mẹ. Gia đình yêu quý, coi anh như anh em nên từ nhỏ, cô đã gọi nam diễn viên là cậu. Ngưỡng mộ người cậu thân thiết, Khánh Linh từng bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh ủng hộ cháu thử sức diễn xuất nếu có đam mê. Theo anh, danh hiệu có thể hỗ trợ Khánh Linh trên bước đường hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên tôn trọng và ủng hộ những lựa chọn của cháu.

Nói về kế hoạch sau cuộc thi, Khánh Linh xác định ưu tiên trước mắt là hoàn thành trách nhiệm của Á hậu 1 và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026. Khi sắp xếp được thời gian, cô muốn trau dồi thêm kỹ năng, trong đó có diễn xuất.

Người đẹp đang cân nhắc những hình thức học phù hợp, từ tự học, tham gia khóa trực tuyến đến theo học bài bản. Cô mong có sự chuẩn bị và định hướng rõ ràng trước khi bước vào lĩnh vực mới.

Trần Xuân Khánh Linh.

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, quê TP.HCM, giành danh hiệu Á hậu 1 và giải Đại sứ Nhân ái tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 hôm 7/11. Cô cao 1m69, số đo ba vòng 83–60–88 cm, hiện là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh từng là thủ khoa năm học 2023–2024, giữ vai trò Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại Trường Trung học Quốc tế APU. Người đẹp cũng cho biết cô đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học, từng nhận học bổng từ sáu trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.